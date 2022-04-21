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Світовий банк (806) голод (117)

"Людська катастрофа" очікує світ через війну в Україні, - Світовий банк

голод

Президент Світового банку Девід Малпасс попередив про "людську катастрофу", оскільки ціни на продукти харчування різко зростають у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Йдеться, зокрема, про нездатність країн, що розвиваються, обслуговувати свої великі борги через пандемію на тлі зростання цін на продукти харчування та енергоносії.

Продовольча криза найбільше вдарить по найбіднішим людям у ​​світі. Малпасс розповів, що, за історичними стандартами, світові запаси їжі великі. В світі достатньо їжі, щоб нагодувати всіх, але потрібно запустити процес доставки продовольства тим, хто найбільше його потребує.

Також читайте: Потрібно збільшити постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду, - німецький міністр

Президент Світового банку також висловив занепокоєння щодо "кризи всередині кризи". З його слів,"близько 60% найбідніших країн зараз або переживають боргові проблеми, або мають високий ризик опинитися в борговій ямі".

Раніше ООН заявила, що війна в Україні може призвести до "тривимірної кризи" продовольства, енергії та фінансів. Це галузі, які й так вже дуже постраждали від COVID-19 та зміни клімату.

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Топ коментарі
+32
Для нас тепер наше виживання на першому місці...
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21.04.2022 10:53
+30
Весь світ спокійно спостерігав за тим, як росія 8 років кошмарить Україну.... 😡 Коли Ху#ло відкрито говорить до українців "вас нєт, вашей истории нєт, вашей страны нєт, вашей мовы нєт" , то ООН повинно було одразу прийняти міри, воно було для того і створене!!!!! 😡 Але ВСІ мовчали, а деякі взагалі допомагали ще й економічно Ху#лу!
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21.04.2022 11:01
+20
ну и... давайте помогайте убирать причину гуманитарной катастрофы в мире - ***** !!!
констатация фактов - это просто констатация... и все!
а решение проблемы??? опять Украина пыхтеть должна за всех ?
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21.04.2022 10:55
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Для нас тепер наше виживання на першому місці...
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21.04.2022 10:53 Відповісти
Сомалі, Еритрея, Конго, Габон... Що там ще ? Ай ай ай. Африканці будуть жерти собак.Ми дуже занепокоєні.
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21.04.2022 10:54 Відповісти
Вагнеровців, ловити та жерти. Їх зараз у Африці дохрена, так що голод не загрожує
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21.04.2022 11:07 Відповісти
Ха ну вот и ответ на мои может быть утопические предложения стать Украине типа Швейцарии только продовольственным хабом производителем и кладовкой продуктов питания зерновых и прочих культур для Европы и мира... чтобы страны держали у нас как в Швейцарии держат гроши и золото ценные бумаги драгоценности так и у нас холодильники зернохранилища овощехранилища склады морозильники.. запасы воды и прочее.. и вот вам гарантия ЦЕННОСТИ
УКРАИНЫ ДЛЯ ВСЕХ И НЕНАПАДЕНИЕ НА НЕЕ КАК ВСЕМИРНЫЙ ОБЩИЙ СКЛАД КЛАДОВКА.. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОСЕВНОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА РЕЗЕРВОВ..
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21.04.2022 11:28 Відповісти
Ми й так були такою "кладовкою". І що? Це стримало *********? Єдине, що може стримати чергове ***** - це повне усвідомлення, що якщо полізе - зажмурять взагалі всіх з тих хто поліз, а потім по ланцюжку, аж до головного *****.

