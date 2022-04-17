Несколько иностранных лидеров могут посетить Украину на следующей неделе, - ОП
На следующей неделе Украину могут посетить несколько иностранных лидеров. Также вернется к работе в Киеве ряд послов.
Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Не могу вам раскрыть, лидеры каких стран посетят Киев. Скажу только, что действительно на следующей неделе несколько подобных визитов планируется", - сказал он.
По его словам, такие визиты являются свидетельством поддержки Украины и помощи, поскольку каждый лидер приезжает с "конкретными результатами" либо по поставкам вооружения, либо поддержанию санкций, поддержке ускоренного продвижения в ЕС.
"География таких визитов, количество стран, посещающих столицу Украины – Киев, будет расширяться", – подчеркнул Жовква.
Он также проинформировал, что на следующей неделе ожидается возвращение в Киев ряд иностранных послов.
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Наші - "ви нам інвесторів лякаєте".
Західні політики - "війна буде, очніться".
Наші - "ви прям як Скабєєва чесне слово".
Західні політики - "піздєц буде".
Наші - "нє, шашликі".
(Війна)
.... Наші - "ми більше не довіряємо західним політикам".
..................
Це не я нагнітаю, це українців замість Порошенка привчають ненавидіти Захід, бо хтось же має бути винним в продовженні війни та наживатись на ній, ще і небо над Коломойським закривати відмовляється.
Якщо ця тупа розводка спрацює вдруге поспіль - то я навіть не знаю, один Господь премилостивий знає що з нами робити.
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Наші - "ви нам інвесторів лякаєте".
Західні політики - "війна буде, очніться".
Наші - "ви прям як Скабєєва чесне слово".
Західні політики - "піздєц буде".
Наші - "нє, шашликі".
(Війна)
.... Наші - "ми більше не довіряємо західним політикам".
..................
Це не я нагнітаю, це українців замість Порошенка привчають ненавидіти Захід, бо хтось же має бути винним в продовженні війни та наживатись на ній, ще і небо над Коломойським закривати відмовляється.
Якщо ця тупа розводка спрацює вдруге поспіль - то я навіть не знаю, один Господь премилостивий знає що з нами робити.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZU51dfniKo2YLu3SjUHRTV6hwU3n7BXW_nkSKEAGjxYU0sRZjv4Tf5WuCBi4VMLvPRs-k-sKxS2YP4SBTYSzkRGWe11QwTOpYaZsfHxHW_XeDhHUUsHl8IiJud4BTTlzdnL3n7HtE1IpzkNr3oSxKqE5pdkIlgEAJONEkSyGmzGCg&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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