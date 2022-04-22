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Маріуполь (3207) Бойченко (88) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (488)

На руках зрадників з ОПЗЖ - кров маріупольців, - мер міста Бойченко

опзж

Теперешні колаборанти, зрадники Маріуполя, які були коригувальниками у ворога, ховалися раніше в партії ОПЗЖ.

Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив на пресбрифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Нагадаю, що два місяці в 2014 році Маріуполь був вже під так званою "ДНР", але не скорився. І тоді керівники, які керували так званою "ДНР", і зараз, які самопроголосили себе владою - це одне і теж. Це без змін. Вони в 2020 році під личиною партії ОПЗЖ обралися на місцевих виборах, завели туди своїх ватажків, які весь час ховалися в цій партії, працювали до того на керівних посадах ще при попередньому мері", - заявив Бойченко.

Читайте: Нардепи ОПЗЖ створили в Раді групу "Платформа за життя та мир" на чолі з Бойком

Він зазначив, що колаборанти сприяють сьогодні загарбницьким збройним силам Російської Федерації.

Бойченко звинуватив членів партії ОПЗЖ, які входили до місцевих органів влади Маріуполя, у тому, що саме вони призвели до загибелі 20 тисяч мирних жителів міста, перейшовши на бік агресора та коригуючи ворожий вогонь по важливих об'єктах інфраструктури міста.

"Я хочу наголосити, щоб усі розуміли, і вони (місцеві депутати від "ОПЗЖ". - Ред.) мають це розуміти: вбивства, які відбулися у Маріуполі, а це понад 20 тисяч мирних мешканців, ця кров на їхніх руках. Вони також є вбивцями, вони сприяли цьому, - підкреслив Бойченко.

Також читайте: Рада очікує рішення суду щодо партії ОПЗЖ, - Стефанчук

Він зазначив, що в місті працюють над тим, щоб позбавити членів фракції ОПЗЖ мандатів.

