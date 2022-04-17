Несколько иностранных лидеров могут посетить Украину на следующей неделе, - ОП

На следующей неделе Украину могут посетить несколько иностранных лидеров. Также вернется к работе в Киеве ряд послов.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Не могу вам раскрыть, лидеры каких стран посетят Киев. Скажу только, что действительно на следующей неделе несколько подобных визитов планируется", - сказал он.

По его словам, такие визиты являются свидетельством поддержки Украины и помощи, поскольку каждый лидер приезжает с "конкретными результатами" либо по поставкам вооружения, либо поддержанию санкций, поддержке ускоренного продвижения в ЕС.

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"География таких визитов, количество стран, посещающих столицу Украины – Киев, будет расширяться", – подчеркнул Жовква.

Он также проинформировал, что на следующей неделе ожидается возвращение в Киев ряд иностранных послов.