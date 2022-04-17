Кілька іноземних лідерів можуть відвідати Україну наступного тижня, - ОП
Наступного тижня Україну можуть відвідати кілька іноземних лідерів. Також повернеться до роботи в Києві низка послів.
Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Не можу вам розкрити, лідери яких країн відвідають Київ. Скажу лише, що дійсно на наступному тижні декілька подібних візитів планується", - зазначив він.
За його словами, такі візити є свідченням підтримки України та допомоги, оскільки кожен лідер приїжджає з "конкретними результатами" або щодо постачання озброєння, або підтримки санкцій, підтримки пришвидшеного просування до ЄС.
"Географія таких візитів, кількість країн, які відвідують столицю України – Київ, буде розширюватися", - підкреслив Жовква.
Він також поінформував, що наступного тижня очікується повернення до Києва низки іноземних послів.
Будь ласка, зачекайте...
Наші - "ви нам інвесторів лякаєте".
Західні політики - "війна буде, очніться".
Наші - "ви прям як Скабєєва чесне слово".
Західні політики - "піздєц буде".
Наші - "нє, шашликі".
(Війна)
.... Наші - "ми більше не довіряємо західним політикам".
..................
Це не я нагнітаю, це українців замість Порошенка привчають ненавидіти Захід, бо хтось же має бути винним в продовженні війни та наживатись на ній, ще і небо над Коломойським закривати відмовляється.
Якщо ця тупа розводка спрацює вдруге поспіль - то я навіть не знаю, один Господь премилостивий знає що з нами робити.
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Наші - "ви нам інвесторів лякаєте".
Західні політики - "війна буде, очніться".
Наші - "ви прям як Скабєєва чесне слово".
Західні політики - "піздєц буде".
Наші - "нє, шашликі".
(Війна)
.... Наші - "ми більше не довіряємо західним політикам".
..................
Це не я нагнітаю, це українців замість Порошенка привчають ненавидіти Захід, бо хтось же має бути винним в продовженні війни та наживатись на ній, ще і небо над Коломойським закривати відмовляється.
Якщо ця тупа розводка спрацює вдруге поспіль - то я навіть не знаю, один Господь премилостивий знає що з нами робити.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZU51dfniKo2YLu3SjUHRTV6hwU3n7BXW_nkSKEAGjxYU0sRZjv4Tf5WuCBi4VMLvPRs-k-sKxS2YP4SBTYSzkRGWe11QwTOpYaZsfHxHW_XeDhHUUsHl8IiJud4BTTlzdnL3n7HtE1IpzkNr3oSxKqE5pdkIlgEAJONEkSyGmzGCg&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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