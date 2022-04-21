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Світовий банк (806) Зеленський (22429)

Для стримування Росії потрібно зробити п'ять кроків, - Зеленський - Світовому банку. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою перед сесією Світового банку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Зеленський підкреслив: "Під час історичної сесії Світового банку розповів про п’ять кроків, необхідних зараз.
Перший – це негайна підтримка для України, щоб у керівництві Росії знали, що війна не дасть їм реалізувати жодної з їхніх загарбницьких цілей.
Другий – негайне виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій.
Третій – спеціальний податок за війну. Росія, а після неї й будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність.
Четвертий – кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин із Росією.
І п'ятий – потрібно продовжувати блокувати активи російської держави та представників російської еліти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Людська катастрофа" очікує світ через війну в Україні, - Світовий банк

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Топ коментарі
+15
Для стримування Кацапії потрібно було слухати попередження про підготовку вторгнення. А не тепер у великого Палко Водца гратись.
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22.04.2022 00:06
+10
Перед началом войны тебе надо было сделать хоть один шаг внутри страны, а не писать видосики с приглашением на шашлыки.
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22.04.2022 00:58
+8
сцаніни вам в очі
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21.04.2022 23:48
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сцаніни вам в очі
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21.04.2022 23:48 Відповісти
Ukrinform

@UKRINFORM

Данілов: кадиров отримав план із ліквідації Зеленського 3 лютого - на зустрічі з путіним
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21.04.2022 23:49 Відповісти
цього далі не попускає... таке штовхають по телелохотроні?
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22.04.2022 01:11 Відповісти
Для стримування Кацапії потрібно було слухати попередження про підготовку вторгнення. А не тепер у великого Палко Водца гратись.
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22.04.2022 00:06 Відповісти
Володимир Олександрович,
можна будь ласка повільніше ...
я записую
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22.04.2022 00:19 Відповісти
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22.04.2022 00:45 Відповісти
І представники Світового банку теж старанно записували...
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22.04.2022 04:08 Відповісти
Странно, но до сих пор не могу на хрипатого смотреть, только читаю…
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22.04.2022 00:56 Відповісти
Перед началом войны тебе надо было сделать хоть один шаг внутри страны, а не писать видосики с приглашением на шашлыки.
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22.04.2022 00:58 Відповісти
В передаче Фейгина сегодня, господин Арестович наврал: На вопрос, куда девается вооружение, ответ Арестовича "а кто доказал?" доказывает, что г-н Арестович в курсе схемы воровства. Ворует Ермак, а значит и Зеленский?

Зеленский не хочет создать структуру логистики в составе ВСУ? Значит поставки должны идти мимо Зеленского и Ермака, к которым у прокуртуры и СБУ наверняка будут вопросы
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22.04.2022 01:07 Відповісти
Удивительно,что эта тема(куда девается вооружение) не стала темой №1 в украинских СМИ и общественности,что,вероятно, связано с военным положение в стране. Попытка господина Арестовича многословием(демагогией) загнать проблему под ковер не получится,поскольку она(тема) уже в фокусе поставщиков военной и гум.помощи,а следовательно - и зарубежных СМИ. Не решаемость проблемы(по словам Арестовича) или нежелание ее решать - это большое серое пятно на репутации страны и президента Зеленского.

На уровне комитетов и подкомитетов сената и палаты представителей в Конгрессе США начнутся(возможно уже идут) расследования с подключением спецслужб с соответсвующими выводами,которые станут достоянием дружественных стран,включая страны ЕС. В свою очередь, результаты расследования,возможно, повлияют на ускорренное включние Украины в ЕС.
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22.04.2022 04:25 Відповісти
Який він розумний!!!!.....
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22.04.2022 03:42 Відповісти
Всё верно сказал.
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22.04.2022 04:02 Відповісти
отсутствие системного похода и ежедневные шарахания со стороны в сторону... хотя если советниками являются офисцы пердирезидента, а Тарас Черновол говорит правду, то... очень, очень, очень много вопросов уже накопилось и еще больше ждет своей очереди...
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22.04.2022 04:49 Відповісти
для стримування расїі необхідно продовжити перший крок - вбивати кожного першого кацапа кожної секунди... а для цього необохідно, щоб військовими операціями керували військові, а не відказники... щоб дєрьмаки, трахамонії, пєпєлаци, дьячки, які не лише не компетентні, вони вороги України, були зняті з посад та по кожному з них проведено дуже сумлінне розслідування... режим таємності повинен бути на найвищому рівні, а не допускати проститута арестовича до інформації, яка щойно прийнята та має стратегічне значення, але те створіння, яке його зробіло радником невідомо чого навмисне робить через цього проститута виток інформації... а далі Пентагону пороібно виправдовуватись... зєлєньськай - Нобелевська премія миру?
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22.04.2022 05:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM

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22.04.2022 06:36 Відповісти
Вот только проблема в том что эти банкиры и банки любят делать деньги на всем, и не брезгают ни чем,будь то война, кровь или что либо тому подобное.
Как не хочется это признавать но некоторые банки и банкиры закроют глаза на украинскую кровь дабы набить свои карманы русским газом и нефтью.
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22.04.2022 07:03 Відповісти
Звёздный час Зели : он диктует Мировому банку и всем президентам мира что кому надо делать. Осталось только всему украинскому народу забыть всё, и в едином порыве поддержать его. А он и Беня потом поддержат и нас, когда-то...
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22.04.2022 07:17 Відповісти
Перший крок це відставка і судове переслідування зеЛоха і його влади, другий це дати тирси 73% дебілів.
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22.04.2022 07:25 Відповісти
Не срач підніма рейтинг.а цензура яку запроваджує ОП.
Цей рейтинг пропаде як ранковій туман.тільки почнуть працювати ЗМі без цензури.
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22.04.2022 08:44 Відповісти
 
 