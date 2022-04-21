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Зеленський (22429) нагорода (1233) ЗСУ (7200)

Зеленський відзначив державними нагородами 203 військовослужбовців, 49 з них – посмертно

нагорода

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 203 військовослужбовців ЗСУ, 49 з них – посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Військовослужбовці нагороджені орденами Богдана Хмельницького і "За мужність",  медалями "За військову службу Україні""За бездоганну службу""Захиснику Вітчизни".

Із списком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.

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