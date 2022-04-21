До України прибули експерти-криміналісти із Словаччини, - Венедіктова
До України зі Словаччини прибула група у складі поліцейських, судово-медичних експертів та антропологів для розслідування злочинів РФ.
Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Перша група вже в столиці і готова допомагати нам в розслідуванні воєнних злочинів. У ній словацькі поліцейські, судово-медичні експерти та антрополог. Вони поділяться своїм часом, знаннями та досвідом, працюючи в спільних групах із українськими колегами.
В Україні за час повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 7600 воєнних злочинів рф і підтримка світу в зборі доказів - надзвичайно потрібна. Зараз у нас на Київщині працює місія представників французької жандармерії та медичної служби Збройних Сил Французької Республіки. Також в Україні команда Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду", - розповіла Венедіктова.
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ЯКЩО НІ, ТО НЕ ЗАСВІЧУЙ, ІДИ ПРАЦЮЙ!
Операция «Чистилище»: следствие добралось до Роберта Фицо
21.04.2022
Национальное антикриминальное агентство (Národná kriminálna agentúra, NAKA) продолжает расследовать дела в отношении бывших высокопоставленных чиновников. В рамках операции под названием «Чистилище» (Očistec) обвинения в создании организованной преступной группы (ОПГ) предъявлены бывшему премьер-министру страны Роберту Фицо и экс-министру внутренних дел Роберту Калиняку. Новое уголовное дело может стать самым громким в современной истории страны.
Днём 20 апреля NAKA сообщила о задержании в рамках расследовании дела Калиняка и юриста Марека Пары, часто выступающего в роли адвоката влиятельных фигурантов дел о коррупции. Обвинение также было предъявлено Роберту Фицо, занимавшему должность премьер-министра страны в 2006-2010 и 2012-2018 годах.
Бывший глава правительства остался на свободе - он может быть задержан только с согласия Национальной Рады. В то же время в NAKA заявили, что будут ходатайствовать об аресте экс-премьера на время следствия.
В https://barikada.sk/?p=9917 ходе кампании были задержаны бывший президент полиции Тибор Гашпар, бывший специальный прокурор Душан Ковачик, экс-руководитель Финансового управления Франтишек Имреце и олигарх, близкий к партии Smer-SD Норберт Бёдёр. Все эти люди были близки к Фицо, из-за чего многие наблюдатели предполагали, что бывший премьер может оказаться одной из главных целей расследования.