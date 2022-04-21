Призываю РФ уважать международное право и разрешить гражданским покинуть Мариуполь, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился в Россию с призывом разрешить жителям Мариуполя покинуть город.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, разрешить въезд гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
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+16 Paul Foxen
показать весь комментарий21.04.2022 22:55
+15 Харьков Сумской
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+10 olele
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://twitter.com/kreatyvna100/status/1517177725592682497 3 ч
ВСІ російські тепловізійні приціли зроблені французьскою фірмою Талєс.
Подивіться на цих людей.
Вони - виродки, що допомагають вбивцям.
У директора Талєс промовисте прізвище - Каін.
В 2021 році фірма продала товарів на €16,19 млрд
из себя строить борца за демократию.
Это давняя партнёрская позиция. И она в "порядке вещей", согласно их политики.
Надо помочь во всём и всем "несчастным россиянцам", чтобы они быстрее построили "демократическое общество".
Главное чтобы это было взаимовыгодным. В финансовом плане.
Наверно он тебя посылает на все твои призывы....