І от поки не зажмурять декілька разів головне *****, причому показово, з вказанням причини - засрашка ніколи не заспокоїться. Бо головне ***** там не рахує під*****вників. Взагалі ніколи.
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21.04.2022 13:28 Відповісти
Проблемы индейцев шефира не .... Ну вы знаете
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21.04.2022 10:55 Відповісти
Та нікого йому не шкода - ви прочитали? - йому шкода, що бабки не повернуться.
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21.04.2022 11:03 Відповісти
ну и... давайте помогайте убирать причину гуманитарной катастрофы в мире - ***** !!!
констатация фактов - это просто констатация... и все!
а решение проблемы??? опять Украина пыхтеть должна за всех ?
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21.04.2022 10:55 Відповісти
нехай всілякі сомалі та габони нарешті починають працювати та забезпечувати себе жратвой, а не чекають подачки від ООН. як тільки це станеться, так криза і мине.
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21.04.2022 10:58 Відповісти
Они не могут, так как делают детишек. Их там миллиард человек и они сидят на гуманитарке. А гумантарка подорожает.
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21.04.2022 11:02 Відповісти
История Европы. Жесткие кризисы, тяжелый труд на заводах. Оттого рождаемость соответствовала уровню возможностей экономики.
История Африки. Воевали племенами, потом их цивилизовали. Потом у них случились революции с президентами-социалистами. А социалисты ничего построить не могут. Оттого снова цивилизанты теперь их не цивилизируют, а просто кормят. А те растут в численности всё больше и больше. А теперь рассказывают про голод.
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21.04.2022 11:10 Відповісти
В Европе со средних веков сидели на станках и в цехах по двенадцать-шестнадцать часов в сутки. Но все эти Африки, Китаи и Индии на полном серьезе думают, что Европа такая богатая потому что они там украли их богатейшие страны. Так им рассказывают местные социалисты.
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21.04.2022 11:11 Відповісти
и при всем этом индия дважды! воздеражалась на ООН осудить агрессию россии!
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22.04.2022 00:43 Відповісти
Серйозно? а чому тоді допустили до війни? Перепутали причину і наслідки? Чи просто думали що )(уйло за 3 дні захопить Україну?
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21.04.2022 11:00 Відповісти
Іди к чорту, придурок.
Ви запустили ковід-істерію і вакцино-фашизм, от і вигрібайте, мерзота.
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21.04.2022 11:01 Відповісти
Весь світ спокійно спостерігав за тим, як росія 8 років кошмарить Україну.... 😡 Коли Ху#ло відкрито говорить до українців "вас нєт, вашей истории нєт, вашей страны нєт, вашей мовы нєт" , то ООН повинно було одразу прийняти міри, воно було для того і створене!!!!! 😡 Але ВСІ мовчали, а деякі взагалі допомагали ще й економічно Ху#лу!
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21.04.2022 11:01 Відповісти
Зато за какие деньги пуйло продавать пшеницу миру станет? Это же золотая она будет! Он к этому и стремиться! Не даёт засевать поля Украины. Взрывает склады с горючим для сельхоз техники! А потом будет тявкать , мол, давайте вместе решать эту проблему
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21.04.2022 11:02 Відповісти
Хотелось бы вернуться к теме вступления в ЕС. В Украине война и все теперь вопят про голод .

Выходит что Украина кормила весь мир .
Значит с.-х.фермер получает в ЕС ДОТАЦИЮ И выращивает якусь фигню и за счёт дотации в больших доходах .

Украинцы дотаций от ЕС не получают , НА ШИКАРНОЙ ЗЕМЛЕ ВЫРАЩИВАЮТ ШИКАРНЫЙ УРОЖАЙ , при этом еле еле сводят концы с концами и ЗА КОПЕЙКИ отдают урожай всяким европейским дельцам .

А уже европейские бизнесмены КУПИПРОДАЙ зарабатывают мильоны,
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ УКРАИНУ НЕ БЕРУТ В ЕС ТАК ДОЛГО - немецкому и французскому бизнесу это не выгодно
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21.04.2022 11:02 Відповісти
А теперь про куриного короля Кусюка ( все помнят его дворец и яхту?)
Выращивал Кусюк кур , потом ему в 2015 году отстегнули вроде мильярд дотаций ( Гугл в помощь)
ЧТО БЫ СДЕЛАЛ нормальный украинец ? Может дороги к своей куриной ферме построил ?

НЕЕТЬ , Кусюк пошёл иным путём - он на жти деньги КУПИЛ у россиян птицефабрику в Словении и подал там на получение субсидии ЕС, как европейский производитель . А ДОРОГИ ТАМ ХОРОШИЕ ЕС ПОСТРОИЛА ЕЩЁ ДО КУСЮКА .

