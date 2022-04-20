Рашисты обстреляли больницу в Баштанке Николаевской области, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские оккупанты нанесли удары по больнице в Баштанке Николаевской области, есть раненые.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке глава областного совета Анна Замазеева.
"Когда слов уже почти не осталось... Рашисты (...) как вам такой сюжет: "российские падлы, бомбили больницу в Баштанке. Уничтожено отделение диализа, приемное отделение, операционная без стеклопакетов... есть пострадавшие". (…) И, к сожалению, это действительность… Слава Богу, в Баштанке все обошлось без смертей и не пострадали дети. Мы обязательно все отремонтируем. А вот они никогда не отмоют свои плохие руки и гнилые души!" - написала Замазеева.
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"Під час боїв біля Кремінної Луганської області українські військові ліквідували одного з ватажків бойовиків самопроголошеної ЛНР Михайла Кіщика. Він відомий під позивним "Міша Чечен", повідомляє "BBC Україна" з посиланням на "голову уряду" ЛНР Сергія Козлова.
"Важкі новини з фронтів. Загинув патріот ЛНР, підполковник Михайло Кіщик ("Міша Чечен")", - написав Козлов.
За його словами, Кіщик з іншими бойовиками потрапили в оточення біля Кремінної. Під час бою з українськими військами його вбили." ©
Слава ЗСУ!
Під час бою з українськими військами його вбили."
Правильно - вбили як гадину.
А не "Під час бою з українськими військами він героїчно загинув".
Об этом https://t.me/DIUkraine/372 сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что так называемый референдум в Снигиревке организовывают зам главы Баштанского райсовета Татьяна Мезина и бывший мэр города Александр Ларченко.
- Референдум по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму готовится также в городе Снигиревка (Николаевская область). Жителей призывают в назначенное время прийти на участки. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета (зам главы Баштанского райсовета, - прим.) Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко, - сказано в сообщении.