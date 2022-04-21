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Маріуполь (3205) путін (23317) Шойгу (622) Азовсталь (437)

Шойгу заявив про "взяття" Маріуполя, Путін наказав скасувати штурм "Азовсталі". ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін назвав штурм промислової зони у Маріуполі недоцільним.

Про це він зазначив під час зустрічі із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Штурм промислової зони в Маріуполі, який пропонується, - вважаю недоцільним. Наказую його скасувати. Це той випадок, коли ми маємо думати про збереження життя та здоров'я наших солдатів та офіцерів", - зазначив Путін.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну про нібито звільнення Маріуполя.

"Збройними силами Російської Федерації та силами Народної міліції "Донецької народної республіки" звільнено Маріуполь, залишки формувань націоналістів сховалися у промисловій зоні заводу "Азовсталь", - заявив Шойгу.

За оцінками міністра оборони РФ, близько 2 тис. людей "зі складу українських сил сховалися на "Азовсталі", вони надійно заблоковані".

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Топ коментарі
+96
все що кацапи заявляють,виявляєтся згодом простим піздежом.Віримо в Азов,Віримо в ЗСУ!!!
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21.04.2022 10:30
+88
Ясно. Значит будут бомбить и штурмовать.
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21.04.2022 10:29
+57
"Потомушто получілі п...зди"!
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21.04.2022 10:30
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В раші починається економічна дупа.Ублюдок намагається з'їжджати.....поки що робить вигляд" що все йде по плану",але гола срака вже починає чітко вимальовуватись.
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21.04.2022 11:30 Відповісти
Азов красавчики. Скулёжь ***** не даст соврать...
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21.04.2022 11:35 Відповісти
Ха... Це локальна перемога. Росіяни не змогли взяти Мврік маючи 100 кратну перевагу в зброї. Навіть не допомогли бомби ФАБ 3000 вагою три тисячі кг.... Кацаби лохи.
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21.04.2022 11:43 Відповісти
Ці два підори поводять себе начебто в Маріуполі вони в себе вдома.
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21.04.2022 12:00 Відповісти
А воно, болєзне, таки не в порядку.
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21.04.2022 15:23 Відповісти
Де 20-ти метровий стіл?
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21.04.2022 12:16 Відповісти
бо немає там шойги. Знову черговий фотошоп
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21.04.2022 15:56 Відповісти
Сколько и что конкретно они взяли? Очень уже все невнятно и неоднозначно. Когда, *****, ты занят взятием, ты должен быть глух и нем. В таких случаях разговоры на потом нужно оставлять.
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21.04.2022 12:28 Відповісти
*****-путина болезнь одолевает,видать по состоянию
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21.04.2022 12:35 Відповісти
та эта тварь сообирается ещё прожить долго и счастливо.....
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21.04.2022 13:55 Відповісти
Тоді "прєдложи" відмінити війну в Україні ради тої кацапні солдатської,про яку ти так переживаєш...
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21.04.2022 12:36 Відповісти
О, бачу ***** кінець швидкий я. Видно, що воно терпить фізичний біль - он як щупальцями за стіл вхопилось; зібгане якесь, щось белькоче. Кондрат вже у дверях і розкрив обійми.
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21.04.2022 12:39 Відповісти
Не понимаю че он очкует. Смог же создать эту клоаку через телевизор, значит сможет через телевизор выставить себя победителем, имхо
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21.04.2022 13:41 Відповісти
***** говорит про "Международноправовыми актами?!?!?

А какие международно правовые акты регулируют нападение на суверенное государство, бомбежки городов сопредельного государства....
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21.04.2022 12:44 Відповісти
Так он *****❗
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21.04.2022 13:49 Відповісти
"Азов", ЗСУ,Морпіхи,НГУ,Прикордонники - ви кращі в світі.Ви наваляли окупантам.Яка в дупі перемога,якщо в тебе в тилу 2000 українських військових?А ще,це свідчить,що у окупанта дефіцит війська і він,без зняття маріупольської групировки,не може воювати на інших ділянках фронту.Будуть заганяти " м'ясо" на авдіівський,попаснянський та інші,українські, "м'ясокомбінати".
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21.04.2022 12:44 Відповісти
звільнено, вот казлы. как только оттуда уберетесь все вернется в 10 раз больше, только некоторые ватники получат прививку
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21.04.2022 12:44 Відповісти
Можливий варіант з обміном на медведчука. Десь обговорення йде.
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21.04.2022 13:10 Відповісти
Те старе падло нiкому не потрiбен iнiчого не варте
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21.04.2022 13:27 Відповісти
Нехай заводчани Азовсталі скажуть Азову, де лежать протигази на заводі і інші засоби індивідуального захисту. Бо я так розумію вони хочуть хімзброю по ним вже застосувати
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21.04.2022 13:14 Відповісти
а не пора ли *********** крымский мост?кой шо у нас туды уже долетит!
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21.04.2022 13:19 Відповісти
💥👍❗
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21.04.2022 13:49 Відповісти
Не чіпайте, це на новий рік 9 травня
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21.04.2022 21:02 Відповісти
Ну шо вова,как там с окончание переговоров,если добьют Мариуполь?
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21.04.2022 13:29 Відповісти


Также президент заявил, что «не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела». Сергей Шойгу в ответ заверил, что на завершение операции по «Азовстали» потребуется еще три-четыре дня.

