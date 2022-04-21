"Человеческая катастрофа" ожидает мир из-за войны в Украине, - Всемирный банк
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил о "человеческой катастрофе", поскольку цены на продукты питания резко растут в связи с вторжением России в Украину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Речь идет, в частности, о неспособности развивающихся стран обслуживать свои большие долги из-за пандемии на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители.
Продовольственный кризис больше всего ударит по самым бедным людям в мире. Малпасс рассказал, что, по историческим стандартам, мировые запасы еды большие. В мире достаточно пищи, чтобы накормить всех, но нужно запустить процесс доставки продовольствия тем, кто больше всего нуждается.
Президент Всемирного банка также выразил обеспокоенность "кризисом внутри кризиса". По его словам, "около 60% беднейших стран сейчас либо переживают долговые проблемы, либо имеют высокий риск оказаться в долговой яме".
Ранее ООН заявила, что война в Украине может привести к "трехмерному кризису" продовольствия, энергии и финансов. Это отрасли, которые и так сильно пострадали от COVID-19 и изменения климата.
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УКРАИНЫ ДЛЯ ВСЕХ И НЕНАПАДЕНИЕ НА НЕЕ КАК ВСЕМИРНЫЙ ОБЩИЙ СКЛАД КЛАДОВКА.. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОСЕВНОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА РЕЗЕРВОВ..
І от поки не зажмурять декілька разів головне *****, причому показово, з вказанням причини - засрашка ніколи не заспокоїться. Бо головне ***** там не рахує під*****вників. Взагалі ніколи.
констатация фактов - это просто констатация... и все!
а решение проблемы??? опять Украина пыхтеть должна за всех ?
История Африки. Воевали племенами, потом их цивилизовали. Потом у них случились революции с президентами-социалистами. А социалисты ничего построить не могут. Оттого снова цивилизанты теперь их не цивилизируют, а просто кормят. А те растут в численности всё больше и больше. А теперь рассказывают про голод.
Ви запустили ковід-істерію і вакцино-фашизм, от і вигрібайте, мерзота.
Выходит что Украина кормила весь мир .
Значит с.-х.фермер получает в ЕС ДОТАЦИЮ И выращивает якусь фигню и за счёт дотации в больших доходах .
Украинцы дотаций от ЕС не получают , НА ШИКАРНОЙ ЗЕМЛЕ ВЫРАЩИВАЮТ ШИКАРНЫЙ УРОЖАЙ , при этом еле еле сводят концы с концами и ЗА КОПЕЙКИ отдают урожай всяким европейским дельцам .
А уже европейские бизнесмены КУПИПРОДАЙ зарабатывают мильоны,
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ УКРАИНУ НЕ БЕРУТ В ЕС ТАК ДОЛГО - немецкому и французскому бизнесу это не выгодно
Выращивал Кусюк кур , потом ему в 2015 году отстегнули вроде мильярд дотаций ( Гугл в помощь)
ЧТО БЫ СДЕЛАЛ нормальный украинец ? Может дороги к своей куриной ферме построил ?
НЕЕТЬ , Кусюк пошёл иным путём - он на жти деньги КУПИЛ у россиян птицефабрику в Словении и подал там на получение субсидии ЕС, как европейский производитель . А ДОРОГИ ТАМ ХОРОШИЕ ЕС ПОСТРОИЛА ЕЩЁ ДО КУСЮКА .
хитрожопость некоторых бизнесменов и олигархов просто не имеет границ . Надо как то наказывать
ПИСТЕТЬ ПРОЩЕ ПРОСТОГО
Кадыров угнал в Чечню украинские комбайны , ВОПРОС - когда вернёт ? Ему эти ТРОФЕИ выйдут боком в конце концов ???
ссср вывозил все заводы из восточной Германии , раша вывозила все производства из Лугандона, теперь вывозят все с Украины , включая частные авто.
Не пора ли создать международную организацию по розыску имущества ? НЕ ПОРА ЛИ СОЗДАТЬ МИРОВОЙ МОССАД И ИЗ ПОД ЗЕМЛИ НАХОДИТЬ МАРОДЁРОВ имущества и наказывать ?
Приберіть причину, зникнуть наслідки.
За рік - другий всі захочуть з нами дружити... Жерти то хочеться всім..
Такий самий деградонт, як і той х*р з Еритреї у ВООЗ. Треба, щоб нацюцюрники стали дешевше продовольства і сєрдобольні з розвинутих країн почали постачати їх, щоб ота вся біомаса дармоїдів припинила безконтрольне розмноження на чужих харчах.