УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10367 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
3 881 5
санкції (11297) Євросоюз (12772) Курченко (422)

ЄС запровадив санкції проти "кухаря Путіна" Пригожина та Курченка

путин,владимир,евгений,пригожин

ЄС вніс у санкційний перелік російського підприємця Євгенія Пригожина, якого називають "кухарем Путіна", і українського бізнесмена Сергія Курченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Рада ЄС вважає, що двох осіб слід додати до переліку осіб, організацій та органів, до яких застосовуються обмежувальні заходи, визначені в Додатку до Рішення 2014/145/CFSP за їх роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України і за те, що вони отримують вигоду від російських осіб, які приймають рішення і відповідальні за анексію Криму або дестабілізацію сходу України", - йдеться в рішенні.

У документі наголошується, що Пригожин "несе відповідальність, активно здійснюючи дії, які підривали та загрожували територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Що стосується Курченка, то в документі йдеться, що "він допоміг великим російським компаніям та державним холдингам обходити обмежувальні заходи ЄС, діючи як субпідрядник".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль обговорив із міністром фінансів США Єллен запобігання обходу санкцій російськими банками

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чтоб он сдох мразь!
показати весь коментар
21.04.2022 22:08 Відповісти
Шеф всех кремлеботов. Тролли в отчаянии
показати весь коментар
21.04.2022 22:09 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2022 22:21 Відповісти
Удивительно, что до сих пор никто не ввел санкции против Гундяева. Даже в моральном плане это был бы сильнейший удар по нему и РПЦ.
Преступник спрятавшийся за рясой попа все равно преступник.
показати весь коментар
21.04.2022 23:24 Відповісти
курченко - никто, ноль, зиц председатель от саши януковича.
показати весь коментар
22.04.2022 03:50 Відповісти
 
 