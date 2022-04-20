Рашисты обстреляли больницу в Баштанке Николаевской области, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удары по больнице в Баштанке Николаевской области, есть раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке глава областного совета Анна Замазеева.

"Когда слов уже почти не осталось... Рашисты (...) как вам такой сюжет: "российские падлы, бомбили больницу в Баштанке. Уничтожено отделение диализа, приемное отделение, операционная без стеклопакетов... есть пострадавшие". (…) И, к сожалению, это действительность… Слава Богу, в Баштанке все обошлось без смертей и не пострадали дети. Мы обязательно все отремонтируем. А вот они никогда не отмоют свои плохие руки и гнилые души!" - написала Замазеева.

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