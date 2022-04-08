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Велика Британія розглядає всі варіанти оборонної допомоги Україні, – Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Велика Британія відкрита до всіх варіантів надання оборонної зброї Україні.

Про це під час пресконференції у Лондоні сказав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я загалом готовий розглянути будь-що з арсеналу оборонної зброї, аби допомогти українцям захистити себе", - відповів Джонсон на запитання про те, чи передасть Британія Україні важку бронетехніку.

Він наголосив, що Україні слід надавати таке обладнання, "яке було б їм дійсно корисним та використовувалося".

"Велика Британія переважно надавала протитанкову та протичовнову зброю, а зараз ми шукаємо шляхи, як підтримати друзів та партнерів, які хочуть надіслати українцям те, що їм потрібно", - зазначив прем’єр-міністр. За його словами, сучасне озброєння країн - членів НАТО не завжди може бути корисним Україні.

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"Іноді те, що має НАТО, їм недоречне. Більш корисною може бути підтримка деяких країн колишнього Варшавського пакту, охочих передати власну бронетехніку. Ми роздумуємо над тим, аби робити саме це більше", - наголосив Джонсон.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Друг познаётся в беде. Тут главное не остаться свиньёй неблагодарной.
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08.04.2022 20:10
+17
Велика подяка союзникам.
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08.04.2022 20:01
+13
Джонсон ненавидит касарылых также как мы.
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08.04.2022 20:06
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Велика подяка союзникам.
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08.04.2022 20:01 Відповісти
Авианосец в полном снаряжении?
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08.04.2022 20:03 Відповісти
пока освоишь и укомплектуешь, у орков останется выход только к Байкалу.
если, конечно, китайцы визу дадут.
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09.04.2022 02:23 Відповісти
Один я прочитал между строк как, грубо говоря, половина их армии будет украинскими ихтамнетами со всеми орудиями и снаряжениями?
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08.04.2022 20:05 Відповісти
Джонсон ненавидит касарылых также как мы.
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08.04.2022 20:06 Відповісти
Друг познаётся в беде. Тут главное не остаться свиньёй неблагодарной.
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08.04.2022 20:10 Відповісти
Борис, дайте чехам "Арчеры", а чехи дадут нам "Даны" с б\к.
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08.04.2022 20:15 Відповісти
ПКР Гарпун Борис очень надо... Десять штук на Одессу и столько же на Измаил... Маякни, как отправишь...
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08.04.2022 20:24 Відповісти
Харпун, звісно, високоінтелектуальна ракета, яку можна просто запустити в сторону цілі, а далі вона зробить усе сама. Але по наземним цілям вона не застосовується, навіть можливості такої не передбачено.
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08.04.2022 21:13 Відповісти
От хто справжній мужик! От хто справжній друг!
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08.04.2022 20:30 Відповісти
озброєння країн - членів НАТО не завжди може бути корисним

Тааак, тож бл космічні технології, недосяжні для землян... Маячня
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08.04.2022 20:40 Відповісти
Після війни все таки назвемо не одну вулицю іменем цієї гарної людини. А саме Б. Джонсона. Слава Україні!
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08.04.2022 21:10 Відповісти
после Победы я знаю с какими принтами буду носить футболки. И закажу их не в Китае
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08.04.2022 21:12 Відповісти
Що, і Єврофайтер?
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08.04.2022 21:13 Відповісти
Великобритания поставит автомобили Mastiff в Украину
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08.04.2022 21:18 Відповісти
Раніше я думав, що фрік, але ні, добрий хлопець.
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08.04.2022 23:04 Відповісти
когда войны нет, имеет право, на свои фрикует.
но в войне против лишнехромосомных и глубинных оказался надёжным союзником.
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09.04.2022 02:17 Відповісти
 
 