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Топ коментарі
+32
Сколько раз я тут писал, что они партия платформенщиков за смертью? И что мердтвердчук, портновы и прочая дрочь должны встретиться с олесей бузиным?
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22.04.2022 13:53
+29
На цих мерзенних гнидах кров всіх громадян України...
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22.04.2022 13:53
+21
Так ці ***** в ВР вже перекрасилися, створивши нову херню. Нахер з пляжу, разом з відродженням, за майбутнє, це все обломки ******** ригів. Всіх заборонити в державі.
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22.04.2022 13:55
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Так а все ОПЗЖ і є зрадниками і ти Бойченко один з них
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22.04.2022 13:52 Відповісти
Він наче не з опзж. На мій погляд був завжди проукраїнські налаштуваний, особливо для Маріуполя...
Охоче співпрацював з волонтерами...
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22.04.2022 14:26 Відповісти
З чого ти взяв, що він з ОПЗЖ? Ви Маріуполь бачили перед війною? Та це ж просто перлина була. Там великі кошти вкладалися в інфраструктуру.
Він креатура Ахметова, все життя працював на його підприємствах.
І до речі, Ахметов - це не ОПЗЖ. Поки що, починаючи з 2014 р., Ахметов тільки втрачав. Те, що зараз відбулося з його заводами в Маріуполі йому не могло бути вигідним.
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22.04.2022 15:31 Відповісти
Хйло тоже любил вякать "Роисси это нивыгодно значит этонемы" про Политковскую там, Литвиненко и т.п. но по факту всегда оказывалось - таки они (потому что интересы Хйла и интересы "быдло"-населения рф это разные вещи) к тому же продудев один промгород не обеспечить оборону второго ... (который, тоже уже подвергался обстрелам с 14 года). в общем - вопросы всегда будут возникать пока не будет нормальной структуры где не все решается договорняками и кумовством, а больше профессионализмом моралью и логикой.
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22.04.2022 17:41 Відповісти
ці уроди по всій державі ховалися-але ні зелень ні петро ніхто нічого з ними не зробив- видно гарне бабло заносили куда треба
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22.04.2022 13:53 Відповісти
Давайте все валить на ОПЗЖ,нормально придумали)
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22.04.2022 15:36 Відповісти
На цих мерзенних гнидах кров всіх громадян України...
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22.04.2022 13:53 Відповісти
Тім не менше, ніхто не заборонив до цього часу діяльність цих осіб - ходять в Парламент, голосують, пишуть законопроекти.
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22.04.2022 18:41 Відповісти
Сколько раз я тут писал, что они партия платформенщиков за смертью? И что мердтвердчук, портновы и прочая дрочь должны встретиться с олесей бузиным?
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22.04.2022 13:53 Відповісти
Вибачте, хочу Вас запитати не по цій темі. Можливо, Ви знаєте, чому серед нас на Цензорі останнім часом нема Яр Холодний. Шкодую про те, що нема. Якщо знаєте - напишіть, будь ласка. Наперед Вам вдячний.
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22.04.2022 14:26 Відповісти
Мабуть воює!
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22.04.2022 15:01 Відповісти
Вони вже змінили назву, й у повному шоколаді
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22.04.2022 13:54 Відповісти
Так ці ***** в ВР вже перекрасилися, створивши нову херню. Нахер з пляжу, разом з відродженням, за майбутнє, це все обломки ******** ригів. Всіх заборонити в державі.
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22.04.2022 13:55 Відповісти
"Бить тебя будут не по паспорту" (с) Одесский анекдот
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22.04.2022 13:57 Відповісти
нет желания ******* с цензора козлорылая свинья?
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22.04.2022 16:00 Відповісти
Вся діяльність рьігов.ру - маніпуляції, брехня, бабломой
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22.04.2022 13:58 Відповісти
А деятельность всех остальных партий и властей это договорняки с "рыгами.ru". И проблема именно в этом.
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22.04.2022 14:54 Відповісти
Мене цікавить які ідійоти голосували за них.
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22.04.2022 13:59 Відповісти
многие из его электората мертвы, многи депортированы навсегда в рашку. Но если этот упырь станет мэром другого города, то я бы на месте его жителей ******** максимально быстро оттуда. Смерть мариупольцев на его совести
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22.04.2022 14:09 Відповісти
Загалом результати опитування виглядають так:
1. "Блок Вадима Бойченка" (45,96)2. "Опозиційна платформа - За життя" (30,69)3. Партія Шарія (6,56)4. Слуга народу (6,28)5. Сила Людей (4,57)6. Європейська Солідарність (2,52)7. ВО "Батьківщина" (1,59)8. За майбутнє (1,27)9. Наш край (0,50)10. Удар Віталія Кличка (0,06)
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22.04.2022 15:36 Відповісти
ЖОПОблок це зрадники які сприяли агресії кацапів проти України,їх потрібно розстрілювати за законом воєнного часу,і дуже прикро що саме Маріупольці вперто голосували в більшості своєї саме за них(((
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22.04.2022 13:59 Відповісти
Як відомо, Вадим Бойченко - самовисуванець, директор з персоналу ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", (входить в сферу інтересів Ріната Ахметова).

А зажоповцы и зелень действительно считают что говно бывает разного цвета? Или битва пауков в одной идеологической клоаке еще не закончена?
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22.04.2022 14:00 Відповісти
А можно ли считать Питраликсеича разновидностью упомянутого Вами дерьма,учитывая его работу на руководящих должностях в медведчуковской СДПУ(о) и банде Яныка?
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22.04.2022 14:08 Відповісти
Згинь наволоч шуфрича
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22.04.2022 14:17 Відповісти
Ааа...Я понял:все,кто был в партии Медведчука и работал на Яныка,козлы и враги,а Питроликсеич-патриот)Правильно?
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22.04.2022 15:32 Відповісти
І ви можете назвати ту керівну посаду? Якщо ні то ви балабол.
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22.04.2022 14:19 Відповісти
Легко.Секретарь Политсовета СДПУ(о),Министр торговли и экономического развития.А Вы не знали?
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22.04.2022 15:30 Відповісти
Чому тільки ОПЗЖ?
А зрадники з інших владних структур до крові Маріуполя не причетні?
Мертвечук співвласник каналу г+г, і що?
Хіба не зрадники дозволяють йому працювати, не зважаючи на сакції?!
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22.04.2022 14:00 Відповісти
Депутат "Слуги народу" Вадим Кудіков очолив окупаційну адміністрацію в одному з міст Харківщини і надав рашистам списки всіх АТОшників та проукраїнсько налаштованих мешканців селища. 😠
Хоча у нас на Банковій окупаційна адмінісрація з 2019 року і тупо зливає країну ворогу.
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22.04.2022 14:05 Відповісти


ОПЗЖ розмінувала мости й дороги з Криму?

