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Джонсон прибув до Києва та проводить зустріч із Зеленським, - ОП

Прем'єр Великох Британії Борис Джонсон прибув до Києва та проводить зустріч із президентом Зеленським.

Про це у Facebook повідомив заступник голови ОП Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з Президентгм Зеленським.

Великобританія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Велика Британія розглядає всі варіанти оборонної допомоги Україні, – Джонсон

Джонсон прибув до Києва та проводить зустріч із Зеленським, - ОП 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+82
Борис,еще раз напомни зеленскому,что наша цель победа,а не подковерный договоорняк.
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09.04.2022 16:57
+50
Думаю Джонсон вправит мозги.
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09.04.2022 16:58
+48
Джонсон взагалі молодчина!Допомагає нам,потрібно в майбутньому залучити з Британією потужний союз!🇺🇦💛💙🇬🇧
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09.04.2022 16:58
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Это ты про рашку, козел? Вас точно не будет вы уже достали весь мир.
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09.04.2022 17:44 Відповісти
вашу 2ю *************** армию е**ут и в хвост и гриву...
ты о чём свиноцабака...?
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09.04.2022 17:48 Відповісти
Деточка:нас тысячу лет стирают.Да вот где эти стиральщики...
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09.04.2022 17:50 Відповісти
Які 1000 лєт, ПДРСина ти лапчата? Це по вашій "історії" 1000 лєт. А по реальній історії твої предки 1000 років назад ще не знали, що таке залізо і жили на деревах.
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09.04.2022 18:09 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/5336aab5bd9b05f420ea1.jpg ​​ 🏛️Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте.

🤷🏻‍♂️Сама формулировка нам показалась абсурдной. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? Вооруженные силы Украины воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.

🗣️Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И то, что нам рассказали, прозвучало полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и территориальной обороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.

🤬При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.

😮Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.

🤦🏼Сие не удивительно. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в Офисе президента даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.

😎Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?

🤔Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. https://t.me/pecherhill/737 Глава Офиса президента Андрей Ермак активно лоббирует договоренности с Россией на переговорах , в ходе которых Украина, уже побитая и грабленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.
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09.04.2022 17:56 Відповісти
А чому досі не підписали капітуляцію? Чому нам потрібен конфлікт армії і влади? Чому москалі втекли з Київської харківської і сумської областей?
Знаєте, що мені ваша пі...ж нагадує? Як фсб злили позиції кадировців нашим військовим.
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09.04.2022 18:23 Відповісти
ЗЕлуплений, а сам факт, що якийсь шматок лайна агрохімія з оточення вашого обожнюваного криворогого Янелоха мав нахабство зібрати купу генералів та пудрити їм мозок капітулянською куйнею тебе не хвилює?
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09.04.2022 19:19 Відповісти
Скажіть о великий! Вас спілкуватись вчили? Чи у бичугарні саме так спілкуються?
Моє бачення чи був хлопчик? От ви судячи по всьому брали участь у цій 'розмові' так розкажіть з перших вуст... Як все було...
І що можуть зробити генерали, що вони такі важливі? Я б більше боявся солдатів ... Генерали вони дуже багаті, і їм є що втрачати....
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09.04.2022 19:58 Відповісти
Думаю, что Джонсон привёз предложение Украине - Зеленский получает ЛЮБОЕ оружие в обмен на отказ от переговоров с хуълом. Ничего другого Джонсон привезти для тэт а тэт не мог
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09.04.2022 18:06 Відповісти
Вот только вопрос - а нужно ли ему оружие?
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09.04.2022 20:35 Відповісти
Британія та її лідери , як і в роки ІІ Світової, показують, що вони мають яйця. В той же час на Францію та на її "лідера" просто соромно дивитися. Макрон демонструє таку свою жалюгідність та нікчемність, що просто диву даєшся " невже це та Франція де народилась європейська демократія". Але Франція опустилась до рівня шлюхи підзаборної вже давно. Згадайте 30-ті роки, Деладьє і як вони потім плакали дивлячись на маршируючих по Елисейських полях німецьких військах. Але похоже це їх нічому не невчило. І вже не навчить. Горда Франція закінчилась остаточно. Залишилося щось жалюгідне та немічне. Дуже надіюсь, що в цьому напрямку не підуть США. Але передумови для цього є. Про Німеччину не говорю- вона та росія є одвічними проблемами цивіліцзованого світу.
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09.04.2022 18:10 Відповісти
Французы в ПМВ потеряли цвет нации.
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09.04.2022 18:32 Відповісти
Переговорив со всеми парламентами мира, уговорив неуговариваеимых , став героем из героев , убедив оказывать невероятную помощь и быть с нами солидарными - главное что умирающий увидел Украинцев - великую, не сгибаемую нацию...... Не хочу даже думать , не хочу даже на секунду предположить глубину трагедии если он все это обосрет и подставит всех - договоренностями и компромиссами. Как страна мы перестанем существовать. Очень этого боюсь , т к Зе наполовину Коломойский,страшновато как то
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09.04.2022 18:19 Відповісти
Думаю це після заяв заглянути в очко терорюги
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09.04.2022 18:27 Відповісти
Він для цього і прилетів, щоби вправити Зеленському мозги...
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09.04.2022 18:42 Відповісти
Хотілось би, щоб так було.
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09.04.2022 19:22 Відповісти
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09.04.2022 19:30 Відповісти
Джонсонюку хвала!
Справжній рицар!
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17.06.2022 18:23 Відповісти
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