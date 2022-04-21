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Новости Война
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эвакуация (2001) Верещук (498)

Из-за обстрелов оккупантов не удалось эвакуировать жителей Мариуполя, - Верещук

маріуполь

Российские оккупанты сорвали возможность эвакуации жителей Мариуполя. Возле места сбора начался обстрел.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"По Мариуполю нечем порадовать. Очень все туго идет. Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно, нечестно. Дает надежду тот факт, что вчера люди впервые уехали из Мариуполя в Запорожье напрямую (речь идет о тех четырех автобусах, которые вчера выехали из Мариуполя).

Извиняемся перед мариупольцами, которые сегодня не дождались эвакуации. У мета сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть. Дорогие мариупольцы, знайте: пока у нас будут хоть какие-нибудь возможности, мы не оставим попыток вытащить вас оттуда! Держитесь!" - подчеркнула она.

Читайте также: Газета Bild опубликовала обращение защитников Мариуполя к немецкому народу по поводу эвакуации из города гражданских людей
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Топ комментарии
+13
в мене таке відчуття що все що вона спробувола організовувати все провалилось.
всі кого спромоглися вивезти - всі були вивезени або нашим ЧХ або за допомогою місцевих влад
зате вся гуманітарка яку перли туди - вся досталася окупантам
як так?
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21.04.2022 22:23
+7
перемовини з упоротими орками , чим вона думає ? Діру в Крим закривати треба це як портал зі світу орків .
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21.04.2022 22:22
+6
Все до чого доторкається ця потвора- ломається. Її просто треба десь вигнать поганою мітлою, щоб і не смерділо. Окрім роздратування вона не викликає жлдних емоцій.
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21.04.2022 22:26
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Гуманитарочку тварь в Мариуполь отправила?
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21.04.2022 22:19 Ответить
перемовини з упоротими орками , чим вона думає ? Діру в Крим закривати треба це як портал зі світу орків .
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21.04.2022 22:22 Ответить
в мене таке відчуття що все що вона спробувола організовувати все провалилось.
всі кого спромоглися вивезти - всі були вивезени або нашим ЧХ або за допомогою місцевих влад
зате вся гуманітарка яку перли туди - вся досталася окупантам
як так?
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21.04.2022 22:23 Ответить
Все до чого доторкається ця потвора- ломається. Її просто треба десь вигнать поганою мітлою, щоб і не смерділо. Окрім роздратування вона не викликає жлдних емоцій.
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21.04.2022 22:26 Ответить
Муж этой ***** майдан разгонял,чего может быть непонятного?
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21.04.2022 22:27 Ответить
Такі як оте чучело меріпопінс насправді головною метою свого існування мають як можна голосніше верещати. Робити хоч щось притомне при цьому не важливо і навіть зайве. Це можна було зрозуміти вже по передвиборчих виступах, коли те чучело виступало по тв перед виборами у Києві. На диво, у киян вистачило розуму прокатить цю маромойку на ручці парасольки. Ну то зебіли притулили курку в інше тепленьке місце, де можна верещати за 300000 в місяць + бонуси держслужбовця. А то, що її чоловік вбивав майданівців в домі профсоюзів - то швиденько забули. Як і про той факт що від меріпопінс жодного разу ніде не було жодної користі.
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21.04.2022 22:30 Ответить
всё, что нужно о ней знать:

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21.04.2022 23:06 Ответить
Что то она много с кацапами сотрудничает. СБУ на заметку
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21.04.2022 22:28 Ответить
кому кому???? - в неї імунітет від СБУ і решти силових структур
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21.04.2022 22:32 Ответить
Коли тобi, курво, щось вдаэться, хiба що гуманiтаркою ворога забеспечувати? Налiзуть же до кормушки як таракани, а толку нiякого.Неначе й украiнцi, а вороги.
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21.04.2022 22:31 Ответить
Верещук , ты по "Верещи " еще немного и все тебе.... блд , откроют ! Кобыла , зная о начале войны вы них@я не сделали ! Топливо все кацапскими ракетами сожгли , людей нечем было эвакуировать из малых городов не говоря уже о больших ! Четыре месяца висела на границе угроза войны и них@я Зеленые не сделали ...команда мудаков ! " Велике будівництво " у них сейчас начнется ...вот о чем они думу думают !
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21.04.2022 22:38 Ответить
Увьі и ах! Танєможєбьіть! А как требовала!
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21.04.2022 22:52 Ответить
хотите эвакуировать мирных из Мариуполя? Верещук - берешь подоляка и арахамию - и на бусике своим ходом спокойно проезжаете все линии фронта - вас там не тронут 100% и вывозите обратно людей ..
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21.04.2022 23:06 Ответить
У кадирівців вже пики тріскаються від гуманітарки Верещук.
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21.04.2022 23:31 Ответить
 
 