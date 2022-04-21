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Новости Война
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Всемирный Банк (446) голод (147)

"Человеческая катастрофа" ожидает мир из-за войны в Украине, - Всемирный банк

голод

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил о "человеческой катастрофе", поскольку цены на продукты питания резко растут в связи с вторжением России в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Речь идет, в частности, о неспособности развивающихся стран обслуживать свои большие долги из-за пандемии на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители.

Продовольственный кризис больше всего ударит по самым бедным людям в мире. Малпасс рассказал, что, по историческим стандартам, мировые запасы еды большие. В мире достаточно пищи, чтобы накормить всех, но нужно запустить процесс доставки продовольствия тем, кто больше всего нуждается.

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Президент Всемирного банка также выразил обеспокоенность "кризисом внутри кризиса". По его словам, "около 60% беднейших стран сейчас либо переживают долговые проблемы, либо имеют высокий риск оказаться в долговой яме".

Ранее ООН заявила, что война в Украине может привести к "трехмерному кризису" продовольствия, энергии и финансов. Это отрасли, которые и так сильно пострадали от COVID-19 и изменения климата.
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Топ комментарии
+32
Для нас тепер наше виживання на першому місці...
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21.04.2022 10:53
+30
Весь світ спокійно спостерігав за тим, як росія 8 років кошмарить Україну.... 😡 Коли Ху#ло відкрито говорить до українців "вас нєт, вашей истории нєт, вашей страны нєт, вашей мовы нєт" , то ООН повинно було одразу прийняти міри, воно було для того і створене!!!!! 😡 Але ВСІ мовчали, а деякі взагалі допомагали ще й економічно Ху#лу!
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21.04.2022 11:01
+20
ну и... давайте помогайте убирать причину гуманитарной катастрофы в мире - ***** !!!
констатация фактов - это просто констатация... и все!
а решение проблемы??? опять Украина пыхтеть должна за всех ?
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21.04.2022 10:55
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Для нас тепер наше виживання на першому місці...
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21.04.2022 10:53 Ответить
Сомалі, Еритрея, Конго, Габон... Що там ще ? Ай ай ай. Африканці будуть жерти собак.Ми дуже занепокоєні.
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21.04.2022 10:54 Ответить
Вагнеровців, ловити та жерти. Їх зараз у Африці дохрена, так що голод не загрожує
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21.04.2022 11:07 Ответить
Ха ну вот и ответ на мои может быть утопические предложения стать Украине типа Швейцарии только продовольственным хабом производителем и кладовкой продуктов питания зерновых и прочих культур для Европы и мира... чтобы страны держали у нас как в Швейцарии держат гроши и золото ценные бумаги драгоценности так и у нас холодильники зернохранилища овощехранилища склады морозильники.. запасы воды и прочее.. и вот вам гарантия ЦЕННОСТИ
УКРАИНЫ ДЛЯ ВСЕХ И НЕНАПАДЕНИЕ НА НЕЕ КАК ВСЕМИРНЫЙ ОБЩИЙ СКЛАД КЛАДОВКА.. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОСЕВНОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА РЕЗЕРВОВ..
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21.04.2022 11:28 Ответить
Ми й так були такою "кладовкою". І що? Це стримало *********? Єдине, що може стримати чергове ***** - це повне усвідомлення, що якщо полізе - зажмурять взагалі всіх з тих хто поліз, а потім по ланцюжку, аж до головного *****.

