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Мариуполь (5694) Макрон (1169)

Призываю РФ уважать международное право и разрешить гражданским покинуть Мариуполь, - Макрон

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился в Россию с призывом разрешить жителям Мариуполя покинуть город.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, разрешить въезд гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владимир Кличко обратился к миру, чтобы спасти заблокированных в Мариуполе мирных жителей и защитников
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Топ комментарии
+16
а ця телефоністка не така проста, як здається на перший погляд, навіть міжнародне право знає
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21.04.2022 22:55
+15
Закликаю людожерів припинити жерти людей.
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21.04.2022 22:57
+10
Креативна Сотня@kreatyvna100

https://twitter.com/kreatyvna100/status/1517177725592682497 3 ч

ВСІ російські тепловізійні приціли зроблені французьскою фірмою Талєс.
Подивіться на цих людей.
Вони - виродки, що допомагають вбивцям.
У директора Талєс промовисте прізвище - Каін.
В 2021 році фірма продала товарів на €16,19 млрд

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21.04.2022 23:02
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а ця телефоністка не така проста, як здається на перший погляд, навіть міжнародне право знає
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21.04.2022 22:55 Ответить
Не сплатив за пакет, то ж дзвонити не може...
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21.04.2022 23:00 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти макрони, шольци, шрьодери, меркельші, орбани, бойки...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.04.2022 23:02 Ответить
У Франції свій "Зеленський" нужно просто перестать стрелять ". Добре що хоч США вспіли переобрати свого попереднього" Зе "
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22.04.2022 09:32 Ответить
Закликаю людожерів припинити жерти людей.
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21.04.2022 22:57 Ответить
Креативна Сотня@kreatyvna100

https://twitter.com/kreatyvna100/status/1517177725592682497 3 ч

ВСІ російські тепловізійні приціли зроблені французьскою фірмою Талєс.
Подивіться на цих людей.
Вони - виродки, що допомагають вбивцям.
У директора Талєс промовисте прізвище - Каін.
В 2021 році фірма продала товарів на €16,19 млрд

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21.04.2022 23:02 Ответить
бідрили жабоїдні...
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21.04.2022 23:05 Ответить
Предків ******** мокшан в древній Греції описували як Андрофагів що дослівно означає людоїд і ще багато чого іншого цікавого про ісконний "рашистський мир" або світогляд
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22.04.2022 09:29 Ответить
После Ирпеня и Бучи призывать уважать международное право? Мьсё знает толк...
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21.04.2022 22:57 Ответить
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21.04.2022 22:59 Ответить
поц.
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21.04.2022 23:00 Ответить
Мусьє, ваабщєта Маріуполь таке ж місто як і Марсель. Яке в сраці міжнародне право регулює дозволи українцям покидати чи ні своє місто? По міжнародному праву там не має місця окупантам! Будь яким!
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21.04.2022 23:01 Ответить
а Макроша все беспокоится.........о своих выборах
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21.04.2022 23:01 Ответить
ой, всё...
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21.04.2022 23:01 Ответить
Не надо было Вам современной электроникой модернизировать армию РФ- танки и самолёты. А за это расплачивается народ Украины и не надо
из себя строить борца за демократию.
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21.04.2022 23:03 Ответить
Как это - не надо?
Это давняя партнёрская позиция. И она в "порядке вещей", согласно их политики.
Надо помочь во всём и всем "несчастным россиянцам", чтобы они быстрее построили "демократическое общество".
Главное чтобы это было взаимовыгодным. В финансовом плане.
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21.04.2022 23:26 Ответить
Хоспадє, яке ж воно iпанько! ***** такий, іпать, а і вправду, чого це я, взяв усів та й відпустив, і свінособак своїх забрав з України! Нє бєрі на понт, фраер! Зброю давай! Зброю, курво! Постачав військову техніку до мордора в обхід санкцій. Покидьок! Шльондра путлерівська!
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21.04.2022 23:06 Ответить
Ну от якби до цього "миротворчого заклику" Макрон додав "а інакше ми миттєво зупинимо діяльність всіх французських компаній які не зважаючи на санкції працюють в роzії". Але ж "ні" - традиційне занепокоєння - бла, бла, бла...
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21.04.2022 23:06 Ответить
Наївний довбень
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21.04.2022 23:06 Ответить
Призываю маньяков не убивать людей!
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21.04.2022 23:07 Ответить
Макроне, ти вже шампанське перейменував на ігристе на вимогу пуйла. Тепер перейменуй кон'як на шмурдяк і стій з серветкою через руку, поки пуйло слухавку не візьме.
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21.04.2022 23:14 Ответить
а чому не закликає, щоб ***** разом зі своїми орками взагалі забрався на#уй з України?
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21.04.2022 23:33 Ответить
Макарон-перестань дурня клеїти.
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21.04.2022 23:37 Ответить
Макарон, хватить вже вішати лапшу на вуха...ми вже побачили ху із ху
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22.04.2022 02:48 Ответить
Ты каждый вечер говоришь с х-ом...
Наверно он тебя посылает на все твои призывы....
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22.04.2022 03:09 Ответить
Уважать "Международное право" да Макарон? Позвони Путину, вы ведь вроде друзья и скажи что сам господь Бог дал право на жизнь, а кто ты такой Х@йло что забираешь это право у украинцев?
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22.04.2022 07:26 Ответить
Уважать "Международное право" да Макарон? Позвони Путину, вы ведь вроде друзья и скажи что сам господь Бог дал право на жизнь, а кто ты такой Х@йло что забираешь это право у украинцев?
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22.04.2022 07:27 Ответить
Секта підтримки марі лепен вже настрочила...
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22.04.2022 09:08 Ответить
 
 