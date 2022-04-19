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Прем’єр Іспанії готує візит до Києва

іспанія

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес найближчими днями відвідає Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Повідомлення з’явилося на наступний день після того, як Санчес підтвердив, що невдовзі посольство Іспанії відновить роботу у Києві, щоб надіслати сигнал про підтримку українському народу.

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Візит іспанського прем’єра, метою якого є висловлення солідарності Зеленському особисто, за даними джерел, вже готується, але жодних подробиць не повідомляється.

В уряді зазначили, що наразі дата візиту не може бути оприлюднена з міркувань безпеки, але поїздка точно відбудеться.

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Газета зазначає, що іспанський уряд послідовно намагається бути серед тих, хто найбільш твердо підтримує Зеленського. Президент України нещодавно виступив у режимі відеоконференції перед іспанським парламентом з промовою, в якій підкреслив схожість між тим, що відбувається в Україні, і бомбардуванням мирного населення німецько-фашистськими та італійськими фашистськими літаками у Герніці в 1937 році.

Останніми тижнями Київ відвідали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Геґер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

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візит (1588) Іспанія (900) Словаччина (1102)


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В Іспанії не все так однозначно як здається. Німці з італійцями були ситуативними союзниками Франко, так само як білогвардійці- емігранти. Їх також підтримувала консервативна частина населення.
В 1918 році нашого Скоропадського теж всілякі соціялісти дражнили монархістом. Німці допомагали йому а соціялісти Центральної Ради воювали проти нього разом із Більшовиками.
Але ж це не означало що більшовики і Центральна Рада- однакові.
Так само слід розуміти і ті сили що воювали в Іспанії в 1936 році. Там була солянка
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19.04.2022 15:51 Відповісти
Ми живемо у 2022 році, а не казочками істориків
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19.04.2022 17:08 Відповісти
Фашизм зародився в Італії. На початку другої світової фашистом в Італії був кожен десятий дорослий італієць і кожен третій дорослий італійський жид. В сусідній Німеччині тоді жартували, мовляв, в Італії - кошерний фашизм.
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19.04.2022 16:03 Відповісти
может он с собой заодно подарочек привезет - перемотанного розовой ленточкой с бантиком Шария ?
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19.04.2022 19:34 Відповісти
 
 