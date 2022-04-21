Зеленський відзначив державними нагородами 203 військовослужбовців, 49 з них – посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 203 військовослужбовців ЗСУ, 49 з них – посмертно.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
Військовослужбовці нагороджені орденами Богдана Хмельницького і "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни".
Із списком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.
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