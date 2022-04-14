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Испания (846) переименования (737) Украина (44299)

Фуэнтес-де-Андалусия в Испании временно переименовали в Украину

іспанія

На юге Испании городок Фуэнтес-де-Андалуссия на этой неделе называется Украиной. Соответствующее решение приняли местные власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, городок Фуэнтес-де-Андалусия в Испании на этой неделе носит имя "Украина". Такое решение приняли местные власти этого города с населением 7200 человек в провинции Севилья.

Кроме того, некоторые из его улиц в настоящее время переименованы в Киевскую, Мариупольскую, Харьковскую, Херсонскую и Одесскую.

Эта акция была реализована по инициативе жителей городка, таким образом они решили продемонстрировать свою солидарность с народом Украины на фоне российской военной агрессии.

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Муниципальные власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут убежищ в Испании.

Также в МИДе напоминают, что в 34 странах мира стартовала кампания Ukraine Street, призывающая местных жителей поддержать переименование улиц с посольствами и консульствами России на улицы Украины.

В Праге уже приняли решение о переименовании улицы, на которой находится посольство РФ, на улицу "Украинских героев", а в Вильнюсе - на улицу "Героев Украины".

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14.04.2022 17:51 Ответить
завжди любив Фуентес-де-Андалусію в Іспанії - тобто Україну!
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14.04.2022 18:02 Ответить
обережніше, друзі. а то якесь лайно з мокшандії помилково прилетить!
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14.04.2022 18:04 Ответить
Велика подяка небайдужим громадянам провінції Севільї.В сусідньому регіоні грає наш нападник Роман Зозуля який долучився до збору допомоги для України і відправив вже дві машини.
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14.04.2022 18:06 Ответить
2А на оновленій землі - врага не буде супостата - а буде син, і буде мати - і будуть люди на Землі" (с) - Слава Україні !!!
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14.04.2022 18:08 Ответить
Респект! 👍🧡💛🧡
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14.04.2022 18:08 Ответить
Сеть испанских отелей «RIU Hotels & Resorts» больше не работает для российских туристов.

С 13 апреля отели RIU, представительства которых есть в Эмиратах, Доминикане, Шри-Ланке и на Мальдивах, отказывают в заселении туристам из России, как организованным так и самостоятельным.

«До дальнейшего уведомления» - говорится в письме, которое разослали всем туроператорам.

Те, у кого уже есть на руках брони - смогут воспользоваться ими, для остальных сеть не предоставляет свои услуги.
https://t.me/charter97_org/70125
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14.04.2022 18:19 Ответить
молодцы!
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14.04.2022 19:07 Ответить
Чому на мапі написано з помилкою?
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14.04.2022 20:43 Ответить
 
 