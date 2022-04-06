ВР хоче змінити географічні назви, пов'язані з Росією

У Верховну Раду внесли законопроєкт про деколонізацію топонімії та впорядкування використання географічних назв в Україні. Планується змінити географічні назви, які символізують Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Проєкт закону №7253 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України" був реєстровний у ВРУ 5 квітня. Документ уже направили на розгляд відповідного комітету.

Народні депутати пропонують заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують, символізують державу-окупанта, її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, діячів. Також документ забороняє називати населені пункти та інші географічні об'єкти на честь тоталітарного та радянського режиму.

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В пояснювальній записці йдеться, що ухвалення законопроєкту забезпечить:

зменшення впливу Росії на внутрішню політику України та світогляд громадян;

створить передумови для унеможливлення агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб;

прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни, сприятиме зміцненню духу і моралі української нації.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 квітня ухвалила законопроєкт, який закріплює статус Росії як країни-агресора.