Рашисти обстріляли лікарню в Баштанці на Миколаївщині, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали ударів по лікарні в Баштанці Миколаївської області, є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці голова обласної ради Ганна Замазєєва.

"Коли слів уже майже не залишилось... Рашисти (...) як вам такий сюжет: "російські падли, бомбили лікарню в Баштанці. Знищено відділення діалізу, приймальне відділення, операційна без склопакетів… є постраждалі". (…) І, на жаль, це дійсність… Дякувати Богу, у Баштанці все обійшлося без смертей і не постраждали діти. Ми обов'язково все відремонтуємо. А от вони ніколи не відмиють свої погані руки та гнилі душі!", - написала Замазєєва.

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