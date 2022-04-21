Над Миколаєвом пролунав вибух, - Сєнкевич

Війська РФ обстрілюють Миколаїв касетними снарядами, нещодавно в місті знову пролунав вибух.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Миколаїв продовжують атакувати касетними снарядами... Нещодавно над містом знову прогримів вибух. Друзі, тримайтесь подалі від вікон - пам’ятайте про правило двох стін. Під час комендантської години залишайтесь вдома", - зазначив мер.

Він нагадав, що минулої ночі внаслідок обстрілу було поранено трьох осіб, один з потерпілих помер у лікарні. Усі ці люди в момент обстрілів перебували надворі попри комендантську годину.

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