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громадянство (1058) Латвія (1291)

Сейм Латвії дозволив позбавляти громадянства за підтримку воєнних злочинів

латвія

Сейм Латвії 21 квітня ухвалив поправки до закону про громадянства, які передбачають можливість позбавляти громадянства за підтримку воєнних злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода. 

Відповідно до закону, громадянства Латвії можуть позбавити за фінансову, матеріальну, пропагандистську, технологічну та іншу підтримку людям, державам та іншим утворенням, які коїли злочини проти миру, геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності демократій або конституційному ладу.

Учасників таких злочинів також можуть позбавити латвійського громадянства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія та Латвія першими у світі визнали воєнні злочини РФ геноцидом проти українського народу

Ці правила діятимуть щодо осіб, які мають подвійне громадянство.

Сейм Латвії також ухвалив заяву, якою засуджує злочини проти людяності та визнає, що Росія "наразі здійснює геноцид українського народу". Парламент Естонії також визнав дії російської армії в Україні геноцидом.

На початку квітня Сейм Латвії також заборонив російським та білоруським громадянам отримувати дозвіл на проживання за інвестиції в економіку країни. До 30 червня 2023 року також припиняється видача первинних дозволів на тимчасове проживання у Латвії громадянам Росії та Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва і Латвія закликали громадян не їздити в Білорусь попри безвіз

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Топ коментарі
+41
я не переплутав, це саме в Латвії прийняли такий закон, а не в Україні ?
то, мабуть в Латвії війна, а у нас всіляки мертвечуки-бойки-рабіновичи сокійно депутатствують....
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21.04.2022 23:56
+33
Коли подібне (+ корупцію в значних розмірах під час війни) зробить Україна?
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21.04.2022 23:55
+16
Респект балтам!!!! От у кого сталеві яя!! Норм почистяться від підарусні!!
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22.04.2022 00:11
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Коли подібне (+ корупцію в значних розмірах під час війни) зробить Україна?
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21.04.2022 23:55 Відповісти
Нам это не подходит...
Нам надо вешать!
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22.04.2022 00:06 Відповісти
Конституцією заборонено позбавляти громадянства України, треба міняти.
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22.04.2022 00:57 Відповісти
не вийде, всякі Єврейські суди з прав людини стягнуть купу грошей, якщо прийняти такі зміни і позбавити когось, як варіант притягати їх до кримінальної відповідальності з наступним позбавленням прав, щоб залишалось для існування, після відсидки, або з протягнутою рукою стояти або звалювати з країни.
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22.04.2022 07:01 Відповісти
Ви сильно переоцінюєте вартість суду з прав людини
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22.04.2022 13:40 Відповісти
я не переплутав, це саме в Латвії прийняли такий закон, а не в Україні ?
то, мабуть в Латвії війна, а у нас всіляки мертвечуки-бойки-рабіновичи сокійно депутатствують....
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21.04.2022 23:56 Відповісти
Я вже давним-давно пишу, що закон про громадянство в Україні треба переглянути.
Це - питання нац.безпеки.

Не знаю, чи ще таке десь є, щоб погань жила в країні, мала громадянство і було відкритим ворогом державі.

Які все-таки молодці латиші: дбають про себе.
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22.04.2022 01:08 Відповісти
кому треба ? зеленскьеому и ермаку? да счас - а виборцям не до цього
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22.04.2022 05:28 Відповісти
Теперь "Расисюматушку" придётся любить изнутри...
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22.04.2022 00:08 Відповісти
Так це ж в половини ОП доведеться українські паспорти забрати.
Як же вони тоді будуть "засвоювати" бабло на відновлення України?
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22.04.2022 00:10 Відповісти
Респект балтам!!!! От у кого сталеві яя!! Норм почистяться від підарусні!!
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22.04.2022 00:11 Відповісти
границу подвинул,
договориться где-то посредине и т.д.
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22.04.2022 00:30 Відповісти
Жінка 🇱🇻 підписується )
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22.04.2022 00:18 Відповісти
А що ж Україна ? Чи для нас це не на часі ?
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22.04.2022 01:02 Відповісти
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22.04.2022 01:02 Відповісти
Депутаты, не спите, готовьте новый закон про негромадян.
Украину треба вычистить от кацапского мусора
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22.04.2022 01:04 Відповісти
Та там більшості тих депутатів треба такі пашпорти повидавати, як вони Вам такий закон підготують?
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22.04.2022 01:11 Відповісти
Цей закон насамперед буде застосований до принципово москворотих.
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22.04.2022 01:12 Відповісти
Ну то паскудитимуть мовчки, що це змінить?
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22.04.2022 01:16 Відповісти
нажаль пізно, бо зворотньої дії не матиме, а громадян, навіть колаборантів і ворогів у статус не громадян не переведеш, тільки на майбутнє, але таке воно, краще просто не давати громадянства приблудам. Он зараз після війни сюди чорноти з азербайджанів і вірменій наїде, кацапня буде сюди знову ломитись.
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22.04.2022 07:04 Відповісти
Вони не сплять! Вони перелицьовуються до нових реалій!! А потім ,- а як же спільний бізнес, - там як в клубках Міс Марпл!
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22.04.2022 08:38 Відповісти
Вони не сплять! Вони перелицьовуються до нових реалій!! А потім ,- а як же спільний бізнес, - там як в клубках Міс Марпл!
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22.04.2022 08:39 Відповісти
Вони не сплять! Вони перелицьовуються до нових реалій!! А потім ,- а як же спільний бізнес, - там як в клубках Міс Марпл!
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22.04.2022 08:39 Відповісти
Вони (наші депутати) не сплять! Вони перелицьовуються до нових реалій!! А потім ,- а як же спільний бізнес, - там як в клубках Міс Марпл!
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22.04.2022 08:41 Відповісти
чому !!!??? чому у нас нет так (ще з початку 90-х) !!!
що має статись в Україні щоб влада діяла так само як в Латвії ???
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22.04.2022 10:59 Відповісти
Потрібні націоналісти при владі, а не жиди з какая разніца.Жид за рубель в синагозі пердне
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22.04.2022 13:39 Відповісти
От нам би так
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22.04.2022 13:37 Відповісти
 
 