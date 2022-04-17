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Несколько иностранных лидеров могут посетить Украину на следующей неделе, - ОП

оп

На следующей неделе Украину могут посетить несколько иностранных лидеров. Также вернется к работе в Киеве ряд послов.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Не могу вам раскрыть, лидеры каких стран посетят Киев. Скажу только, что действительно на следующей неделе несколько подобных визитов планируется", - сказал он.

По его словам, такие визиты являются свидетельством поддержки Украины и помощи, поскольку каждый лидер приезжает с "конкретными результатами" либо по поставкам вооружения, либо поддержанию санкций, поддержке ускоренного продвижения в ЕС.

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"География таких визитов, количество стран, посещающих столицу Украины – Киев, будет расширяться", – подчеркнул Жовква.

Он также проинформировал, что на следующей неделе ожидается возвращение в Киев ряд иностранных послов.
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17.04.2022 20:44 Ответить
Неожиданно....
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17.04.2022 21:26 Ответить
Західні політики такі - "буде війна".

Наші - "ви нам інвесторів лякаєте".

Західні політики - "війна буде, очніться".

Наші - "ви прям як Скабєєва чесне слово".

Західні політики - "піздєц буде".

Наші - "нє, шашликі".

(Війна)

.... Наші - "ми більше не довіряємо західним політикам".
..................
Це не я нагнітаю, це українців замість Порошенка привчають ненавидіти Захід, бо хтось же має бути винним в продовженні війни та наживатись на ній, ще і небо над Коломойським закривати відмовляється.

Якщо ця тупа розводка спрацює вдруге поспіль - то я навіть не знаю, один Господь премилостивий знає що з нами робити.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZU51dfniKo2YLu3SjUHRTV6hwU3n7BXW_nkSKEAGjxYU0sRZjv4Tf5WuCBi4VMLvPRs-k-sKxS2YP4SBTYSzkRGWe11QwTOpYaZsfHxHW_XeDhHUUsHl8IiJud4BTTlzdnL3n7HtE1IpzkNr3oSxKqE5pdkIlgEAJONEkSyGmzGCg&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas










показать весь комментарий
17.04.2022 21:28 Ответить
Західні політики такі - "буде війна".

Наші - "ви нам інвесторів лякаєте".

Західні політики - "війна буде, очніться".

Наші - "ви прям як Скабєєва чесне слово".

Західні політики - "піздєц буде".

Наші - "нє, шашликі".

(Війна)

.... Наші - "ми більше не довіряємо західним політикам".
..................
Це не я нагнітаю, це українців замість Порошенка привчають ненавидіти Захід, бо хтось же має бути винним в продовженні війни та наживатись на ній, ще і небо над Коломойським закривати відмовляється.

Якщо ця тупа розводка спрацює вдруге поспіль - то я навіть не знаю, один Господь премилостивий знає що з нами робити.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZU51dfniKo2YLu3SjUHRTV6hwU3n7BXW_nkSKEAGjxYU0sRZjv4Tf5WuCBi4VMLvPRs-k-sKxS2YP4SBTYSzkRGWe11QwTOpYaZsfHxHW_XeDhHUUsHl8IiJud4BTTlzdnL3n7HtE1IpzkNr3oSxKqE5pdkIlgEAJONEkSyGmzGCg&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas










показать весь комментарий
17.04.2022 21:29 Ответить
Більше цікавить, коли вже до Києва почнуть повертатися українські чиновники та судді.
Через їхню відсутність не працює більша частина електронних баз, реєстрів та неможливо здійснювати будь-яку діяльність, до якої закликає українська влада.
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18.04.2022 08:24 Ответить
 
 