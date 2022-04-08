Велика Британія розглядає всі варіанти оборонної допомоги Україні, – Джонсон

Велика Британія відкрита до всіх варіантів надання оборонної зброї Україні.

Про це під час пресконференції у Лондоні сказав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я загалом готовий розглянути будь-що з арсеналу оборонної зброї, аби допомогти українцям захистити себе", - відповів Джонсон на запитання про те, чи передасть Британія Україні важку бронетехніку.

Він наголосив, що Україні слід надавати таке обладнання, "яке було б їм дійсно корисним та використовувалося".

"Велика Британія переважно надавала протитанкову та протичовнову зброю, а зараз ми шукаємо шляхи, як підтримати друзів та партнерів, які хочуть надіслати українцям те, що їм потрібно", - зазначив прем’єр-міністр. За його словами, сучасне озброєння країн - членів НАТО не завжди може бути корисним Україні.

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"Іноді те, що має НАТО, їм недоречне. Більш корисною може бути підтримка деяких країн колишнього Варшавського пакту, охочих передати власну бронетехніку. Ми роздумуємо над тим, аби робити саме це більше", - наголосив Джонсон.