УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11590 відвідувачів онлайн
Новини
13 488 125

ВР хоче змінити географічні назви, пов'язані з Росією

перейменування

У Верховну Раду внесли законопроєкт про деколонізацію топонімії та впорядкування використання географічних назв в Україні. Планується змінити географічні назви, які символізують Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Проєкт закону №7253 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України" був реєстровний у ВРУ 5 квітня. Документ уже направили на розгляд відповідного комітету.

Народні депутати пропонують заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують, символізують державу-окупанта, її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, діячів. Також документ забороняє називати населені пункти та інші географічні об'єкти на честь тоталітарного та радянського режиму.

Читайте також: Рада схвалила націоналізацію майна громадян Росії та всіх осіб, які публічно заперечують війну

В пояснювальній записці йдеться, що ухвалення законопроєкту забезпечить:

  • зменшення впливу Росії на внутрішню політику України та світогляд громадян;
  • створить передумови для унеможливлення агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб;
  • прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни, сприятиме зміцненню духу і моралі української нації.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 квітня ухвалила законопроєкт, який закріплює статус Росії як країни-агресора.

Автор: 

ВР (14943) географія (11) законопроєкт (3583) перейменування (584) декомунізація (556)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+58
Чому Татаров досі в ОП сидить, а не в тюрмі?
показати весь коментар
06.04.2022 14:26
+32
Давно пора это было сделать.
показати весь коментар
06.04.2022 14:26
+30
Почніть з проспекту "героїв сталінграду" на Оболоні
показати весь коментар
06.04.2022 14:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В Днепре улицу Московскую переименовали еще в 2014-м, правда не понятно на каком основании, ведь к закону о декоммунизации она никак не относилась. при этом параллельно еще три недели существовала улица Ленина! Но при этом осталась еще не одна сотня улиц и переулков с названиями других городов и географических объектов мордора. Вот только часть из них:
Арзамасская,
Архангельская,
Барнаульская,
Белгородская,
Вологодская,
Воронежская,
Ижевская,
Иркутская,
Магаданская,
Майкопская,
Орловская,
Орская,
Пензенская,
Петрозаводская,
Ростовская,
Саранская,
Саратовская,
Тверская
уральская,
Байкальская,
Енисейская,
Камчатская,
Сахалинская,
Каспийская
показати весь коментар
06.04.2022 14:58 Відповісти
Ви може здивуєтесь, але ці назви один в один є не лише в Дніпрі! Це все треба вичищати з усіх міст!
показати весь коментар
06.04.2022 15:23 Відповісти
Каспий не только в рашке, большая часть казахская
показати весь коментар
06.04.2022 15:56 Відповісти
Яким боком Харків до Каспія? Невже немає когось видатного з казахів, щоб був пов'язаний з Харковом або Слобожанщиной? Або назвати вулицю на честь казахського міста-побратима.
показати весь коментар
06.04.2022 17:37 Відповісти
Ну мы назвали в честь шевченко город
показати весь коментар
07.04.2022 03:21 Відповісти
Улицу Белгородская можно пока оставить, чтобы не забывали...
показати весь коментар
06.04.2022 18:36 Відповісти
24 жовтня 2017, 18:04
В Україні збільшилася кількість громадян, які вважають себе етнічними українцями, - соцопитування

У 2001 році було 77,8%, зараз - понад 92%.

Понад 92% жителів України вважають себе етнічними українцями і лише 5,5% - росіянами. Що молодші респонденти, то частіше вони позиціонують себе українцями. У західному регіоні українську національну ідентичність задекларували 98,3% опитаних, у північному - 94,8, у центральному - 94,2, у південному - 87,5, у східному - 84,6%.
показати весь коментар
06.04.2022 15:03 Відповісти
В россии, в казазстане наоборот украинцы становятся русскими
показати весь коментар
07.04.2022 03:23 Відповісти
Нарешті... Але з іншого боку - "хід конем" зе-гнидозної компахи. Накривають херню "млинцем"...
показати весь коментар
06.04.2022 15:16 Відповісти
Область хоть кировоградскую-фуятскую разродятся переименовать, как и днепропетровскую?
показати весь коментар
06.04.2022 15:26 Відповісти
2 области до сих пер не переименовали, я худею от бюрократизма ВР
показати весь коментар
06.04.2022 15:55 Відповісти
В цьому законі треба прописати невідворотність перейменування, бо місцева вата= рашисти будуть всіляко зривати цей процес то блокуванням голосування, то всілякими маніпуляціями типу 'то нє царь то якийсь там святий', 'што вам сдєлал вєлікій пєсатєль'. І до речі сєктанти православниє теж агресивно влазили в цей процес в минулому, тому запобіжник має в законі бути прописаний і проти них. Україна- світська країна! Крапка.
показати весь коментар
06.04.2022 15:33 Відповісти
По словам президента «мы все представляем страну одинаково: где нет войны. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».
показати весь коментар
06.04.2022 15:56 Відповісти
Арка дружбы Украины и России и памятник этому в самом центре Киева стоит.
показати весь коментар
06.04.2022 15:56 Відповісти
А пам'ятник окупанту ватутіну просто перед входом до Верховної Ради обранців влаштовує?
показати весь коментар
06.04.2022 16:29 Відповісти
Заради відновлення історичної правди і справедливості негайно перейменувати в усіх мапах, словниках і офіційних документах росію на московію.
показати весь коментар
06.04.2022 16:36 Відповісти
Давно пора. В Києві десятків зо три вулиць і провулків, названих на честь кацапських міст:
Челябінська

