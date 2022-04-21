Від початку російської агресії в Україні пошкоджено 347 закладів охорони здоров’я, 36 - зруйновано, - Ляшко

Внаслідок російської агресії в Україні на сьогодні пошкоджено 347 закладів охорони здоров’я, з них 36 – зруйновано. Крім того, 78 автомобілів швидкої допомоги виведено із ладу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в загальнонаціональному ефірі повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання, наскільки серйозного удару завдано медичній системі України.

"Доволі серйозний удар. Зокрема, на порушення (міжнародних. - Ред.) конвенцій ворог обстрілює лікарні. Ми маємо сьогодні 347 пошкоджених закладів охорони здоров’я, 36 зруйнованих, і навіть сьогодні, за попередніми підрахунками, на цих 36 закладів потрібно 13 млрд грн, щоб повністю відновити роботу разом з обладнанням. Також 78 "швидких" обстріляно і виведено з ладу, вони сьогодні не можуть перебувати на маршрутах, і медичні бригади не можуть доїхати до пацієнтів", - повідомив Ляшко.

За його словами, цивільна медицина перейшла в Україні на військові рейки. Адже російська армія - це не армія солдат, які дотримуються правил ведення війни, це армія терористів, яка порушує всі конвенції і скидає заборонені бомби на житлові квартали, на лікарні, на інші цивільні об’єкти.

"Це призводить до значної кількості поранених цивільних, великої кількості людей, які перебувають під завалами, яких дістають з-під завалів – це все політравма. Тому пріоритет сьогодні у всіх наших лікарнях - на хірургічний і травматологічний профіль; вони першими зустрічають потерпілих, оперують, стабілізують і після цього відправляють на реабілітацію", - зазначив Ляшко.

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