Окупанти понад 50 разів за день обстріляли Харківщину, - Синєгубов
Протягом четверга на Харківщині зафіксували майже 50 російських обстрілів із артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
"Протягом дня російські окупаційні війська проводили артилерійські обстріли як по самому Харкову, так і в межах області.
Сили оборони зафіксували близько 50 обстрілів із артилерії та РСЗВ", - йдеться в повідомленні.
У Харкові та районі 2 людей зазнали поранень.
Синєгубов також підтвердив, що внаслідок влучання снаряду в автомобіль 2 цивільних загинули на місці.
Голова ОВА повідомив, що в області ЗСУ тримають позиції. Активні бої ведуться в Ізюмському напрямку.
Протиповітряна оборона ЗСУ у четвер знищила два ворожі літаки: Су-34 та Су-35, а також збила безпілотний літальний апарат.
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опять всосали, как обычно, и уползли подгузники стирать.....