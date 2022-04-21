Для стримування Росії потрібно зробити п'ять кроків, - Зеленський - Світовому банку. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою перед сесією Світового банку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
Зеленський підкреслив: "Під час історичної сесії Світового банку розповів про п’ять кроків, необхідних зараз.
Перший – це негайна підтримка для України, щоб у керівництві Росії знали, що війна не дасть їм реалізувати жодної з їхніх загарбницьких цілей.
Другий – негайне виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій.
Третій – спеціальний податок за війну. Росія, а після неї й будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність.
Четвертий – кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин із Росією.
І п'ятий – потрібно продовжувати блокувати активи російської держави та представників російської еліти".
Будь ласка, зачекайте...
@UKRINFORM
Данілов: кадиров отримав план із ліквідації Зеленського 3 лютого - на зустрічі з путіним
можна будь ласка повільніше ...
я записую
Зеленский не хочет создать структуру логистики в составе ВСУ? Значит поставки должны идти мимо Зеленского и Ермака, к которым у прокуртуры и СБУ наверняка будут вопросы
На уровне комитетов и подкомитетов сената и палаты представителей в Конгрессе США начнутся(возможно уже идут) расследования с подключением спецслужб с соответсвующими выводами,которые станут достоянием дружественных стран,включая страны ЕС. В свою очередь, результаты расследования,возможно, повлияют на ускорренное включние Украины в ЕС.
Как не хочется это признавать но некоторые банки и банкиры закроют глаза на украинскую кровь дабы набить свои карманы русским газом и нефтью.
Цей рейтинг пропаде як ранковій туман.тільки почнуть працювати ЗМі без цензури.