Діючі колаборанти серуть мудрому наріду у вуха - а той і довольний у своєму праведному гніві на медведчука...
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22.04.2022 14:16 Відповісти
Непогано, як йух без солі з паскою на день побєдобєсія.
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22.04.2022 14:31 Відповісти
Бойченко успешно сбежал с города в первый день войны и не предупредил жителей. Когда стало понятно об оперативном окружении Мариуполя жителей опять же никто не предупредил что надо как бы валить из города иначе смерть. Так что Бойченко и ЗЕ - это виновники гибели жителей Мариуполя, они своей бездеятельностью допустили это
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22.04.2022 14:05 Відповісти
ЗЕлена влада так підставила й мешканців Бучі, Ірпеня, Ворзеля, Гостомеля.

Навіщо "створювати паніку" та евакуювати людей? Хай їх кацапи поріжуть...
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22.04.2022 14:11 Відповісти
Зелена влада винна у тому, що зовсім не захистила північ країни, до Київа росіяне дійшли безперешкодно за один день, не зважаючи на те, що розвідки США та Брітанії не тільки попереджали що росіяне будуть наступати з півночи, півдня та сходу, а навіть карту з планами їх наступу давали цій зеленій наволочи.
Як вони відреагували? Сказали, що ці розвідки просто фейкомети, а готуватись треба не до оборони, а до шашликів.
Так що кров та смерті українців на їх руках не в меншій мірі, ніж у ОПЗЖ та росіян.
Чому про це ніхто ннее говорить?
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22.04.2022 14:34 Відповісти
ОПЗЖ по сравнению с зелеными просто дети.
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22.04.2022 15:39 Відповісти
эти разведки все-таки были не фонтан и скорее пользовались сливами Хйла особо не напрягаясь. так что... к тому же ранее "учения" были с большим количеством москалоты, и всем было пофигу. а тут официально сказали чтобы убрали посольства с Киева. (если бы не убрали еще не факт что Хйло попер бы на Киев между прочим, ну или как минимум не стал бы бомбить, это же НАТО вроде как)
но то что подготовки к войне не было, ракет не делали, дороги не минировали и бабло пилили просто ударными темпами все кому не лень таки факт. результат ожидаемый и предсказуемый.
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22.04.2022 17:48 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZV71DwUS8chx1Qbcek-RLoQHlXChs3FJBJtplJVNtDapztfXcmbeQzaitdyj8X-zV20Zyry51xU3wolcjyfeWBgyW0tYB4vFGQOkAJKMMUyVAP-vmVZnfXJ8w6hEVYAmhE&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 16 хв ·

Наступ Росії на Донбасі: ворог просувається тільки через дефіцит снарядів у нашої артилерії, який має бути подолано найближчим часом

Я побував у всіх великих містах Донбасу, в тому числі на позиціях багатьох наших частин, і на передовій і в сірій зоні, є у різних людей багато питань щодо того, чи вдасться зупинити російський наступ.

Російське командування визначило на усьому фронті на Донбасі вузькі ділянки, де зосереджуються сили для створення переваги та прориву. Ворог зазнав великих втрат, і просувається дуже повільно, від швидких проривів українська армія росіян відучила.

Після захоплення Кремінної на Луганщині російські війська намагаються продавити нашу оборону на Ямпіль та на Рубіжне.

Ворог штурмує Попасну, намагається захопити повністю місто.

Також під ударом Новотошківське.

На Донбасі великими силами росіяни намагаються пробитись під Донецьком та у Маріуполі.

На напрямку Ізюму російські війска намагаються пробитись на Слов'янськ та Барвінкове.

Важкі бої йдуть на напрямках Гуляй-поле та Велика Новосілка.

Чому ворог в деяких місцях просувається і чи вдасться його зупинити?

Наші воїни переважають ворога у мотивації, у нас менше техніки, але більше бійців, наше командування в цілому зберігає управління, наші воїни вміють завдавати ворогу великі втрати. Російські війська подібної стійкості не показують, швидко виводяться з бою, а українські підрозділи вперто б'ються тиждень за тижнем.

Але неможливо тривалий час втримувати рубіж оборони через нестачу снарядів для власної артилерії.

Противник просувається там, де бачить, що ньому немає точної корегованої та постійної роботи артилерії.

Там, де йдуть контактні бої, українська армія має перевагу. Там, де у боях ми можемо застосувати хоча б кілька десятків снарядів на гармату, українська армія має перевагу, і ворога відбивають.

Але коли ліміти на стрільбу менші за потреби для пристрілки - важко втримати позиції, і там росіянам подекуди вдається продавити нашу оборону. Бо коли б'є ворог, але по ньому б'ють у відповідь, люди витримують. Не витримують, коли тривалий час по визначених цілях нема чим завдати удар. Але наші бійці відходять та чипляються за новий рубіж, стійкість та боєздатність українських військ попри усі втрати просто вражає.