хитрожопость некоторых бизнесменов и олигархов просто не имеет границ . Надо как то наказывать
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21.04.2022 11:03 Відповісти
ГОЛОД В МИРЕ ??? Так законы примите против мародёров и как Вы их будете наказывать за мародерство
ПИСТЕТЬ ПРОЩЕ ПРОСТОГО

Кадыров угнал в Чечню украинские комбайны , ВОПРОС - когда вернёт ? Ему эти ТРОФЕИ выйдут боком в конце концов ???

ссср вывозил все заводы из восточной Германии , раша вывозила все производства из Лугандона, теперь вывозят все с Украины , включая частные авто.

Не пора ли создать международную организацию по розыску имущества ? НЕ ПОРА ЛИ СОЗДАТЬ МИРОВОЙ МОССАД И ИЗ ПОД ЗЕМЛИ НАХОДИТЬ МАРОДЁРОВ имущества и наказывать ?
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21.04.2022 11:08 Відповісти
на нових комбайнах є супутниковий gps ,нехай по сигналу ракетой раздовбають той склад краденого..
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21.04.2022 12:11 Відповісти
Саме цього бункерне уйло і добивалося. Хаосу.
Приберіть причину, зникнуть наслідки.
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21.04.2022 11:02 Відповісти
нарешті у світі дізнаються наскільки Україна є важливою країною для світу!!!!
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21.04.2022 11:06 Відповісти
все идет по плану Клауса Шваба
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21.04.2022 11:07 Відповісти
Отож досить нюняти та час діяти - перекрити кошти Московіїї за нафтогаз.
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21.04.2022 11:08 Відповісти
Як кажуть німці ідіть ''арбайтен''. Обробляйте свої землі і буде вам хліб. А то показують африканські країни а там жінки обробляють землі а негритоси просто нічого не роблять окрім як дітей ''штампують'' і чекають халяви від різних фондів. Тепер нехай самі себе забезпечують. Нам головне тепер самим вижити.
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21.04.2022 11:13 Відповісти
У нас хата горить, а вони розповідають про чиїсь економічні кризи. Невже це когось цікавить?
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21.04.2022 11:14 Відповісти
їх не цікавлять наші проблеми, а нас - їхні
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21.04.2022 11:29 Відповісти
Нам, українцям, пох. на вашу катастрофу, так само, як і вам пох. на нашу біду. Все по-чесному.
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21.04.2022 11:24 Відповісти
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21.04.2022 11:58 Відповісти
я думаю, там схемка цікавіша вимальовується. ************ необхідність закуповувати зерно для злодійкуватих і лінивих африканців у кацапстану.
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21.04.2022 12:05 Відповісти
А наші політичні експерти насміхалися з поняття велика аграрна держава і принижували Україну.Без їжі то прогрес не можливий.Голод змусить віддати айфон за скибку хліба.
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21.04.2022 11:28 Відповісти
І кто це міг подумати, що Україна така важлива для всього Світу? А якщо серьозно, МЗС враховуючи ситуацію, яка склалася, повинне зробити все, щоб всесвітній рейтинг України піднявся щочаб пунктів на 50.
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21.04.2022 11:33 Відповісти
Бо ми експортували багато сировини,з якої отримували готовий продукт,від України залежало не 400 млн. як дехто каже ,а набагато більше,але дійшло це тільки зараз коли переробні фабрики закордоном стикнулися з дефіцитом.
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21.04.2022 12:14 Відповісти
А Ефіопія, яка купувала українське збіжжя ще й росію підтримує, он добровольці - ефіопи посольство росії штурмує.
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21.04.2022 11:36 Відповісти
я в шоке вообще. Увидел в твитере как эти макаки пришут, что они поддерживают россию...как тут не стать расистом....
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22.04.2022 00:46 Відповісти
Можем выразить озабоченность а теперь представьте что будет если не помогать Украине.
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21.04.2022 11:37 Відповісти
Уроды, которые являются финансовым инструментом архитекторов новой мировой реальности, просто рассказывают умственно-ущербному населению Земли о своих ближайших планах.
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21.04.2022 11:39 Відповісти
На цьому фоні, українська влада ні в якому разі не повинна надавати продукти ООН, а постачати по двостороннім договорам, виключивши з експорту недружні країни
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21.04.2022 11:40 Відповісти
ну дак вони в кацапстані куплять. за над-високими цінами.
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21.04.2022 12:04 Відповісти
У кацапстана майже увесь експорт зернових - це пшениця, причому фуражна (для корма скотині).
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21.04.2022 17:54 Відповісти
Давно вже треба було привчати громадян відсталих країн, що в їхніх сім'ях має бути стільки дітей, скільки вони (і їх держави) можуть прогодувати. А то у розвинутих країнах зазвичай 1-2, максимум 3 дітей у сім'ї, а у злиденних дикунів по 5+. І потім ці дикуни пруться у багаті країни, щоб нічого не робити і жити за рахунок виплат з бюджету
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21.04.2022 11:42 Відповісти
Індія не дозволила японському літаку з допомогою Україні проліт чи то проміжну посадку в себе. Значить Індію в кінець черги на зерно-олію з України. Хто там ще в ООН чи ще десь голосує проти інтересів України. В кінець черги...
За рік - другий всі захочуть з нами дружити... Жерти то хочеться всім..
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21.04.2022 11:44 Відповісти
Так соберитесь дайте Украине нормальное оружие чтобы за месяц закончить эту войну и успеть посеять. а еще лучше:сделайте мировую военную антироссийскую коалицию и забомбите Парашку *****-тогда война за неделю закончится И это можно было еще месяц назад сделать
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21.04.2022 11:52 Відповісти
+100500.
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21.04.2022 11:57 Відповісти
Ну, если "мировое правительство" -- ООН -- считает возможным и допустимым бороться с мировым агрессором своими "озабоченностями", осуждениями и сопливыми экономическими санкциями, тогда получит... то, что получит.
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21.04.2022 11:56 Відповісти
Это случаем не те ************ страны, которые в ООН поддерживают расею и не дают выкинуть агрессора из Совета Безопасности ООН?
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21.04.2022 12:12 Відповісти
Девід Р. Малпасс - американський економіст, заступник міністра фінансів з міжнародних справ з 2017 року. Під час президентських виборів у 2016 році Малпасс був старшим економічним радником Дональда Трампа.

