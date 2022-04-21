Шойгу заявив про "взяття" Маріуполя, Путін наказав скасувати штурм "Азовсталі". ВIДЕО
Президент РФ Володимир Путін назвав штурм промислової зони у Маріуполі недоцільним.
Про це він зазначив під час зустрічі із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Штурм промислової зони в Маріуполі, який пропонується, - вважаю недоцільним. Наказую його скасувати. Це той випадок, коли ми маємо думати про збереження життя та здоров'я наших солдатів та офіцерів", - зазначив Путін.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну про нібито звільнення Маріуполя.
"Збройними силами Російської Федерації та силами Народної міліції "Донецької народної республіки" звільнено Маріуполь, залишки формувань націоналістів сховалися у промисловій зоні заводу "Азовсталь", - заявив Шойгу.
За оцінками міністра оборони РФ, близько 2 тис. людей "зі складу українських сил сховалися на "Азовсталі", вони надійно заблоковані".
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А какие международно правовые акты регулируют нападение на суверенное государство, бомбежки городов сопредельного государства....
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Также президент заявил, что «не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела». Сергей Шойгу в ответ заверил, что на завершение операции по «Азовстали» потребуется еще три-четыре дня.
Владимир Путин назвал совершение боевой работы по Мариуполю успехом и поздравил с ним Сергея Шойгу. (новости Перми)
Тепер на порятунок захисників Маріуполя треба 100-200 км пробиватися по територіях, зайнятих ворогом.
А цей так званий президент таки вводить цензуру - закрив на Т2 "Прямий", "5" та "Еспресо".
Чмо трусливе!
Пропоную надати московському кремлю, в межах його кремлядських стін, статус автономного утворення в межах Київської Русі... З правом відаідання території цієї резервації з відміткою в паспорті "покидьок", "манкурт" або "прибулець"!
они всегда врут
даже если не будут пытаться штурмовать, то полностью заблокируют
и устроят блокаду
и постоянно бомбить будут всем чем можно
а так у них типа мариуполь освобожден
от людей, от жизни...
думаю будут власти украинские постоянно шантажировать
чтобы в обмен на корридор для военных и для жителей
что то отдали или пошли на уступки
станут уничтожать издалека.