Важко навіть словами описати масовий героїзм, який проявляють українські війська на фронті. Якщо підрозділ має досвід, злагодженість та управління, вони не здають без жорстокого бою жодного опорного пункту. Так, інколи бійці відходять, так, трапляються проблеми в управлінні - але кожен раз це відбувається під сильним вогнем, і кожну можливість для повернення позицій намагаються використати.

Але ******* війна - це передуім логістика, логістика та логистика. Логістика це означає не просто мати потрібні речі взагалі десь, а мати їх вчасно у тому місці, де найтяжкіше становище. Для всіх і всюди не вистачить, але важливо, щоб вистачило саме там, де ворог намагається прорватись.

Не можна висувати претензій до піхоти, якщо на її підтримку не уражаються видимі цілі, якщо на це не вистачає снарядів. Розсідуваннями це не покращити, піхота робить все можливе і неможливе, і тримає фронт в таких умовах, в яких російска армія втікає.

На напрямках головних ударів російських військ потрібні **********, і як тільки це станеться, другий наступ Путіна на Донбасі буде зупинено.

У нас достатньо людей, достатньо професійних воїнів, але нам треба більше снарядів, набагато більше, нам потрібні дрони для корегування та професійна організація бойвої роботи у кожній ланці.

На Донбасі наші артилеристи мріють, щоб нові гармати, які нам почали постачати наші союзники, отримали в першу чергу кадрові артилерийські частини з досвідченими та злагодженими розрахунками, які не треба довго навчати. У комплексі з дронами та засобами корегування це не тільки зупинить російський наступ - це дозволить його розгромити.

Наша армія впевнена у нашій перемозі. Тепер справа в тому, як швидко снаряди та системи корегування опиняться на найважливіших ділянках.

На мою думку, російський наступ на Донбасі буде зупинено, і сили для цього у нас вже є, треба покращувати логістику, своїм героїзмом українська армія та народ виграли час, і тепер все залежить від швидкості розгортання т якості застосуван
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22.04.2022 14:07 Відповісти
Хто вкрав і продав ( а решту спалив щоб замести сліди злочину ) снаряди з наших арсеналів??? Хряк, свинарчуки, ви не приділах??? Де західна допомога ************: на складах у Львівській області чи ще десь далеко від фронту??? То яке падло у цьому винне, що снаряди не на фронті??? Терміново везіть все на передову поки тилових щурів народ не розірвав на шматки. Бо час до цього спливає стрімко.
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22.04.2022 14:25 Відповісти
Дивись мене заблокували на 48 годин за це і про склади нові і про свинарчуків і про СТІНА, ітд, воно все забулося і от тільки зеленський винний, та хто зна де був би хряк, з мальдів би керував!
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22.04.2022 15:01 Відповісти
стина сильно бы помогла, прямо очень. пля вы тупые
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22.04.2022 15:44 Відповісти
Даун, давай цифру, яку РЕАЛЬНО виділили на стіну.

