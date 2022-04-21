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Байден Джо (2855) зброя (7279) США (21006)

США здатні постачати Україні озброєння протягом тривалого часу, - Байден

байден

США здатні постачати Україні озброєння протягом тривалого часу.

Про це заявив у четвер президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо можливості робити це протягом тривалого часу", - сказав американський президент, відповідаючи на запитання журналістки, як довго США зможуть зберігати нинішній темп і рівень постачання озброєння до України.

Байден також зазначив, що у ситуації США та їхніх партнерів важливо добиватися збереження єдності у питанні допомоги Україні та протистояння Росії.

Також читайте: Байден про черговий пакет допомоги Україні на $800 млн: сотні гаубиць, боєприпаси, тактичні безпілотники

Автор: 
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Топ коментарі
+25
Амерам-черговий респект...
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21.04.2022 18:05
+22
Одним словом до последнего дохлого касапского ублюдка.
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21.04.2022 18:06
+9
ЄДНАЙСЯ, НАРОДЕ! ЗНИЩИМО МОСКОВСЬКУ НЕЧИСТЬ ВІД КАРПАТ ДО МОРЯ!"https://www.youtube.com/watch?v=w_mHXBjPCtc
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21.04.2022 18:07
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Амерам-черговий респект...
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21.04.2022 18:05 Відповісти
***** вдруг стало грустно👎Безперспективняк❗☝💨
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21.04.2022 18:32 Відповісти
"Амери", "укри" - так кажуть кацапи. Українці їх називають американцями.
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21.04.2022 18:33 Відповісти
Одним словом до последнего дохлого касапского ублюдка.
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21.04.2022 18:06 Відповісти
ЄДНАЙСЯ, НАРОДЕ! ЗНИЩИМО МОСКОВСЬКУ НЕЧИСТЬ ВІД КАРПАТ ДО МОРЯ!"https://www.youtube.com/watch?v=w_mHXBjPCtc
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21.04.2022 18:07 Відповісти
Все правильно, до Перемоги (можна і після, ми не проти).
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21.04.2022 18:13 Відповісти
Прутін добикувався, розізлив весь світ...
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21.04.2022 18:15 Відповісти
Крім зелених.
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21.04.2022 18:21 Відповісти
Байден цвяхів не шкодує в кацапську труну. Не вилізуть!
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21.04.2022 18:21 Відповісти
Українці вдячні, США, та Джозефу Байдену за допомогу.
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21.04.2022 18:21 Відповісти
Если послушать СМИ так у нас трофейной техники полно ! Или ее мало . Или она у нас одноразовая А тут еще бывший контрразведчик Швец из Англии подливает масло в огонь комментируя CNN О черной дыре с поставками в Украину
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21.04.2022 18:23 Відповісти
Он ссылается на безвестного балабола.
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21.04.2022 18:41 Відповісти
Байда Вишнивецький, як казав примкнувший до Кобздона, Жиріновський
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21.04.2022 18:37 Відповісти
Швець не з Англії і ніколи не був контррозвідником.
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21.04.2022 18:39 Відповісти
Щира вдячність американським громадянам від українських!
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21.04.2022 18:49 Відповісти
Дякуємо за допомогу, пане Президент.
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21.04.2022 19:18 Відповісти
O say can you see by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight,
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there;
O say does that star-spangled banner yet wave,
O'er the land of the free and the home of the brave?
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21.04.2022 19:24 Відповісти

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21.04.2022 20:27 Відповісти
На 20-30 кацапських армій точно вистачить
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21.04.2022 21:43 Відповісти
постачайте то что надо, а не фигню всякую
мы не выираем войну оборонит. оружием
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21.04.2022 22:30 Відповісти
хорошо.
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22.04.2022 03:34 Відповісти
 
 