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Росію позбавили статусу спостерігача при Організації американських держав
Росію позбавили статусу постійного спостерігача при Організації американських держав.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Як зазначається, за резолюцію "Зупинення статусу Російської Федерації як постійного спостерігача при Організації американських держав" було 25 голосів, проти - 0, вісім утрималися.
"Ухваленням цієї резолюції держави-члени ОАД продемонстрували, що ми не залишаємося осторонь порушень російським урядом міжнародного гуманітарного права та прав людини", - зауважив Блінкен.
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