Такий самий деградонт, як і той х*р з Еритреї у ВООЗ. Треба, щоб нацюцюрники стали дешевше продовольства і сєрдобольні з розвинутих країн почали постачати їх, щоб ота вся біомаса дармоїдів припинила безконтрольне розмноження на чужих харчах.
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21.04.2022 14:49 Відповісти
На оккупированной территории оккупанты вывозят семенной фонд и сельхозтехнику, тридцать третий год становится реальностью. "Спасибо" зелёной падле что подарила оккупантам юг Украины.
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21.04.2022 12:21 Відповісти
надіялись що за 3 дня захопить нас, і все буде ок? А тепер їжте газ і нафту...
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21.04.2022 12:33 Відповісти
Скоро чорножопі за їжею до вас прийдуть. Можу побажати їм смачного.
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21.04.2022 12:54 Відповісти
Для нас главное не голод в мире, а геноцид против нас.
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21.04.2022 13:18 Відповісти
а при чем тут мы я не понял к этому всему???
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21.04.2022 13:30 Відповісти
Вчера в новостях немцы сообщили, что свинье по имени путин в Берлинском зоопарке дали другое имя, так как для животного позорно иметь имя мирового убийцы и изгоя.
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21.04.2022 13:33 Відповісти
лучше б они оружие наконец дали....
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22.04.2022 00:48 Відповісти
Глобалісти проводять деіндустралізацію і депопуляцію. Вони використали Путіна в своїх цілях, щоб використати війну як смислову каналізацію для розриву логістичних ланцюжків, економічних зв'язків і збільшення цін на їжу.
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21.04.2022 15:55 Відповісти
 
 