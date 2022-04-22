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Росію позбавили статусу спостерігача при Організації американських держав

санкції

Росію позбавили статусу постійного спостерігача при Організації американських держав.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Як зазначається, за резолюцію "Зупинення статусу Російської Федерації як постійного спостерігача при Організації американських держав" було 25 голосів, проти - 0, вісім утрималися.

"Ухваленням цієї резолюції держави-члени ОАД продемонстрували, що ми не залишаємося осторонь порушень російським урядом міжнародного гуманітарного права та прав людини", - зауважив Блінкен.

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Автор: 
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Топ коментарі
+8
Спостерігали, як живуть нормальні люди
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22.04.2022 07:37
+7
А шо кацапські свині там взагалі робили???
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22.04.2022 07:27
+3
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22.04.2022 07:38
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А шо кацапські свині там взагалі робили???
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22.04.2022 07:27 Відповісти
Спостерігали, як живуть нормальні люди
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22.04.2022 07:37 Відповісти
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22.04.2022 07:38 Відповісти
Кацап наблюдал за Америкой? Стоит посмотреть на реакцию лапотных репоедов, когда они были под Киевом, у этого быдла был шок, когда они увидели, как живут украинцы. Это при том, что их пропогандоны блеяли, что Украина самая бедная страна в Европе. Если это, по меркам репоедов, бедность, то жизнь на кацапии можно приравнять с дикими племенами Амазонии или Африки.
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22.04.2022 07:47 Відповісти
Кацап наблюдал за Америкой? Стоит посмотреть на реакцию лапотных репоедов, когда они были под Киевом, у этого быдла был шок, когда они увидели, как живут украинцы. Это при том, что их пропогандоны блеяли, что Украина самая бедная страна в Европе. Если это, по меркам репоедов, бедность, то жизнь на кацапии можно приравнять с дикими племенами Амазонии или Африки.
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22.04.2022 07:47 Відповісти
Кацап наблюдал за Америкой? Стоит посмотреть на реакцию лапотных репоедов, когда они были под Киевом, у этого быдла был шок, когда они увидели, как живут украинцы. Это при том, что их пропогандоны блеяли, что Украина самая бедная страна в Европе. Если это, по меркам репоедов, бедность, то жизнь на кацапии можно приравнять с дикими племенами Амазонии или Африки.
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22.04.2022 07:48 Відповісти
Кацапський цар русофашист путін позбавлений права спотерігати за американцями. Приємна новина. Якби його ще й заставили виконати рішення МС ООН від 16 березня 2022 року щодо виводу всіх російських військ із території України. Це було б торжество пріоритету прав людини над авторитарною формою правління в кацапії.
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22.04.2022 08:02 Відповісти
Кацапський цар русофашист путін позбавлений права спотерігати за американцями. Приємна новина. Якби його ще й заставили виконати рішення МС ООН від 16 березня 2022 року щодо виводу всіх російських військ із території України. Це було б торжество пріоритету прав людини над авторитарною формою правління в кацапії.
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22.04.2022 08:02 Відповісти
https://t.me/espresotb/26226 на касапії цей підсрачник назвали "серйозною помилкою" .
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22.04.2022 08:03 Відповісти
Кацапський цар русофашист путін позбавлений права спотерігати за американцями. Приємна новина. Якби його ще й заставили виконати рішення МС ООН від 16 березня 2022 року щодо виводу всіх російських військ із території України. Це було б торжество пріоритету прав людини над авторитарною формою правління в кацапії.
показати весь коментар
22.04.2022 08:04 Відповісти
 
 