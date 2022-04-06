ВР хочет изменить географические названия, связанные с Россией
В Верховную Раду внесли законопроект о деколонизации топонимии и упорядочении использования географических названий в Украине. Планируется изменить географические названия, символизирующие Россию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.
Проект закона №7253 "О внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины" был зарегистрирован в ВРУ 5 апреля. Документ уже направлен на рассмотрение соответствующего комитета.
Народные депутаты предлагаются запретить присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют, символизируют государство-оккупанта, его выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, деятелей. Также документ запрещает называть населенные пункты и другие географические объекты в честь тоталитарного и советского режима.
В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта обеспечит:
- уменьшение влияния России на внутреннюю политику Украины и мировоззрение граждан;
- создаст предпосылки для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности враждебно настроенных к Украине лиц;
- ускорит дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации.
Напомним, Верховная Рада 1 апреля приняла законопроект, закрепляющий статус России как страны-агрессора.
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В Україні збільшилася кількість громадян, які вважають себе етнічними українцями, - соцопитування
У 2001 році було 77,8%, зараз - понад 92%.
Понад 92% жителів України вважають себе етнічними українцями і лише 5,5% - росіянами. Що молодші респонденти, то частіше вони позиціонують себе українцями. У західному регіоні українську національну ідентичність задекларували 98,3% опитаних, у північному - 94,8, у центральному - 94,2, у південному - 87,5, у східному - 84,6%.
Челябінська
Магнітогорська
Кемеровська
Саратовська
Орловська
Смоленська
Брянська
Білгородська
Краснодарська
Ставропольська
Муромська
Мурманська
Волгоградська
Усурійська
Таганрозька
Грозненська
Іжевська
Новгородська
Псковський пров.
Московська
Казанська
І не забути про Тираспільську. Тираспіль - столиця ПМР, де стоять рашистська війська і загрожують Україні!
"Я родился в живописном украинском городе Таганроге..." А. П. Чехов
Да и Ьелгород, помнится, в 1918 г. числился украинским..
- вулиця у середмісті (Печерський р-н)
- провулок на Теремках-2 (від Вільямса)
Марганець - на Томаківку (Томаківська січ);
Нікополь - на Микитин Ріг (Микитинська січ);
Чoртомлик (Чoртомлицька січ) вже є (село),
ще Базавлук перейменувати (Базавлуцька січ)
й увесь регіон Томаківка-Микитин Ріг-Чортомлик-Базавлук можна назвати Новою січчю, до речі була і така січ ("стара" на Хортиці ); [ремарка, московити терпыти не можуть украънськы назви, якы не можуть вимовити]
Червоноград - на Червень (Червенські городи, Червона Русь);
Первомайськ (Миколаївська область) - Орлик (козацька назва);
Южноукраїнськ на Гард (центр Бугогардівської паланки);
Нововолинськ - на Волин (стародавній центр Волині);
Нoвoмоcкoвськ- на Самарь (козацьке місто. Навіть два.);
Павлоград - на Снопород (стара назва річки Самара, на якій стоїть місто);
Нову Каховку - на Тавань (козацька таванська переправа), а водосховище переіменувати на Таванське; [Ще ремарка, московити не ******* козацьких назв на пывдні. Адже за їхніми віруваннями, до московитів там життя не було.]
Південний Буг - на Бoж (стара назва Бoг, князь антів - Бoж, Бус);
Маріуполь - на Адамаху (козацький центр);
Ватутіне - на Торчеськ (стародавній центр чорних клобуків);
Красноград - на Козирщину (центр Орільської паланки);
Вознесенськ - на козацьке Соколи ;
Новоград-Волинський - на правильну назву Звягель;
При бажанні, Ніколаїв - на Ніконій (грецька назва);