І скільки кілометрів так званої стіни можна було зробити?
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22.04.2022 15:50 Відповісти
де де. Запад вам ничиво ни должен....ты опэзезешный? при твоей зелени полномасштабная война, про которую орали все разведки мира
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22.04.2022 15:38 Відповісти
І про Гладковських забули- про тих хто скупив у рашки оптику і приціли з танків. А тому зараз російські танки з консервації воювати не можуть
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22.04.2022 16:17 Відповісти
Вчора юрій бутусов розказував у стрімі що немає ніякого продвиження і кремінна наша ще!
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22.04.2022 15:03 Відповісти
А у гриші суркіса на руках на додачу ще й 13 годинників.
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22.04.2022 14:11 Відповісти
вся та ***** повинна бути фізично ліквідована!!!
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22.04.2022 14:11 Відповісти
Потрібно заборонити всі сепаратистські партії, рухи, спільноти і притягнути їх членів до кримінальної відповідальності у судовому порядку, як зрадників, згідно законів України. Також заборонити діяльність церкви московського патріархату на українській території, як такої, що сприяла окупації росією частини Укрїни.
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22.04.2022 14:13 Відповісти
Пашу-"мерседеса" ще 24 лютого треба було викинути копняками з Лаври.
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22.04.2022 14:17 Відповісти
Бойченко сам опзжист-кар'єрист.
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22.04.2022 14:18 Відповісти
Давай доказ. Або п..здабол
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22.04.2022 15:39 Відповісти
Від офісу президента вже пару днів виступає перефарбовані чмо Ростислав Шурма. Був кандидатом від Опо блоку. Вчився в 10-12роки в Сколково.
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22.04.2022 14:18 Відповісти
Да там куда не плюнь , всюду кремлевские козачки.
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22.04.2022 14:20 Відповісти
За работу Тер. обороны отвечает мер. В Херсоне Тер. обороне не выдали оружие, а 24 февраля жители ринулись в военкоматы для защиты города, а все военкоматы были закрыты.
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22.04.2022 14:19 Відповісти
А кто там мер был,кто же его туда поставил,чей он корефан,никак зе зешоблы?)
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22.04.2022 15:38 Відповісти
У них ребрендинг, вони вже Платформа за життя і мир . Шах і мат
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22.04.2022 14:19 Відповісти
Предатели далеко не только с опзж!
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22.04.2022 14:22 Відповісти
Венедіктова, чому ці паскуди з опзж ще на свободі ? Ти підеш з ними , як співучасниця !!!
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22.04.2022 14:22 Відповісти
комунякам дуже повезло, що Порох їх заборонив... звісно, їх колабораціонізм нікуди не дівся, курви ще ті... зато "партіїєю" вже не прикриєшся...
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22.04.2022 14:28 Відповісти
Тепер такої політсили немає,а є якесь нпмж,на слідуючих виборах ,вони знову наберуть 15відсотків,та пройдуть у Раду,бо в наших громадян,дуже коротка пам'ять,так вже було,після розвалу партії регіонів....
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22.04.2022 14:29 Відповісти
Так бойченко сам из опозиционного блока, ох и молодец
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22.04.2022 14:46 Відповісти
Вони вже розпустились і створили нову партію
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22.04.2022 15:04 Відповісти
Мариуполь и юг Украины на совести зеленого выродка и его команды,не надо быть стрелочниками.Кто с ОПЗЖ отдал приказ на разминирование юга,кто все время игнорил предупреждение о возможной войне.
Хера лысого,кто забудет преступления совершенные зетварью и его командой.
ОПЗЖ виновны,но степень их вины меньше.
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22.04.2022 15:32 Відповісти
згоден ...но спершу потрібно розструлятиусе опзж....
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22.04.2022 16:26 Відповісти
Бачу, в коментах люди не бачать принципової різниці між ОПЗЖ і іншими політсилами, які так чи інакше виникли на базі колишньої ПР.
ОПЗЖ - це саме та сила, яка мала розвалити Україну зсередини за гроші москви.

А в опоблоці там більше представники бізнесу. Вони навіть в ВР не пройшли, бо не змогли тягатися в популізмі з ОПЗЖ. Відвертий совок і вата проголосували саме за ОПЗЖ.
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22.04.2022 15:46 Відповісти
А ще, на руках української влади, яка не робила нічого і ніколи, щоб протидіяти кацапським засланцям
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22.04.2022 15:55 Відповісти
Козлов отпущения ищут.И 73% поведуться и не задумаются над тем фактом,что приходом зебанды ОПЗЖ ничего не решал от слова СОВСЕМ,поскольку зебанда с их большинством могла спокойно голосовать за все законы
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22.04.2022 16:02 Відповісти
На місцях жопоблок багато що і зараз вирішує, з погодженням Банкової звісно
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23.04.2022 13:00 Відповісти
Ой лишенько що ж тепер буде!
Мабуть розстріляють...так само як і інших зрадників- комуняк з кравчуком, і 'регітналів' з шуфричами і єрмаками-татаровими-бенедіктовими...
Але ні, стоп- нарід же їх всіх сам обирав- значить вийде що самі дурні!
А тому і політикам все завжди прощається.
Так буде і цього разу- скажуть що це всьо рашка, а ми нє зналі, а нас обманулі...
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22.04.2022 16:11 Відповісти
Ну це так але ж потрібно пам"ятати, що таку ціну ще платимо тому що "вайни нє будєт", "шашличьок пажарім", чорти що розміновували кримський прохід, корупціонери що тягли собі в кишеню...
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22.04.2022 16:22 Відповісти
так буде і далі....риги спершу стали називатися опзж а зараз пзжм а по суті тими же запроданцями й залишилися...
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22.04.2022 16:25 Відповісти
А чим зелені кращі ОПЗЖ?
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22.04.2022 16:36 Відповісти
 
 