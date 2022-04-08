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Великобритания рассматривает все варианты оборонной помощи Украине, – Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон

Великобритания открыта ко всем вариантам предоставления оборонительного оружия Украине.

Об этом во время пресс-конференции в Лондоне сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я вообще готов рассмотреть что-либо из арсенала оборонного оружия, чтобы помочь украинцам защитить себя", - ответил Джонсон на вопрос о том, передаст ли Британия Украине тяжелую бронетехнику.

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Он подчеркнул, что Украине необходимо предоставлять такое оборудование, "которое было бы им действительно полезно и использовалось".

"Великобритания преимущественно предоставляла противотанковое и противолодочное оружие, а сейчас мы ищем пути, как поддержать друзей и партнеров, которые хотят отправить украинцам то, что им нужно", - отметил премьер-министр.

По его словам, современное вооружение стран-членов НАТО не всегда может быть полезно Украине.

"Иногда то, что имеет НАТО, им неуместно. Более полезна может быть поддержка некоторых стран бывшего Варшавского пакта, желающих передать собственную бронетехнику. Мы размышляем над тем, чтобы делать именно это больше", - подчеркнул Джонсон.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Друг познаётся в беде. Тут главное не остаться свиньёй неблагодарной.
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08.04.2022 20:10
+17
Велика подяка союзникам.
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08.04.2022 20:01
+13
Джонсон ненавидит касарылых также как мы.
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08.04.2022 20:06
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Велика подяка союзникам.
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08.04.2022 20:01 Ответить
Авианосец в полном снаряжении?
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08.04.2022 20:03 Ответить
пока освоишь и укомплектуешь, у орков останется выход только к Байкалу.
если, конечно, китайцы визу дадут.
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09.04.2022 02:23 Ответить
Один я прочитал между строк как, грубо говоря, половина их армии будет украинскими ихтамнетами со всеми орудиями и снаряжениями?
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08.04.2022 20:05 Ответить
Джонсон ненавидит касарылых также как мы.
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08.04.2022 20:06 Ответить
Друг познаётся в беде. Тут главное не остаться свиньёй неблагодарной.
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08.04.2022 20:10 Ответить
Борис, дайте чехам "Арчеры", а чехи дадут нам "Даны" с б\к.
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08.04.2022 20:15 Ответить
ПКР Гарпун Борис очень надо... Десять штук на Одессу и столько же на Измаил... Маякни, как отправишь...
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08.04.2022 20:24 Ответить
Харпун, звісно, високоінтелектуальна ракета, яку можна просто запустити в сторону цілі, а далі вона зробить усе сама. Але по наземним цілям вона не застосовується, навіть можливості такої не передбачено.
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08.04.2022 21:13 Ответить
От хто справжній мужик! От хто справжній друг!
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08.04.2022 20:30 Ответить
озброєння країн - членів НАТО не завжди може бути корисним

Тааак, тож бл космічні технології, недосяжні для землян... Маячня
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08.04.2022 20:40 Ответить
Після війни все таки назвемо не одну вулицю іменем цієї гарної людини. А саме Б. Джонсона. Слава Україні!
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08.04.2022 21:10 Ответить
после Победы я знаю с какими принтами буду носить футболки. И закажу их не в Китае
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08.04.2022 21:12 Ответить
Що, і Єврофайтер?
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08.04.2022 21:13 Ответить
Великобритания поставит автомобили Mastiff в Украину
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08.04.2022 21:18 Ответить
Раніше я думав, що фрік, але ні, добрий хлопець.
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08.04.2022 23:04 Ответить
когда войны нет, имеет право, на свои фрикует.
но в войне против лишнехромосомных и глубинных оказался надёжным союзником.
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09.04.2022 02:17 Ответить
 
 