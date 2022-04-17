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візит (1492) Офіс Президента (1998) Жовква Ігор (165)

Кілька іноземних лідерів можуть відвідати Україну наступного тижня, - ОП

оп

Наступного тижня Україну можуть відвідати кілька іноземних лідерів. Також повернеться до роботи в Києві низка послів.

Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Не можу вам розкрити, лідери яких країн відвідають Київ. Скажу лише, що дійсно на наступному тижні декілька подібних візитів планується", - зазначив він.

За його словами, такі візити є свідченням підтримки України та допомоги, оскільки кожен лідер приїжджає з "конкретними результатами" або щодо постачання озброєння, або підтримки санкцій, підтримки пришвидшеного просування до ЄС.

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"Географія таких візитів, кількість країн, які відвідують столицю України – Київ, буде розширюватися", - підкреслив Жовква.

Він також поінформував, що наступного тижня очікується повернення до Києва низки іноземних послів.

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17.04.2022 20:44 Відповісти
Неожиданно....
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17.04.2022 21:26 Відповісти
Західні політики такі - "буде війна".

Наші - "ви нам інвесторів лякаєте".

Західні політики - "війна буде, очніться".

Наші - "ви прям як Скабєєва чесне слово".

Західні політики - "піздєц буде".

Наші - "нє, шашликі".

(Війна)

.... Наші - "ми більше не довіряємо західним політикам".
..................
Це не я нагнітаю, це українців замість Порошенка привчають ненавидіти Захід, бо хтось же має бути винним в продовженні війни та наживатись на ній, ще і небо над Коломойським закривати відмовляється.

Якщо ця тупа розводка спрацює вдруге поспіль - то я навіть не знаю, один Господь премилостивий знає що з нами робити.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZU51dfniKo2YLu3SjUHRTV6hwU3n7BXW_nkSKEAGjxYU0sRZjv4Tf5WuCBi4VMLvPRs-k-sKxS2YP4SBTYSzkRGWe11QwTOpYaZsfHxHW_XeDhHUUsHl8IiJud4BTTlzdnL3n7HtE1IpzkNr3oSxKqE5pdkIlgEAJONEkSyGmzGCg&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas










показати весь коментар
17.04.2022 21:28 Відповісти
Західні політики такі - "буде війна".

Наші - "ви нам інвесторів лякаєте".

Західні політики - "війна буде, очніться".

Наші - "ви прям як Скабєєва чесне слово".

Західні політики - "піздєц буде".

Наші - "нє, шашликі".

(Війна)

.... Наші - "ми більше не довіряємо західним політикам".
..................
Це не я нагнітаю, це українців замість Порошенка привчають ненавидіти Захід, бо хтось же має бути винним в продовженні війни та наживатись на ній, ще і небо над Коломойським закривати відмовляється.

Якщо ця тупа розводка спрацює вдруге поспіль - то я навіть не знаю, один Господь премилостивий знає що з нами робити.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZU51dfniKo2YLu3SjUHRTV6hwU3n7BXW_nkSKEAGjxYU0sRZjv4Tf5WuCBi4VMLvPRs-k-sKxS2YP4SBTYSzkRGWe11QwTOpYaZsfHxHW_XeDhHUUsHl8IiJud4BTTlzdnL3n7HtE1IpzkNr3oSxKqE5pdkIlgEAJONEkSyGmzGCg&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas










показати весь коментар
17.04.2022 21:29 Відповісти
Більше цікавить, коли вже до Києва почнуть повертатися українські чиновники та судді.
Через їхню відсутність не працює більша частина електронних баз, реєстрів та неможливо здійснювати будь-яку діяльність, до якої закликає українська влада.
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18.04.2022 08:24 Відповісти
 
 