Владимир Путин назвал совершение боевой работы по Мариуполю успехом и поздравил с ним Сергея Шойгу. (новости Перми)
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21.04.2022 13:33 Відповісти
Я понял куда шойгу пропал, он был месяц на карантине и кал сдавал, чтоб ***** ссыкливое разрешило рядом с собой сесть на камеру
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21.04.2022 21:05 Відповісти
А що скаже нам найвеличніший лідер ********** з приводу того, що московити легко і одразу окупували майже весь південь України?

Тепер на порятунок захисників Маріуполя треба 100-200 км пробиватися по територіях, зайнятих ворогом.
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21.04.2022 13:53 Відповісти
Нічого не скаже, а міг би сказати, що вводиться воєнна цензура і ввів бипостанову про вирахування інформаційних диверсантів в інтернеті з наказом до СБУ виявляти і знищувати провокаторів і панікерів. Такщо радій поки живий.
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21.04.2022 14:58 Відповісти
Це ти радій, що досі живий або не підданий помийної федерації з таким-то преЗЕдентом.

А цей так званий президент таки вводить цензуру - закрив на Т2 "Прямий", "5" та "Еспресо".
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21.04.2022 17:34 Відповісти
"Голий степ", "бальшиє патєрі", "ми були не готові, бо готувались до шашличків", "какая разніца - там же всьо равно тєпєрь прішлі наши люді", "а зато барига злив Крим!"... Можете доповнити.
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21.04.2022 15:01 Відповісти
Мені одному здалося що царьнєнастоящій? Комірець якось дивно рухався в глибину )(.йлової шийки. Та й шахєрєзадович теж не надто схожий на гєнєралісмуса під час війни, у дідовому мішкуватому костюмчику.
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21.04.2022 14:05 Відповісти
Хотят взять голодом. Суки.
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21.04.2022 14:20 Відповісти
Зверніть увагу як сидить *****.Голова його,а все решта туфта
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21.04.2022 14:23 Відповісти
путін на переможця не схожий.СІ йому вибив з голови застосування ядерної бомби?24.04 2022 в 5.45 ,надіюсь,не буде ядерних вибухів.
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21.04.2022 15:55 Відповісти
Бачила по ростб. Поперділи райдугою. Для свого народу.
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21.04.2022 16:11 Відповісти
Бункерний сцикун, иди на х.й...
Чмо трусливе!
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21.04.2022 16:26 Відповісти
Невже пуйло думає, що ще хтось йому і засрашці вірить? Виходить, що не можуть взяти "Азовців" і вирішили продовжувати блокаду заводу, як колись їх прапрадіди блокували міста. Пішов на юх мініяк-щур, скоро наші війська поженуть вас всіх у свої болота.
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21.04.2022 16:41 Відповісти
Штурм монгольської крепості, т.з. московського кремля, вважаю недоцільним...
Пропоную надати московському кремлю, в межах його кремлядських стін, статус автономного утворення в межах Київської Русі... З правом відаідання території цієї резервації з відміткою в паспорті "покидьок", "манкурт" або "прибулець"!
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21.04.2022 16:53 Відповісти
Короче с коментов понятно что Азову надо стоять до конца и умереть как Героям.Свечки многие готовы закопипастить и заскриншотить за ваш упокой
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21.04.2022 17:30 Відповісти
Если азовцы сдадутся то умрут все, но только мучительной смертью под пытками кацапов. У них нет выбора.
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22.04.2022 10:07 Відповісти
РуZZкие неонацисты "освободили" мирный Мариуполь, от всех строений, предприятий, жилых домов и даже от жителей этого города.
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21.04.2022 18:26 Відповісти
это просто слова
они всегда врут
даже если не будут пытаться штурмовать, то полностью заблокируют
и устроят блокаду
и постоянно бомбить будут всем чем можно

а так у них типа мариуполь освобожден
от людей, от жизни...

думаю будут власти украинские постоянно шантажировать
чтобы в обмен на корридор для военных и для жителей
что то отдали или пошли на уступки
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21.04.2022 20:34 Відповісти
Це все для їхньої вати знято, а так вони не відступлять, не вірте, будуть бомбити
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21.04.2022 21:10 Відповісти
ОПЯТЬ МОЛЬ ****** ЕЩЁ И ПРО МУХ !!!
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21.04.2022 22:22 Відповісти
понятно. окружили, штурмовать не будут.
станут уничтожать издалека.
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22.04.2022 03:21 Відповісти
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