І от поки не зажмурять декілька разів головне *****, причому показово, з вказанням причини - засрашка ніколи не заспокоїться. Бо головне ***** там не рахує під*****вників. Взагалі ніколи.
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21.04.2022 13:28 Ответить
Проблемы индейцев шефира не .... Ну вы знаете
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21.04.2022 10:55 Ответить
Та нікого йому не шкода - ви прочитали? - йому шкода, що бабки не повернуться.
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21.04.2022 11:03 Ответить
ну и... давайте помогайте убирать причину гуманитарной катастрофы в мире - ***** !!!
констатация фактов - это просто констатация... и все!
а решение проблемы??? опять Украина пыхтеть должна за всех ?
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21.04.2022 10:55 Ответить
нехай всілякі сомалі та габони нарешті починають працювати та забезпечувати себе жратвой, а не чекають подачки від ООН. як тільки це станеться, так криза і мине.
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21.04.2022 10:58 Ответить
Они не могут, так как делают детишек. Их там миллиард человек и они сидят на гуманитарке. А гумантарка подорожает.
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21.04.2022 11:02 Ответить
История Европы. Жесткие кризисы, тяжелый труд на заводах. Оттого рождаемость соответствовала уровню возможностей экономики.
История Африки. Воевали племенами, потом их цивилизовали. Потом у них случились революции с президентами-социалистами. А социалисты ничего построить не могут. Оттого снова цивилизанты теперь их не цивилизируют, а просто кормят. А те растут в численности всё больше и больше. А теперь рассказывают про голод.
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21.04.2022 11:10 Ответить
В Европе со средних веков сидели на станках и в цехах по двенадцать-шестнадцать часов в сутки. Но все эти Африки, Китаи и Индии на полном серьезе думают, что Европа такая богатая потому что они там украли их богатейшие страны. Так им рассказывают местные социалисты.
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21.04.2022 11:11 Ответить
и при всем этом индия дважды! воздеражалась на ООН осудить агрессию россии!
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22.04.2022 00:43 Ответить
Серйозно? а чому тоді допустили до війни? Перепутали причину і наслідки? Чи просто думали що )(уйло за 3 дні захопить Україну?
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21.04.2022 11:00 Ответить
Іди к чорту, придурок.
Ви запустили ковід-істерію і вакцино-фашизм, от і вигрібайте, мерзота.
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21.04.2022 11:01 Ответить
Весь світ спокійно спостерігав за тим, як росія 8 років кошмарить Україну.... 😡 Коли Ху#ло відкрито говорить до українців "вас нєт, вашей истории нєт, вашей страны нєт, вашей мовы нєт" , то ООН повинно було одразу прийняти міри, воно було для того і створене!!!!! 😡 Але ВСІ мовчали, а деякі взагалі допомагали ще й економічно Ху#лу!
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21.04.2022 11:01 Ответить
Зато за какие деньги пуйло продавать пшеницу миру станет? Это же золотая она будет! Он к этому и стремиться! Не даёт засевать поля Украины. Взрывает склады с горючим для сельхоз техники! А потом будет тявкать , мол, давайте вместе решать эту проблему
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21.04.2022 11:02 Ответить
Хотелось бы вернуться к теме вступления в ЕС. В Украине война и все теперь вопят про голод .

Выходит что Украина кормила весь мир .
Значит с.-х.фермер получает в ЕС ДОТАЦИЮ И выращивает якусь фигню и за счёт дотации в больших доходах .

Украинцы дотаций от ЕС не получают , НА ШИКАРНОЙ ЗЕМЛЕ ВЫРАЩИВАЮТ ШИКАРНЫЙ УРОЖАЙ , при этом еле еле сводят концы с концами и ЗА КОПЕЙКИ отдают урожай всяким европейским дельцам .

А уже европейские бизнесмены КУПИПРОДАЙ зарабатывают мильоны,
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ УКРАИНУ НЕ БЕРУТ В ЕС ТАК ДОЛГО - немецкому и французскому бизнесу это не выгодно
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21.04.2022 11:02 Ответить
А теперь про куриного короля Кусюка ( все помнят его дворец и яхту?)
Выращивал Кусюк кур , потом ему в 2015 году отстегнули вроде мильярд дотаций ( Гугл в помощь)
ЧТО БЫ СДЕЛАЛ нормальный украинец ? Может дороги к своей куриной ферме построил ?

НЕЕТЬ , Кусюк пошёл иным путём - он на жти деньги КУПИЛ у россиян птицефабрику в Словении и подал там на получение субсидии ЕС, как европейский производитель . А ДОРОГИ ТАМ ХОРОШИЕ ЕС ПОСТРОИЛА ЕЩЁ ДО КУСЮКА .

