Рашисти обстріляли лікарню в Баштанці на Миколаївщині, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали ударів по лікарні в Баштанці Миколаївської області, є поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці голова обласної ради Ганна Замазєєва.
"Коли слів уже майже не залишилось... Рашисти (...) як вам такий сюжет: "російські падли, бомбили лікарню в Баштанці. Знищено відділення діалізу, приймальне відділення, операційна без склопакетів… є постраждалі". (…) І, на жаль, це дійсність… Дякувати Богу, у Баштанці все обійшлося без смертей і не постраждали діти. Ми обов'язково все відремонтуємо. А от вони ніколи не відмиють свої погані руки та гнилі душі!", - написала Замазєєва.
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"Під час боїв біля Кремінної Луганської області українські військові ліквідували одного з ватажків бойовиків самопроголошеної ЛНР Михайла Кіщика. Він відомий під позивним "Міша Чечен", повідомляє "BBC Україна" з посиланням на "голову уряду" ЛНР Сергія Козлова.
"Важкі новини з фронтів. Загинув патріот ЛНР, підполковник Михайло Кіщик ("Міша Чечен")", - написав Козлов.
За його словами, Кіщик з іншими бойовиками потрапили в оточення біля Кремінної. Під час бою з українськими військами його вбили." ©
Слава ЗСУ!
Під час бою з українськими військами його вбили."
Правильно - вбили як гадину.
А не "Під час бою з українськими військами він героїчно загинув".
Об этом https://t.me/DIUkraine/372 сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что так называемый референдум в Снигиревке организовывают зам главы Баштанского райсовета Татьяна Мезина и бывший мэр города Александр Ларченко.
- Референдум по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму готовится также в городе Снигиревка (Николаевская область). Жителей призывают в назначенное время прийти на участки. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета (зам главы Баштанского райсовета, - прим.) Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко, - сказано в сообщении.