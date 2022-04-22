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Світовий банк (806) Денис Шмигаль (4398)

Відбудова України коштуватиме щонайменше $600 мільярдів, - Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в довгостроковій перспективі відбудова та відновлення України буде коштувати щонайменше 600 млрд дол.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

Прем'єр зазначив: "Разом із Президентом Володимиром Зеленським виступили на Spring Meetings 2022, які проводять Світовий банк та МВФ.

Розповіли партнерам про плани росії знищити Україну та українську економіку. Заблоковані порти, удари по заводах, спроби зірвати посівну, зруйновані міста. Все це частина цього плану. Збитки для української економіки вже становлять більше $500 млрд. ВВП цьогоріч може впасти від 30 до 50%. Україні потрібна фінансова підтримка партнерів, аби вистояти. Розмір такої короткострокової допомоги ми оцінюємо в $4-5 млрд щомісяця протягом наступних пів року.

Одним із механізмів такої підтримки можуть стати спеціальні права запозичення, які емітуються МВФ. Закликаємо, аби наші міжнародні партнери надали 10% своїх СПЗ Україні, що дозволить отримати мільярди доларів для покриття бюджетного дефіциту. Так ми зможемо й надалі виконувати свої соціальні зобов'язання, підтримувати бізнес, відновлювати критичну інфраструктуру.

У довгостроковій перспективі відбудова та відновлення України буде коштувати щонайменше $600 млрд. За дорученням Президента України, Уряд разом зі світовими експертами вже розробляє такий план відновлення. Закликаю весь світ підтримати Україну, підтримати свободу та демократію".

