"Людська катастрофа" очікує світ через війну в Україні, - Світовий банк
Президент Світового банку Девід Малпасс попередив про "людську катастрофу", оскільки ціни на продукти харчування різко зростають у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Йдеться, зокрема, про нездатність країн, що розвиваються, обслуговувати свої великі борги через пандемію на тлі зростання цін на продукти харчування та енергоносії.
Продовольча криза найбільше вдарить по найбіднішим людям у світі. Малпасс розповів, що, за історичними стандартами, світові запаси їжі великі. В світі достатньо їжі, щоб нагодувати всіх, але потрібно запустити процес доставки продовольства тим, хто найбільше його потребує.
Президент Світового банку також висловив занепокоєння щодо "кризи всередині кризи". З його слів,"близько 60% найбідніших країн зараз або переживають боргові проблеми, або мають високий ризик опинитися в борговій ямі".
Раніше ООН заявила, що війна в Україні може призвести до "тривимірної кризи" продовольства, енергії та фінансів. Це галузі, які й так вже дуже постраждали від COVID-19 та зміни клімату.
Будь ласка, зачекайте...
УКРАИНЫ ДЛЯ ВСЕХ И НЕНАПАДЕНИЕ НА НЕЕ КАК ВСЕМИРНЫЙ ОБЩИЙ СКЛАД КЛАДОВКА.. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОСЕВНОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА РЕЗЕРВОВ..
І от поки не зажмурять декілька разів головне *****, причому показово, з вказанням причини - засрашка ніколи не заспокоїться. Бо головне ***** там не рахує під*****вників. Взагалі ніколи.
констатация фактов - это просто констатация... и все!
а решение проблемы??? опять Украина пыхтеть должна за всех ?
История Африки. Воевали племенами, потом их цивилизовали. Потом у них случились революции с президентами-социалистами. А социалисты ничего построить не могут. Оттого снова цивилизанты теперь их не цивилизируют, а просто кормят. А те растут в численности всё больше и больше. А теперь рассказывают про голод.
Ви запустили ковід-істерію і вакцино-фашизм, от і вигрібайте, мерзота.
Выходит что Украина кормила весь мир .
Значит с.-х.фермер получает в ЕС ДОТАЦИЮ И выращивает якусь фигню и за счёт дотации в больших доходах .
Украинцы дотаций от ЕС не получают , НА ШИКАРНОЙ ЗЕМЛЕ ВЫРАЩИВАЮТ ШИКАРНЫЙ УРОЖАЙ , при этом еле еле сводят концы с концами и ЗА КОПЕЙКИ отдают урожай всяким европейским дельцам .
А уже европейские бизнесмены КУПИПРОДАЙ зарабатывают мильоны,
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ УКРАИНУ НЕ БЕРУТ В ЕС ТАК ДОЛГО - немецкому и французскому бизнесу это не выгодно
Выращивал Кусюк кур , потом ему в 2015 году отстегнули вроде мильярд дотаций ( Гугл в помощь)
ЧТО БЫ СДЕЛАЛ нормальный украинец ? Может дороги к своей куриной ферме построил ?
НЕЕТЬ , Кусюк пошёл иным путём - он на жти деньги КУПИЛ у россиян птицефабрику в Словении и подал там на получение субсидии ЕС, как европейский производитель . А ДОРОГИ ТАМ ХОРОШИЕ ЕС ПОСТРОИЛА ЕЩЁ ДО КУСЮКА .
хитрожопость некоторых бизнесменов и олигархов просто не имеет границ . Надо как то наказывать
ПИСТЕТЬ ПРОЩЕ ПРОСТОГО
Кадыров угнал в Чечню украинские комбайны , ВОПРОС - когда вернёт ? Ему эти ТРОФЕИ выйдут боком в конце концов ???
ссср вывозил все заводы из восточной Германии , раша вывозила все производства из Лугандона, теперь вывозят все с Украины , включая частные авто.
Не пора ли создать международную организацию по розыску имущества ? НЕ ПОРА ЛИ СОЗДАТЬ МИРОВОЙ МОССАД И ИЗ ПОД ЗЕМЛИ НАХОДИТЬ МАРОДЁРОВ имущества и наказывать ?
Приберіть причину, зникнуть наслідки.
За рік - другий всі захочуть з нами дружити... Жерти то хочеться всім..
Такий самий деградонт, як і той х*р з Еритреї у ВООЗ. Треба, щоб нацюцюрники стали дешевше продовольства і сєрдобольні з розвинутих країн почали постачати їх, щоб ота вся біомаса дармоїдів припинила безконтрольне розмноження на чужих харчах.