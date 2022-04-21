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ЕС ввел санкции против "повара Путина" Пригожина и Курченко

путин,владимир,евгений,пригожин

ЕС внес в санкционный список российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", и украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Совет ЕС считает, что двух человек следует добавить в список лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, определенные в Приложении к Решению 2014/145/CFSP за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и за то, что они получают выгоду от российских лиц, принимающих решения и ответственные за аннексию Крыма или дестабилизацию востока Украины", - говорится в решении.

В документе отмечается, что Пригожин "несет ответственность, активно совершая действия, которые взрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Что касается Курченко, то в документе говорится, что "он помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить ограничительные меры ЕС, действуя как субподрядчик".

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чтоб он сдох мразь!
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21.04.2022 22:08 Ответить
Шеф всех кремлеботов. Тролли в отчаянии
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21.04.2022 22:09 Ответить
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21.04.2022 22:21 Ответить
Удивительно, что до сих пор никто не ввел санкции против Гундяева. Даже в моральном плане это был бы сильнейший удар по нему и РПЦ.
Преступник спрятавшийся за рясой попа все равно преступник.
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21.04.2022 23:24 Ответить
курченко - никто, ноль, зиц председатель от саши януковича.
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22.04.2022 03:50 Ответить
 
 