Магнітогорська

Кемеровська

Саратовська

Орловська

Смоленська

Брянська

Білгородська

Краснодарська

Ставропольська

Муромська

Мурманська

Волгоградська

Усурійська

Таганрозька
Грозненська

Іжевська

Новгородська
Псковський пров.
Московська

Казанська

І не забути про Тираспільську. Тираспіль - столиця ПМР, де стоять рашистська війська і загрожують Україні!





показати весь коментар
06.04.2022 17:11 Відповісти
Поправочка: а вот с Белгородской и Таганрогской можно повременить:

"Я родился в живописном украинском городе Таганроге..." А. П. Чехов

Да и Ьелгород, помнится, в 1918 г. числился украинским..
показати весь коментар
06.04.2022 17:29 Відповісти
А гомельские, брестские, витебские и пр. не пора?
показати весь коментар
06.04.2022 18:09 Відповісти
Навіть декілька "Московських":
- вулиця у середмісті (Печерський р-н)
- провулок на Теремках-2 (від Вільямса)
показати весь коментар
06.04.2022 23:34 Відповісти
8 років тому потрібно було
показати весь коментар
06.04.2022 17:26 Відповісти
Роботи непочатий край:
Марганець - на Томаківку (Томаківська січ);
Нікополь - на Микитин Ріг (Микитинська січ);
Чoртомлик (Чoртомлицька січ) вже є (село),
ще Базавлук перейменувати (Базавлуцька січ)
й увесь регіон Томаківка-Микитин Ріг-Чортомлик-Базавлук можна назвати Новою січчю, до речі була і така січ ("стара" на Хортиці ); [ремарка, московити терпыти не можуть украънськы назви, якы не можуть вимовити]
Червоноград - на Червень (Червенські городи, Червона Русь);
Первомайськ (Миколаївська область) - Орлик (козацька назва);
Южноукраїнськ на Гард (центр Бугогардівської паланки);
Нововолинськ - на Волин (стародавній центр Волині);
Нoвoмоcкoвськ- на Самарь (козацьке місто. Навіть два.);
Павлоград - на Снопород (стара назва річки Самара, на якій стоїть місто);
Нову Каховку - на Тавань (козацька таванська переправа), а водосховище переіменувати на Таванське; [Ще ремарка, московити не ******* козацьких назв на пывдні. Адже за їхніми віруваннями, до московитів там життя не було.]
Південний Буг - на Бoж (стара назва Бoг, князь антів - Бoж, Бус);
Маріуполь - на Адамаху (козацький центр);
Ватутіне - на Торчеськ (стародавній центр чорних клобуків);
Красноград - на Козирщину (центр Орільської паланки);
Вознесенськ - на козацьке Соколи ;
Новоград-Волинський - на правильну назву Звягель;
При бажанні, Ніколаїв - на Ніконій (грецька назва);
показати весь коментар
06.04.2022 17:40 Відповісти
Я уже несколько лет требую отменить колбасу *мацкофскую* и сыр *расисянский*. Колбаса должна быть *киевская*,а сыр *украинский*, доколе...
показати весь коментар
06.04.2022 18:10 Відповісти
НАРЕШТІ СХАМЕНУЛИСЬ, ХОЧА ВІЙНА ТРИВАЄ ВЖЕ ВІСІМ РОКІВ.
показати весь коментар
06.04.2022 20:44 Відповісти
Правильно это наследие русского колониализма, надо переименовать все
показати весь коментар
07.04.2022 03:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 