хитрожопость некоторых бизнесменов и олигархов просто не имеет границ . Надо как то наказывать
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21.04.2022 11:03 Ответить
ГОЛОД В МИРЕ ??? Так законы примите против мародёров и как Вы их будете наказывать за мародерство
ПИСТЕТЬ ПРОЩЕ ПРОСТОГО

Кадыров угнал в Чечню украинские комбайны , ВОПРОС - когда вернёт ? Ему эти ТРОФЕИ выйдут боком в конце концов ???

ссср вывозил все заводы из восточной Германии , раша вывозила все производства из Лугандона, теперь вывозят все с Украины , включая частные авто.

Не пора ли создать международную организацию по розыску имущества ? НЕ ПОРА ЛИ СОЗДАТЬ МИРОВОЙ МОССАД И ИЗ ПОД ЗЕМЛИ НАХОДИТЬ МАРОДЁРОВ имущества и наказывать ?
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21.04.2022 11:08 Ответить
на нових комбайнах є супутниковий gps ,нехай по сигналу ракетой раздовбають той склад краденого..
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21.04.2022 12:11 Ответить
Саме цього бункерне уйло і добивалося. Хаосу.
Приберіть причину, зникнуть наслідки.
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21.04.2022 11:02 Ответить
нарешті у світі дізнаються наскільки Україна є важливою країною для світу!!!!
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21.04.2022 11:06 Ответить
все идет по плану Клауса Шваба
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21.04.2022 11:07 Ответить
Отож досить нюняти та час діяти - перекрити кошти Московіїї за нафтогаз.
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21.04.2022 11:08 Ответить
Як кажуть німці ідіть ''арбайтен''. Обробляйте свої землі і буде вам хліб. А то показують африканські країни а там жінки обробляють землі а негритоси просто нічого не роблять окрім як дітей ''штампують'' і чекають халяви від різних фондів. Тепер нехай самі себе забезпечують. Нам головне тепер самим вижити.
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21.04.2022 11:13 Ответить
У нас хата горить, а вони розповідають про чиїсь економічні кризи. Невже це когось цікавить?
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21.04.2022 11:14 Ответить
їх не цікавлять наші проблеми, а нас - їхні
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21.04.2022 11:29 Ответить
Нам, українцям, пох. на вашу катастрофу, так само, як і вам пох. на нашу біду. Все по-чесному.
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21.04.2022 11:24 Ответить
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21.04.2022 11:58 Ответить
я думаю, там схемка цікавіша вимальовується. ************ необхідність закуповувати зерно для злодійкуватих і лінивих африканців у кацапстану.
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21.04.2022 12:05 Ответить
А наші політичні експерти насміхалися з поняття велика аграрна держава і принижували Україну.Без їжі то прогрес не можливий.Голод змусить віддати айфон за скибку хліба.
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21.04.2022 11:28 Ответить
І кто це міг подумати, що Україна така важлива для всього Світу? А якщо серьозно, МЗС враховуючи ситуацію, яка склалася, повинне зробити все, щоб всесвітній рейтинг України піднявся щочаб пунктів на 50.
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21.04.2022 11:33 Ответить
Бо ми експортували багато сировини,з якої отримували готовий продукт,від України залежало не 400 млн. як дехто каже ,а набагато більше,але дійшло це тільки зараз коли переробні фабрики закордоном стикнулися з дефіцитом.
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21.04.2022 12:14 Ответить
А Ефіопія, яка купувала українське збіжжя ще й росію підтримує, он добровольці - ефіопи посольство росії штурмує.
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21.04.2022 11:36 Ответить
я в шоке вообще. Увидел в твитере как эти макаки пришут, что они поддерживают россию...как тут не стать расистом....
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22.04.2022 00:46 Ответить
Можем выразить озабоченность а теперь представьте что будет если не помогать Украине.
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21.04.2022 11:37 Ответить
Уроды, которые являются финансовым инструментом архитекторов новой мировой реальности, просто рассказывают умственно-ущербному населению Земли о своих ближайших планах.
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21.04.2022 11:39 Ответить
На цьому фоні, українська влада ні в якому разі не повинна надавати продукти ООН, а постачати по двостороннім договорам, виключивши з експорту недружні країни
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21.04.2022 11:40 Ответить
ну дак вони в кацапстані куплять. за над-високими цінами.
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21.04.2022 12:04 Ответить
У кацапстана майже увесь експорт зернових - це пшениця, причому фуражна (для корма скотині).
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21.04.2022 17:54 Ответить
Давно вже треба було привчати громадян відсталих країн, що в їхніх сім'ях має бути стільки дітей, скільки вони (і їх держави) можуть прогодувати. А то у розвинутих країнах зазвичай 1-2, максимум 3 дітей у сім'ї, а у злиденних дикунів по 5+. І потім ці дикуни пруться у багаті країни, щоб нічого не робити і жити за рахунок виплат з бюджету
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21.04.2022 11:42 Ответить
Індія не дозволила японському літаку з допомогою Україні проліт чи то проміжну посадку в себе. Значить Індію в кінець черги на зерно-олію з України. Хто там ще в ООН чи ще десь голосує проти інтересів України. В кінець черги...
За рік - другий всі захочуть з нами дружити... Жерти то хочеться всім..
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21.04.2022 11:44 Ответить
Так соберитесь дайте Украине нормальное оружие чтобы за месяц закончить эту войну и успеть посеять. а еще лучше:сделайте мировую военную антироссийскую коалицию и забомбите Парашку *****-тогда война за неделю закончится И это можно было еще месяц назад сделать
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21.04.2022 11:52 Ответить
+100500.
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21.04.2022 11:57 Ответить
Ну, если "мировое правительство" -- ООН -- считает возможным и допустимым бороться с мировым агрессором своими "озабоченностями", осуждениями и сопливыми экономическими санкциями, тогда получит... то, что получит.
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21.04.2022 11:56 Ответить
Это случаем не те ************ страны, которые в ООН поддерживают расею и не дают выкинуть агрессора из Совета Безопасности ООН?
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21.04.2022 12:12 Ответить
Девід Р. Малпасс - американський економіст, заступник міністра фінансів з міжнародних справ з 2017 року. Під час президентських виборів у 2016 році Малпасс був старшим економічним радником Дональда Трампа.

