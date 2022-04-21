Шойгу заявил о "взятии" Мариуполя, Путин приказал отменить штурм "Азовстали"
Президент РФ Владимир Путин назвал штурм промышленной зоны в Мариуполе нецелесообразным.
Об этом он отметил во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает Цензор.НЕТ.
"Штурм промышленной зоны в Мариуполе, который предлагается - считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Это тот случай, когда мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров", - отметил Путин.
В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о якобы освобождении Мариуполя.
"Вооруженными силами Российской Федерации и силами Народной милиции "Донецкой народной республики" освобожден Мариуполь, остатки формирований националистов скрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь", - заявил Шойгу.
По оценкам министра обороны РФ, около 2 тыс. человек "из состава украинских сил скрылись на "Азовстали", они надежно заблокированы".
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А какие международно правовые акты регулируют нападение на суверенное государство, бомбежки городов сопредельного государства....
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Также президент заявил, что «не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела». Сергей Шойгу в ответ заверил, что на завершение операции по «Азовстали» потребуется еще три-четыре дня.
Владимир Путин назвал совершение боевой работы по Мариуполю успехом и поздравил с ним Сергея Шойгу. (новости Перми)
Тепер на порятунок захисників Маріуполя треба 100-200 км пробиватися по територіях, зайнятих ворогом.
А цей так званий президент таки вводить цензуру - закрив на Т2 "Прямий", "5" та "Еспресо".
Чмо трусливе!
Пропоную надати московському кремлю, в межах його кремлядських стін, статус автономного утворення в межах Київської Русі... З правом відаідання території цієї резервації з відміткою в паспорті "покидьок", "манкурт" або "прибулець"!
они всегда врут
даже если не будут пытаться штурмовать, то полностью заблокируют
и устроят блокаду
и постоянно бомбить будут всем чем можно
а так у них типа мариуполь освобожден
от людей, от жизни...
думаю будут власти украинские постоянно шантажировать
чтобы в обмен на корридор для военных и для жителей
что то отдали или пошли на уступки
станут уничтожать издалека.