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Рашисти обстріляли лікарню в Баштанці на Миколаївщині, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали ударів по лікарні в Баштанці Миколаївської області, є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці голова обласної ради Ганна Замазєєва.

"Коли слів уже майже не залишилось... Рашисти (...) як вам такий сюжет: "російські падли, бомбили лікарню в Баштанці. Знищено відділення діалізу, приймальне відділення, операційна без склопакетів… є постраждалі". (…) І, на жаль, це дійсність… Дякувати Богу, у Баштанці все обійшлося без смертей і не постраждали діти. Ми обов'язково все відремонтуємо. А от вони ніколи не відмиють свої погані руки та гнилі душі!", - написала Замазєєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби 18 квітня на Південному напрямку знищено 28 рашистів та 5 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Рашисти обстріляли лікарню в Баштанці на Миколаївщині, - ОВА 01

Автор: 

лікарня (1360) Миколаївська область (2275) обстріл (28546)


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Володя, де ракети, щоб збивати ворожі літаки?
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20.04.2022 00:09 Відповісти
-1

"Під час боїв біля Кремінної Луганської області українські військові ліквідували одного з ватажків бойовиків самопроголошеної ЛНР Михайла Кіщика. Він відомий під позивним "Міша Чечен", повідомляє "BBC Україна" з посиланням на "голову уряду" ЛНР Сергія Козлова.
"Важкі новини з фронтів. Загинув патріот ЛНР, підполковник Михайло Кіщик ("Міша Чечен")", - написав Козлов.
За його словами, Кіщик з іншими бойовиками потрапили в оточення біля Кремінної. Під час бою з українськими військами його вбили." ©

Слава ЗСУ!
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20.04.2022 00:10 Відповісти
Якщо це пряма цитата - то все правильно:
Під час бою з українськими військами його вбили."

Правильно - вбили як гадину.

А не "Під час бою з українськими військами він героїчно загинув".
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20.04.2022 00:26 Відповісти
"бомбили" .. тобто літаки вже вільно долітають аж туди... це якась куйня...
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20.04.2022 00:26 Відповісти
Оккупанты готовят в Снигиревке Николаевской области незаконный референдум по избранию «мэра» и «присоединению» города к аннексированному Россией Крыму.

Об этом https://t.me/DIUkraine/372 сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что так называемый референдум в Снигиревке организовывают зам главы Баштанского райсовета Татьяна Мезина и бывший мэр города Александр Ларченко.

- Референдум по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму готовится также в городе Снигиревка (Николаевская область). Жителей призывают в назначенное время прийти на участки. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета (зам главы Баштанского райсовета, - прим.) Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко, - сказано в сообщении.
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20.04.2022 04:39 Відповісти
такими темпами и до Николаева дойдут а еще недавно люся обещал что вот вот освобоодят Херсон и это под возмущения из-за перевода Марченко
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20.04.2022 04:41 Відповісти
Кацапів треба різати як худобу. Жінок, дітей, усіх родичів гвалтувати у них на очах, потім кастрація і підпал живцем. Багато з них можна розібрати на органи. Вони не жаліли нікого.
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20.04.2022 06:32 Відповісти
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20.04.2022 08:43 Відповісти
 
 