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Топ коментарі
+16
зелена мразота вже вираховує скільки кому деребанити!!!
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22.04.2022 00:55
+13
Та скільки б не коштувала.
Головне щоб відбудовували Україну не ви і вам подібні.
За 30 років навідбудовували і намодернізували так, що Україна втратила більшу частину навіть того, що мала.
З людським, індустріальним, сільскогосподарським і природним потенціалом, з яким Україна почала свій шлях, дійти до рівня найзлиденішої країни Європи. Це сором.
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22.04.2022 00:52
+12
То лише дороги я так розумію?
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22.04.2022 00:46
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То лише дороги я так розумію?
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22.04.2022 00:46 Відповісти
х.ясе, а праздничные?
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22.04.2022 00:50 Відповісти
цензор, а вы моГЕте попросить из этих 600 млрд своему программисту чтоб он сделал темную тему для сайта!?
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22.04.2022 00:51 Відповісти
Та скільки б не коштувала.
Головне щоб відбудовували Україну не ви і вам подібні.
За 30 років навідбудовували і намодернізували так, що Україна втратила більшу частину навіть того, що мала.
З людським, індустріальним, сільскогосподарським і природним потенціалом, з яким Україна почала свій шлях, дійти до рівня найзлиденішої країни Європи. Це сором.
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22.04.2022 00:52 Відповісти
это не правда бедную страну - в Украине после открытия без виза и децентрализации принятой при Порошенко выросли реальные зарплаты и до начала самой войны они росли..
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22.04.2022 05:39 Відповісти
Сырьожыну наблюдательску зарплату и премиальные Коболева разделили на всех украинцев и получился аффугенный прырост зарплаты украинцев!
Ой боюсь, шо хто-то эту войну не переживет и погибнет героической смертью подавившись собственной слюной и сжимая в руках калькулятор как Матросов гранату...
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22.04.2022 07:12 Відповісти
З 46 країн Європи Україна посідає останнє 46 місце за номінальним ВВП на душу населення.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_in_Europe_by_GDP_(nominal)_per_capita List of sovereign states in Europe by GDP (nominal) per capita
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22.04.2022 08:32 Відповісти
зелена мразота вже вираховує скільки кому деребанити!!!
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22.04.2022 00:55 Відповісти
бабушка уже потирает руки. Осталось только фиделю нашему кастро дать Нобелевскую премию мира и французский орден Почётного легиона из рук макарона, и вторая каденция гарантирована.
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22.04.2022 00:57 Відповісти
Как говорят мудрые люди" не надо отвлекать наше правительство своими проблемами от забот о нашем благополучии" .
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22.04.2022 07:09 Відповісти
"Мир без репарацій" означатиме високий ризик постійних нападів **********. Це та сама капітуляція - кацапи уникнуть відповідальності за злочини і просто відповзуть зализувати рани і готувати наступний напад. Врешті наступ повториться з урахуванням "набутого досвіду". Це буде навіть не наступ, а дистанційне винищення. Тому перебування в "зрадженій країні" стане небезпечним не тільки для інвесторів, які гроші під черговий напад орди вкладати не будуть, а для громадян які залишатимуться в країні. Без інвестицій та репарацій відновлення країни займе десятиліття і в будь який момент буде періодично зупинятись черговими нападами. Тому будь які сепаратні перемови з *********** до повного звільнення всіх окупованих територій є пролонгованою загибеллю. Якщо хтось пропонує домовитись з ****** і припинити війну то це зрадник. Скільки б часу не зайняло повне звільнення України від окупантів потрібно це витримати - санкції роблять свою справу і далі буде легше. Альтернатива тільки одна - еміграція в країну яка має ядерну зброю і знаходиться на іншому континенті... Тому не відкладаємо на завтра - кацапи мають заплатити по повній!!!
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22.04.2022 01:08 Відповісти
а кто тебе сказал что репараций не будет ? зачем всякий бред набрасывать ..
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22.04.2022 05:40 Відповісти
"Хуже не будет." - Це було сказано не про Україну а про рососісію . Вже 58-й день війни . Пам"ятаю як в кінці липня 2019 року була популярна фраза " Дайте йому ще 100 днів . " Дали . Тепер рахуємо дні війни .
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22.04.2022 06:00 Відповісти
Репарації звичайно дуже потрібні, Але у нашої влади вже ручки ********* дістатися швидше до міжнародних грошей.
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22.04.2022 06:20 Відповісти
Ок. А если кацапы официально откажутся платить, а деньги на возмещение и восстановление нам дадут США, из заблокированных счетов рашки? Тогда как?
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22.04.2022 07:50 Відповісти
Ок. А если кацапы официально откажутся платить, а деньги на возмещение и восстановление нам дадут США, из заблокированных счетов рашки? Тогда как?
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22.04.2022 07:51 Відповісти
Ок. А если кацапы официально откажутся платить, а деньги на возмещение и восстановление нам дадут США, из заблокированных счетов рашки? Тогда как?
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22.04.2022 07:51 Відповісти
Не так вже й багато для роSSіянців. Плюс пару триліонів на виплату моральної шкоди українцям, плюс ще 5... Вважаю років за 10 рашкостан все оплате.
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22.04.2022 01:24 Відповісти
германия сколько платила после войны ? лет 40-50.. а у них сумма была меньше и кацапам придется платить минимум лет 20-ть - это смотря как суды назначат моральный ущерб за гибель на пример одного ребенка?
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22.04.2022 05:43 Відповісти
пардон-це з откатами чи без?
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22.04.2022 02:50 Відповісти
Так хай росія заплатить репарації.
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22.04.2022 03:48 Відповісти
Зелень рашку не обидит . " Нужно просто перестать стрелять ." Понятное дело без репараций .
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22.04.2022 07:18 Відповісти
Феєричний долбодятел, вже встиг порахувати... А не пригадуєте, кого "посадили" на гуманітарні канали?
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22.04.2022 05:34 Відповісти
Тільки уявіть якого розміру Юзік буде !
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22.04.2022 05:52 Відповісти
да он просто лопнет от счастья
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22.04.2022 07:52 Відповісти
Чет мне подсказывает, что в несколько раз больше...
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22.04.2022 05:57 Відповісти
ЗЕлені вже перешивають кишені на штанах. Бо, як бабло попре, куди його розпихувати...

А ще ж Рінат поважний Леонідович з Шмигаля спитає, а Ігор поважний Валерійович з ЗЄ "Де наша частка грошей???!!!"

Але на війні заробляє кривавий барига ага...
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22.04.2022 08:33 Відповісти
Для нынешней власти нет более увлекательного занятия, чем подсчитывать будущие барыши от "Большого восстановления". Цифры растут не по дням, а по часам. При этом напрочь отсутствует ТЭО хоть какого-нибудь ущерба.
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22.04.2022 08:48 Відповісти
Вінничанин
@vinnicanin
·
52 хв
ЗЕленський призначив головувати відновленням України Єрмака, який знищив контрозвідку,торгував посадами через свого брата,брехав про вагнеріаців ,наказав випустити військових злочинців з Бучі,а зараз барижить гуманітаркою та блокує її поставку на фронт.
Вам хоч смішно
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22.04.2022 09:04 Відповісти
Просіть більше утирки,надійтесь що щось вкрасти зможете.США вже захистили свої гроші,осталось за Європою.І будуть зеленосракі один в одного сосати.
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04.07.2022 22:35 Відповісти
 
 