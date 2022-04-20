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Рашисты обстреляли больницу в Баштанке Николаевской области, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удары по больнице в Баштанке Николаевской области, есть раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке глава областного совета Анна Замазеева.

"Когда слов уже почти не осталось... Рашисты (...) как вам такой сюжет: "российские падлы, бомбили больницу в Баштанке. Уничтожено отделение диализа, приемное отделение, операционная без стеклопакетов... есть пострадавшие". (…) И, к сожалению, это действительность… Слава Богу, в Баштанке все обошлось без смертей и не пострадали дети. Мы обязательно все отремонтируем. А вот они никогда не отмоют свои плохие руки и гнилые души!" - написала Замазеева.

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Рашисты обстреляли больницу в Баштанке Николаевской области, - ОВА 01

больница (1440) Николаевская область (2128) обстрел (27259)


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Володя, де ракети, щоб збивати ворожі літаки?
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20.04.2022 00:09 Ответить
-1

"Під час боїв біля Кремінної Луганської області українські військові ліквідували одного з ватажків бойовиків самопроголошеної ЛНР Михайла Кіщика. Він відомий під позивним "Міша Чечен", повідомляє "BBC Україна" з посиланням на "голову уряду" ЛНР Сергія Козлова.
"Важкі новини з фронтів. Загинув патріот ЛНР, підполковник Михайло Кіщик ("Міша Чечен")", - написав Козлов.
За його словами, Кіщик з іншими бойовиками потрапили в оточення біля Кремінної. Під час бою з українськими військами його вбили." ©

Слава ЗСУ!
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20.04.2022 00:10 Ответить
Якщо це пряма цитата - то все правильно:
Під час бою з українськими військами його вбили."

Правильно - вбили як гадину.

А не "Під час бою з українськими військами він героїчно загинув".
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20.04.2022 00:26 Ответить
"бомбили" .. тобто літаки вже вільно долітають аж туди... це якась куйня...
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20.04.2022 00:26 Ответить
Оккупанты готовят в Снигиревке Николаевской области незаконный референдум по избранию «мэра» и «присоединению» города к аннексированному Россией Крыму.

Об этом https://t.me/DIUkraine/372 сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что так называемый референдум в Снигиревке организовывают зам главы Баштанского райсовета Татьяна Мезина и бывший мэр города Александр Ларченко.

- Референдум по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму готовится также в городе Снигиревка (Николаевская область). Жителей призывают в назначенное время прийти на участки. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета (зам главы Баштанского райсовета, - прим.) Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко, - сказано в сообщении.
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20.04.2022 04:39 Ответить
такими темпами и до Николаева дойдут а еще недавно люся обещал что вот вот освобоодят Херсон и это под возмущения из-за перевода Марченко
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20.04.2022 04:41 Ответить
Кацапів треба різати як худобу. Жінок, дітей, усіх родичів гвалтувати у них на очах, потім кастрація і підпал живцем. Багато з них можна розібрати на органи. Вони не жаліли нікого.
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20.04.2022 06:32 Ответить
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20.04.2022 08:43 Ответить
 
 