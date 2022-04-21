РФ може готувати серію кібератак проти країн, що допомагають Україні, - спецслужби

Росія може готувати серію потужних кібератак проти країн, які підтримують Україну.

Про це попереджають Агентство кібербезпеки США (CISA), ФБР, Агентство національної безпеки (NSA), Австралійський центр кібербезпеки США (ACSC), Канадський центр кібербезпеки (CCCS), Національний центр кібербезпеки Нової Зеландії (NZ NCSC), Національний центр кібербезпеки Сполученого Королівства (NCSC-UK) і Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За даними розвідки, російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак. У CISA зазначили, що нещодавно кілька кіберзлочинних груп публічно заявили про підтримку уряду рф. Деякі з них пообіцяли провести кібероперації проти країн і організацій, які надають матеріальну підтримку Україні.

"Вторгнення росії в Україну може наражати організації як усередині регіону, так і за його межами на підвищену зловмисну кіберактивність. Ця діяльність може статися як відповідь на безпрецедентні економічні витрати, накладені на росію, а також матеріальну підтримку (України - ред.), надану Сполученими Штатами та союзниками і партнерами США", - йдеться у повідомленні.

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"Ми знаємо, що зловмисна кіберактивність є частиною російської стратегії. Ми також знаємо, що російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак на критичну інфраструктуру США", – сказала директор CISA Джен Істерлі.

Керівник Австралійського центру кібербезпеки Ебігейл Бредшоу, грунтуючись на останніх даних розвідки, наголосила, що організації критичної інфраструктури повинні діяти зараз, щоб посилити оборону, а не чекати, поки на них нападуть.