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Новини Війна
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евакуація (2244) Верещук (674)

Через обстріли окупантів не вдалося евакуювати жителів Маріуполя, - Верещук

маріуполь

Російські окупанти зірвали можливість евакуації жителів Маріуполя. Біля точки збору почався обстріл.

Про це в Telegram повідомила віце-прем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"По Маріуполю немає чим порадувати. Дуже все туго іде. З боку росіян все відбувається дуже складно, хаотично, повільно та, звісно ж, нечесно. Дає надію той факт, що вчора люди вперше поїхали з Маріуполя до Запоріжжя напряму (йдеться про ті чотири автобуси, які вчора виїхали з Маріуполя).

Просимо вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуації. Біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити. Дорогі маріупольці, знайте: поки в нас будуть хоч якісь можливості, ми не полишимо спроб витягнути вас звідти! Тримайтеся!" - наголосила вона.

Також читайте: Газета Bild опублікувала звернення захисників Маріуполя до німецького народу щодо евакуації з міста цивільних людей

Автор: 
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Топ коментарі
+13
в мене таке відчуття що все що вона спробувола організовувати все провалилось.
всі кого спромоглися вивезти - всі були вивезени або нашим ЧХ або за допомогою місцевих влад
зате вся гуманітарка яку перли туди - вся досталася окупантам
як так?
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21.04.2022 22:23
+7
перемовини з упоротими орками , чим вона думає ? Діру в Крим закривати треба це як портал зі світу орків .
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21.04.2022 22:22
+6
Все до чого доторкається ця потвора- ломається. Її просто треба десь вигнать поганою мітлою, щоб і не смерділо. Окрім роздратування вона не викликає жлдних емоцій.
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21.04.2022 22:26
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Гуманитарочку тварь в Мариуполь отправила?
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21.04.2022 22:19 Відповісти
перемовини з упоротими орками , чим вона думає ? Діру в Крим закривати треба це як портал зі світу орків .
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21.04.2022 22:22 Відповісти
в мене таке відчуття що все що вона спробувола організовувати все провалилось.
всі кого спромоглися вивезти - всі були вивезени або нашим ЧХ або за допомогою місцевих влад
зате вся гуманітарка яку перли туди - вся досталася окупантам
як так?
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21.04.2022 22:23 Відповісти
Все до чого доторкається ця потвора- ломається. Її просто треба десь вигнать поганою мітлою, щоб і не смерділо. Окрім роздратування вона не викликає жлдних емоцій.
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21.04.2022 22:26 Відповісти
Муж этой ***** майдан разгонял,чего может быть непонятного?
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21.04.2022 22:27 Відповісти
Такі як оте чучело меріпопінс насправді головною метою свого існування мають як можна голосніше верещати. Робити хоч щось притомне при цьому не важливо і навіть зайве. Це можна було зрозуміти вже по передвиборчих виступах, коли те чучело виступало по тв перед виборами у Києві. На диво, у киян вистачило розуму прокатить цю маромойку на ручці парасольки. Ну то зебіли притулили курку в інше тепленьке місце, де можна верещати за 300000 в місяць + бонуси держслужбовця. А то, що її чоловік вбивав майданівців в домі профсоюзів - то швиденько забули. Як і про той факт що від меріпопінс жодного разу ніде не було жодної користі.
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21.04.2022 22:30 Відповісти
всё, что нужно о ней знать:

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21.04.2022 23:06 Відповісти
Что то она много с кацапами сотрудничает. СБУ на заметку
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21.04.2022 22:28 Відповісти
кому кому???? - в неї імунітет від СБУ і решти силових структур
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21.04.2022 22:32 Відповісти
Коли тобi, курво, щось вдаэться, хiба що гуманiтаркою ворога забеспечувати? Налiзуть же до кормушки як таракани, а толку нiякого.Неначе й украiнцi, а вороги.
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21.04.2022 22:31 Відповісти
Верещук , ты по "Верещи " еще немного и все тебе.... блд , откроют ! Кобыла , зная о начале войны вы них@я не сделали ! Топливо все кацапскими ракетами сожгли , людей нечем было эвакуировать из малых городов не говоря уже о больших ! Четыре месяца висела на границе угроза войны и них@я Зеленые не сделали ...команда мудаков ! " Велике будівництво " у них сейчас начнется ...вот о чем они думу думают !
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21.04.2022 22:38 Відповісти
Увьі и ах! Танєможєбьіть! А как требовала!
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21.04.2022 22:52 Відповісти
хотите эвакуировать мирных из Мариуполя? Верещук - берешь подоляка и арахамию - и на бусике своим ходом спокойно проезжаете все линии фронта - вас там не тронут 100% и вывозите обратно людей ..
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21.04.2022 23:06 Відповісти
У кадирівців вже пики тріскаються від гуманітарки Верещук.
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21.04.2022 23:31 Відповісти
 
 