Такий самий деградонт, як і той х*р з Еритреї у ВООЗ. Треба, щоб нацюцюрники стали дешевше продовольства і сєрдобольні з розвинутих країн почали постачати їх, щоб ота вся біомаса дармоїдів припинила безконтрольне розмноження на чужих харчах.
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21.04.2022 14:49 Ответить
На оккупированной территории оккупанты вывозят семенной фонд и сельхозтехнику, тридцать третий год становится реальностью. "Спасибо" зелёной падле что подарила оккупантам юг Украины.
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21.04.2022 12:21 Ответить
надіялись що за 3 дня захопить нас, і все буде ок? А тепер їжте газ і нафту...
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21.04.2022 12:33 Ответить
Скоро чорножопі за їжею до вас прийдуть. Можу побажати їм смачного.
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21.04.2022 12:54 Ответить
Для нас главное не голод в мире, а геноцид против нас.
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21.04.2022 13:18 Ответить
а при чем тут мы я не понял к этому всему???
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21.04.2022 13:30 Ответить
Вчера в новостях немцы сообщили, что свинье по имени путин в Берлинском зоопарке дали другое имя, так как для животного позорно иметь имя мирового убийцы и изгоя.
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21.04.2022 13:33 Ответить
лучше б они оружие наконец дали....
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22.04.2022 00:48 Ответить
Глобалісти проводять деіндустралізацію і депопуляцію. Вони використали Путіна в своїх цілях, щоб використати війну як смислову каналізацію для розриву логістичних ланцюжків, економічних зв'язків і збільшення цін на їжу.
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21.04.2022 15:55 Ответить
 
 