Премьер Испании готовит визит в Киев
Премьер-министр Испании Педро Санчес в ближайшие дни посетит Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Сообщение появилось на следующий день после того, как Санчес подтвердил, что вскоре посольство Испании возобновит работу в Киеве, чтобы послать сигнал о поддержке украинскому народу.
Визит испанского премьера, целью которого является выражение солидарности Зеленскому лично, по данным источников, уже готовится, но никаких подробностей не сообщается.
В правительстве отметили, что дата визита не может быть обнародована из соображений безопасности, но поездка точно состоится.
Газета отмечает, что испанское правительство последовательно пытается поместить себя в число наиболее твердо поддерживающих Зеленского, который недавно выступил в режиме видеоконференции перед испанским парламентом с речью, в которой подчеркнул сходство между происходящим в Украине и бомбардировкой мирного населения немецко-фашистскими и итальянскими фашистскими самолетами в Гернике в 1937 году.
В последние недели Киев посетили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Словакии Эдуард Хегер, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
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В 1918 році нашого Скоропадського теж всілякі соціялісти дражнили монархістом. Німці допомагали йому а соціялісти Центральної Ради воювали проти нього разом із Більшовиками.
Але ж це не означало що більшовики і Центральна Рада- однакові.
Так само слід розуміти і ті сили що воювали в Іспанії в 1936 році. Там була солянка