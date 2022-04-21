Найкращий спосіб наблизити мир в Україні - не бути нейтральними, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступаючи у парламенті Болгарії звернувся з проханням надати вкрай необхідну військову допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Найкращий спосіб наблизити мир сьогодні – це стояти на боці України, а не бути нейтральними", - сказав глава МЗС.
За словами Кулеби, шоломів та бронежелетів не достатньо для того, щоб захистити себе.
"Якщо у вас є шолом і бронежилет, але в руках немає зброї, ви приречені. Таким чином, цей напівзахід хороший політично, але в основному меседж такий: "Ми хочемо, щоб ви померли захищеними", - пояснив міністр.
Топ коментарі
+9 Stanislav Klimenko
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+6 Nazariy0909 Minecrafter
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+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар21.04.2022 18:40
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їм вигідна ця війна.
те що вони отримають згодом, в рази більше їхніх втрат.
вперше в ******** історії йде високотехнологічна війна
цей урок не має ціни. він для ЄС США, та й всього світу безцінний.
і хто б що не говорив про економічні втрати, це ніщо,
повторю, це ніщо в порівнянні з живим досвідом ведення бойових дій.
а це в світовому маштабі, економія трільйонів доларів на безкорисній техніці.
Але, оскільки де-факто йде третя світова війна, а де-юре Україна захищається від агресії касапії з її союзниками - то світ (якщо сам не хоче воювати з касапами) має подумати над тим, як перемогти ***** та його кліку, нехай навіть руками українців. От саме для такої перемоги світ має зробити все, щоб Україна перемогла в цій війні! Повторю: все зробити!