Закликаю РФ поважати міжнародне право і дозволити цивільним покинути Маріуполь, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Росії із закликом дозволити жителям Маріуполя покинути місто.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"У Маріуполі ситуація лише погіршується. Десятки тисяч мирних жителів опинилися в пастці. Я ще раз закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, дозволити жителям покинути місто, дозволити в’їзд гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Paul Foxen
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+15 Харьков Сумской
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+10 olele
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://twitter.com/kreatyvna100/status/1517177725592682497 3 ч
ВСІ російські тепловізійні приціли зроблені французьскою фірмою Талєс.
Подивіться на цих людей.
Вони - виродки, що допомагають вбивцям.
У директора Талєс промовисте прізвище - Каін.
В 2021 році фірма продала товарів на €16,19 млрд
из себя строить борца за демократию.
Это давняя партнёрская позиция. И она в "порядке вещей", согласно их политики.
Надо помочь во всём и всем "несчастным россиянцам", чтобы они быстрее построили "демократическое общество".
Главное чтобы это было взаимовыгодным. В финансовом плане.
Наверно он тебя посылает на все твои призывы....