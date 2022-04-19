Прем’єр Іспанії готує візит до Києва
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес найближчими днями відвідає Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Повідомлення з’явилося на наступний день після того, як Санчес підтвердив, що невдовзі посольство Іспанії відновить роботу у Києві, щоб надіслати сигнал про підтримку українському народу.
Візит іспанського прем’єра, метою якого є висловлення солідарності Зеленському особисто, за даними джерел, вже готується, але жодних подробиць не повідомляється.
В уряді зазначили, що наразі дата візиту не може бути оприлюднена з міркувань безпеки, але поїздка точно відбудеться.
Газета зазначає, що іспанський уряд послідовно намагається бути серед тих, хто найбільш твердо підтримує Зеленського. Президент України нещодавно виступив у режимі відеоконференції перед іспанським парламентом з промовою, в якій підкреслив схожість між тим, що відбувається в Україні, і бомбардуванням мирного населення німецько-фашистськими та італійськими фашистськими літаками у Герніці в 1937 році.
Останніми тижнями Київ відвідали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Геґер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.
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В 1918 році нашого Скоропадського теж всілякі соціялісти дражнили монархістом. Німці допомагали йому а соціялісти Центральної Ради воювали проти нього разом із Більшовиками.
Але ж це не означало що більшовики і Центральна Рада- однакові.
Так само слід розуміти і ті сили що воювали в Іспанії в 1936 році. Там була солянка