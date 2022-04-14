УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6323 відвідувача онлайн
Новини
4 748 9
Іспанія (880) перейменування (582) Україна (5687)

Фуентес-де-Андалусія в Іспанії тимчасово перейменували на Україну

іспанія

На півдні Іспанії містечко Фуентес-де-Андалусія цього тижня називається Україною. Відповідне рішення ухвалила місцева влада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ у фейсбуці.

Як сказано в повідомленні, містечко Фуентес-де-Андалусія в Іспанії цього тижня носить ім’я "Україна". Таке рішення прийняла місцева влада цього міста з населенням 7200 людей у провінції Севілья.

Крім того, деякі з його вулиць на цей час перейменовані на Київську, Маріупольську, Харківську, Херсонську та Одеську.

Ця акція була реалізована за ініціативи мешканців містечка, які у такий спосіб вирішили продемонструвати свою солідарність з народом України на тлі російської військової агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ризі вулицю з посольством РФ назвали Незалежності України

Муніципальна влада Фуентес-де-Андалусія також ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні та висловила готовність прийняти 25 українських громадян, які, рятуючись від війни, шукають прихисток в Іспанії.

Також у МЗС нагадують, що у 34 країнах світу стартувала кампанія Ukraine Street, яка закликає місцевих мешканців підтримати перейменування вулиць з посольствами та консульствами Росії на вулиці України.

У Празі вже прийняли рішення про перейменування вулиці, на якій знаходиться посольство РФ, на вулицю "Українських героїв", а у Вільнюсі - на вулицю "Героїв України".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.04.2022 17:51 Відповісти
завжди любив Фуентес-де-Андалусію в Іспанії - тобто Україну!
показати весь коментар
14.04.2022 18:02 Відповісти
обережніше, друзі. а то якесь лайно з мокшандії помилково прилетить!
показати весь коментар
14.04.2022 18:04 Відповісти
Велика подяка небайдужим громадянам провінції Севільї.В сусідньому регіоні грає наш нападник Роман Зозуля який долучився до збору допомоги для України і відправив вже дві машини.
показати весь коментар
14.04.2022 18:06 Відповісти
2А на оновленій землі - врага не буде супостата - а буде син, і буде мати - і будуть люди на Землі" (с) - Слава Україні !!!
показати весь коментар
14.04.2022 18:08 Відповісти
Респект! 👍🧡💛🧡
показати весь коментар
14.04.2022 18:08 Відповісти
Сеть испанских отелей «RIU Hotels & Resorts» больше не работает для российских туристов.

С 13 апреля отели RIU, представительства которых есть в Эмиратах, Доминикане, Шри-Ланке и на Мальдивах, отказывают в заселении туристам из России, как организованным так и самостоятельным.

«До дальнейшего уведомления» - говорится в письме, которое разослали всем туроператорам.

Те, у кого уже есть на руках брони - смогут воспользоваться ими, для остальных сеть не предоставляет свои услуги.
https://t.me/charter97_org/70125
показати весь коментар
14.04.2022 18:19 Відповісти
молодцы!
показати весь коментар
14.04.2022 19:07 Відповісти
Чому на мапі написано з помилкою?
показати весь коментар
14.04.2022 20:43 Відповісти
 
 