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Вілкул Олександр (327) Херсонщина (5366) гуманітарний коридор (177)

Окупанти зірвали гуманітарний коридор з Херсонської області, - Вілкул

коридор

Російські окупанти 21 квітня зірвали роботу погодженого гуманітарного коридору з Херсонської області. А також затримали старшого колони, голову Нововоронцовської громади Володимира Марчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Наші машини швидкої допомоги та автобуси були затримані на блокпості окупантів за Осокорівкою перед "Кавуном". Затриманий раніше погоджений з росіянами старший колони голова Нововоронцовської ОТГ Марчук В.В. Ведуться переговори про його звільнення", - зазначив він.

За його словами, машини простояли до 16:30 і змушені були повернутися.

"При цьому окупанти, порушуючи домовленості про припинення вогню та міжнародне гуманітарне право, не зупинили обстріли з РСЗВ та мінометів позицій наших військ, наші не відповідали. Дякуємо кожному водію, дякую представникам Червоного хреста, дякую нашим медикам! Ви - справжні герої", - наголосив Вілкул.

Він також додав, що українська влада й надалі намагатиметься вивезти жителів окупованих територій.

Також читайте: Окупанти обстріляли Зеленодольск та Велику Костромку на Дніпропетровщини із систем залпового вогню, - Вілкул

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о це так несподіванка. кто-то наживается на войне
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21.04.2022 18:12 Відповісти
ніколи такого не було, і ось знову
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21.04.2022 18:16 Відповісти
"Сьогодні вдень, 21 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Постраждав поїзд №119/120 Запоріжжя - Львів."
Ну шо, допублікувались розклади евакуаційних поїздів? Я вже писав що мало вам Краматорська. Довбодятли ***.
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21.04.2022 18:26 Відповісти
та якщо бажаючи евакуюватися можуть дізнатися розклад то й будь-хто інший теж може. То не є секретна інформація, бо як буде секретна, як люди зможуть евакуюватися?
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21.04.2022 19:10 Відповісти
Вілкул ще не зрозумів з ким має справу... Цитую вікіпедію «Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"»
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21.04.2022 18:29 Відповісти
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21.04.2022 19:21 Відповісти
Перевзувся скотиняка
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14.08.2022 14:07 Відповісти
 
 