ВР хоче змінити географічні назви, пов'язані з Росією
У Верховну Раду внесли законопроєкт про деколонізацію топонімії та впорядкування використання географічних назв в Україні. Планується змінити географічні назви, які символізують Росію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.
Проєкт закону №7253 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України" був реєстровний у ВРУ 5 квітня. Документ уже направили на розгляд відповідного комітету.
Народні депутати пропонують заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують, символізують державу-окупанта, її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, діячів. Також документ забороняє називати населені пункти та інші географічні об'єкти на честь тоталітарного та радянського режиму.
В пояснювальній записці йдеться, що ухвалення законопроєкту забезпечить:
- зменшення впливу Росії на внутрішню політику України та світогляд громадян;
- створить передумови для унеможливлення агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб;
- прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни, сприятиме зміцненню духу і моралі української нації.
Нагадаємо, Верховна Рада 1 квітня ухвалила законопроєкт, який закріплює статус Росії як країни-агресора.
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Камчатская,
Сахалинская,
Каспийская
В Україні збільшилася кількість громадян, які вважають себе етнічними українцями, - соцопитування
У 2001 році було 77,8%, зараз - понад 92%.
Понад 92% жителів України вважають себе етнічними українцями і лише 5,5% - росіянами. Що молодші респонденти, то частіше вони позиціонують себе українцями. У західному регіоні українську національну ідентичність задекларували 98,3% опитаних, у північному - 94,8, у центральному - 94,2, у південному - 87,5, у східному - 84,6%.
Челябінська
Магнітогорська
Кемеровська
Саратовська
Орловська
Смоленська
Брянська
Білгородська
Краснодарська
Ставропольська
Муромська
Мурманська
Волгоградська
Усурійська
Таганрозька
Грозненська
Іжевська
Новгородська
Псковський пров.
Московська
Казанська
І не забути про Тираспільську. Тираспіль - столиця ПМР, де стоять рашистська війська і загрожують Україні!
"Я родился в живописном украинском городе Таганроге..." А. П. Чехов
Да и Ьелгород, помнится, в 1918 г. числился украинским..
- вулиця у середмісті (Печерський р-н)
- провулок на Теремках-2 (від Вільямса)
Марганець - на Томаківку (Томаківська січ);
Нікополь - на Микитин Ріг (Микитинська січ);
Чoртомлик (Чoртомлицька січ) вже є (село),
ще Базавлук перейменувати (Базавлуцька січ)
й увесь регіон Томаківка-Микитин Ріг-Чортомлик-Базавлук можна назвати Новою січчю, до речі була і така січ ("стара" на Хортиці ); [ремарка, московити терпыти не можуть украънськы назви, якы не можуть вимовити]
Червоноград - на Червень (Червенські городи, Червона Русь);
Первомайськ (Миколаївська область) - Орлик (козацька назва);
Южноукраїнськ на Гард (центр Бугогардівської паланки);
Нововолинськ - на Волин (стародавній центр Волині);
Нoвoмоcкoвськ- на Самарь (козацьке місто. Навіть два.);
Павлоград - на Снопород (стара назва річки Самара, на якій стоїть місто);
Нову Каховку - на Тавань (козацька таванська переправа), а водосховище переіменувати на Таванське; [Ще ремарка, московити не ******* козацьких назв на пывдні. Адже за їхніми віруваннями, до московитів там життя не було.]
Південний Буг - на Бoж (стара назва Бoг, князь антів - Бoж, Бус);
Маріуполь - на Адамаху (козацький центр);
Ватутіне - на Торчеськ (стародавній центр чорних клобуків);
Красноград - на Козирщину (центр Орільської паланки);
Вознесенськ - на козацьке Соколи ;
Новоград-Волинський - на правильну назву Звягель;
При бажанні, Ніколаїв - на Ніконій (грецька назва);