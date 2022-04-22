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геноцид (307) Корнієнко (665) воєнні злочини (1801)

Для перемоги в судах потрібно, щоб факти злочинів РФ визнали геноцидом, - Корнієнко

рф

Історично процеси визнання геноцидів відбуваються непросто і нешвидко, як було, наприклад, із визнанням геноцидом Голодомору в Україні у 30-их роках 20 сторіччя.

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Ця історія відкрита і відбувається досі. Тобто, це тривалі рішення, тривалі процеси. У деяких країнах вони минають роками, десятиліттями. І чим більше ми будемо разом, єдиною командою працювати з нашими партнерами, тим швидше ці процеси відбуватимуться", - наголосив Корнієнко та додав, що важливу роль у цій співпраці саме балтійських країн, які першими почали ухвалювати історичні рішення щодо визнання воєнних злочинів Росії геноцидом українського народу.

Говорячи про судові перспективи відносно росії у міжнародних судах щодо визнання її вини у воєнних злочинах на території України, Корнієнко зауважив про необхідність напрацювання сильної доказової бази.

Також читайте: За фактами злочинів російських військових на Київщині порушено майже 2,5 тис. справ

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Прочитай дегенерат що таке геноцид
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22.04.2022 01:57
+3
Прочитайте пожалуйста рассказ этой 17-летней девушки о том как её семья выбиралась из Мариуполя и скажите мне что виноват только путин, а остальные только выполняют приказ.
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22.04.2022 01:47
+3
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22.04.2022 01:48
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Прочитайте пожалуйста рассказ этой 17-летней девушки о том как её семья выбиралась из Мариуполя и скажите мне что виноват только путин, а остальные только выполняют приказ.
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22.04.2022 01:47 Відповісти
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22.04.2022 01:48 Відповісти
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22.04.2022 01:50 Відповісти
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22.04.2022 01:53 Відповісти
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22.04.2022 01:54 Відповісти
Прочитай дегенерат що таке геноцид
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22.04.2022 01:57 Відповісти
Прочитай, что такое дегенерат. К тебе явно подходит.
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22.04.2022 04:59 Відповісти
Маріуполь
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22.04.2022 02:00 Відповісти
Так. Вже практичновсі підтягнулися. Лишилися ще Тищенко і Трухін.
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22.04.2022 03:14 Відповісти
Чого тоохтіти, може краще працювати? Щебетуни
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22.04.2022 03:41 Відповісти
"Хай живе "найгуманніший"якийсь там суд"- ку...ва, фактів їм замало
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22.04.2022 06:50 Відповісти
Щоб с кацапії стягнути компенсацію, факту збройної агресії і висновків експертів, що будинок пошкоджено бомбою а не газом, який забув вимкнути, - не достатньо, треба факт геноциду ще довести?
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22.04.2022 06:55 Відповісти
Щоб стягнути компенсацію за загиблих родичів, факту їх насильницької смерті не достатньо, треба ще довести, що стріляли у потилицю або гвалтувати і спалювали винятково, з метою геноциду а не в силу формальних ознак даних злочинів, які стали можливими винятково, через агресію кацапії?
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22.04.2022 06:58 Відповісти
юристи завжди живуть в якомусь вигаданому світі.
те що для всіх очевидно-для них треба докази
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22.04.2022 07:05 Відповісти
А також важливо щоб зібрані докази геноциду не про@балися в зелених кабінетах, як це зазвичай буває.
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22.04.2022 08:56 Відповісти
А також важливо щоб зібрані докази геноциду не про@балися в зелених кабінетах, як це зазвичай буває.
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22.04.2022 08:56 Відповісти
А також важливо щоб зібрані докази геноциду не про@балися в зелених кабінетах, як це зазвичай буває.
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22.04.2022 08:57 Відповісти
Якщо добиватися визнання саме геноциду, то це значно подовжить розгляд судової справи та ускладнить визнання різними країнами. А реальні "вигоди" від цього - хиба що відчуття постраждалої сторони, на відшкодування це ніяк не вплине.
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22.04.2022 09:30 Відповісти
Зараз питання стоїть про військові злочини, покарання за них і буде підставою для визнання геноциду Українського Народу мокшанськими племенами у відповідності з міжнародними нормами. А Корнієнко з агрохімією після вивчення Дац Си Бао та цитатників кетайської "нової волни" стали якимись пацифістами -одного тягне на перемиря будь якою ціною, другого на тлумачення правових норм геноциду. Приземліться шановні - красивою фразою тут не обійдешся.
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22.04.2022 11:07 Відповісти
 
 