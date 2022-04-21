"Людська катастрофа" очікує світ через війну в Україні, - Світовий банк

Президент Світового банку Девід Малпасс попередив про "людську катастрофу", оскільки ціни на продукти харчування різко зростають у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Йдеться, зокрема, про нездатність країн, що розвиваються, обслуговувати свої великі борги через пандемію на тлі зростання цін на продукти харчування та енергоносії.

Продовольча криза найбільше вдарить по найбіднішим людям у ​​світі. Малпасс розповів, що, за історичними стандартами, світові запаси їжі великі. В світі достатньо їжі, щоб нагодувати всіх, але потрібно запустити процес доставки продовольства тим, хто найбільше його потребує.

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Президент Світового банку також висловив занепокоєння щодо "кризи всередині кризи". З його слів,"близько 60% найбідніших країн зараз або переживають боргові проблеми, або мають високий ризик опинитися в борговій ямі".

Раніше ООН заявила, що війна в Україні може призвести до "тривимірної кризи" продовольства, енергії та фінансів. Це галузі, які й так вже дуже постраждали від COVID-19 та зміни клімату.