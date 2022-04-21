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Кулеба Дмитро (3604)

Найкращий спосіб наблизити мир в Україні - не бути нейтральними, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступаючи у парламенті Болгарії звернувся з проханням надати вкрай необхідну військову допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Найкращий спосіб наблизити мир сьогодні – це стояти на боці України, а не бути нейтральними", - сказав глава МЗС.

За словами Кулеби, шоломів та бронежелетів не достатньо для того, щоб захистити себе.

"Якщо у вас є шолом і бронежилет, але в руках немає зброї, ви приречені. Таким чином, цей напівзахід хороший політично, але в основному меседж такий: "Ми хочемо, щоб ви померли захищеними", - пояснив міністр.

Також читайте: Кінець цієї війни буде вирішено на полі бою, а не за столом переговорів, - Кулеба

Автор: 
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Топ коментарі
+9
Кулеба красавчик
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21.04.2022 18:31
+6
Саме головне, щоб ми не залишилися нейтральними.
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21.04.2022 18:32
+6
Примем НАТО В УКРАИНСКУЮ АРМИЮ , но без мадьяр
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21.04.2022 18:40
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Кулеба красавчик
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21.04.2022 18:31 Відповісти
Саме головне, щоб ми не залишилися нейтральними.
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21.04.2022 18:32 Відповісти
После того как Украина выломает касапскому утырку зубы то вопрос о вступлении Украины в НАТО для НАТО будет за честь.
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21.04.2022 18:37 Відповісти
Примем НАТО В УКРАИНСКУЮ АРМИЮ , но без мадьяр
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21.04.2022 18:40 Відповісти
німці там теж накуй не потрібні.....
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21.04.2022 18:43 Відповісти
У Болгарии нету ничего + там сейчас политический кризис + при разговорах с болгарами (50+), я слышал только: роися красава, а вы в Украине просрали все полимеры (это было в 2020 году)
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21.04.2022 18:41 Відповісти
навіть при витратах партнерів в сотні мільярдів баксів,
їм вигідна ця війна.
те що вони отримають згодом, в рази більше їхніх втрат.
вперше в ******** історії йде високотехнологічна війна
цей урок не має ціни. він для ЄС США, та й всього світу безцінний.
і хто б що не говорив про економічні втрати, це ніщо,
повторю, це ніщо в порівнянні з живим досвідом ведення бойових дій.
а це в світовому маштабі, економія трільйонів доларів на безкорисній техніці.
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21.04.2022 18:42 Відповісти
так ціна, всього лиш десятки тисяч життів українців, і розбомблені міста, то таке...
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21.04.2022 18:50 Відповісти
Це захід відповідальний за десятки тисяч життів українців?
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21.04.2022 22:20 Відповісти
Світ має подумати про мир у всьому світі, а не в Україні.
Але, оскільки де-факто йде третя світова війна, а де-юре Україна захищається від агресії касапії з її союзниками - то світ (якщо сам не хоче воювати з касапами) має подумати над тим, як перемогти ***** та його кліку, нехай навіть руками українців. От саме для такої перемоги світ має зробити все, щоб Україна перемогла в цій війні! Повторю: все зробити!
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21.04.2022 18:58 Відповісти
Кулеба тільки язиком трепле.
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21.04.2022 20:00 Відповісти
Так зеЛох хоче нейтральний статус,
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21.04.2022 20:32 Відповісти
 
 