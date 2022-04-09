Джонсон прибыл в Киев и проводит встречу с Зеленским, - ОП

Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев и проводит встречу с президентом Зеленским.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя ОП Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с Президентом Зеленским.

Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", - говорится в сообщении.

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