На руках зрадників з ОПЗЖ - кров маріупольців, - мер міста Бойченко
Теперешні колаборанти, зрадники Маріуполя, які були коригувальниками у ворога, ховалися раніше в партії ОПЗЖ.
Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив на пресбрифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Нагадаю, що два місяці в 2014 році Маріуполь був вже під так званою "ДНР", але не скорився. І тоді керівники, які керували так званою "ДНР", і зараз, які самопроголосили себе владою - це одне і теж. Це без змін. Вони в 2020 році під личиною партії ОПЗЖ обралися на місцевих виборах, завели туди своїх ватажків, які весь час ховалися в цій партії, працювали до того на керівних посадах ще при попередньому мері", - заявив Бойченко.
Він зазначив, що колаборанти сприяють сьогодні загарбницьким збройним силам Російської Федерації.
Бойченко звинуватив членів партії ОПЗЖ, які входили до місцевих органів влади Маріуполя, у тому, що саме вони призвели до загибелі 20 тисяч мирних жителів міста, перейшовши на бік агресора та коригуючи ворожий вогонь по важливих об'єктах інфраструктури міста.
"Я хочу наголосити, щоб усі розуміли, і вони (місцеві депутати від "ОПЗЖ". - Ред.) мають це розуміти: вбивства, які відбулися у Маріуполі, а це понад 20 тисяч мирних мешканців, ця кров на їхніх руках. Вони також є вбивцями, вони сприяли цьому, - підкреслив Бойченко.
Він зазначив, що в місті працюють над тим, щоб позбавити членів фракції ОПЗЖ мандатів.
Будь ласка, зачекайте...
Охоче співпрацював з волонтерами...
Він креатура Ахметова, все життя працював на його підприємствах.
І до речі, Ахметов - це не ОПЗЖ. Поки що, починаючи з 2014 р., Ахметов тільки втрачав. Те, що зараз відбулося з його заводами в Маріуполі йому не могло бути вигідним.
1. "Блок Вадима Бойченка" (45,96)2. "Опозиційна платформа - За життя" (30,69)3. Партія Шарія (6,56)4. Слуга народу (6,28)5. Сила Людей (4,57)6. Європейська Солідарність (2,52)7. ВО "Батьківщина" (1,59)8. За майбутнє (1,27)9. Наш край (0,50)10. Удар Віталія Кличка (0,06)
А зажоповцы и зелень действительно считают что говно бывает разного цвета? Или битва пауков в одной идеологической клоаке еще не закончена?
А зрадники з інших владних структур до крові Маріуполя не причетні?
Мертвечук співвласник каналу г+г, і що?
Хіба не зрадники дозволяють йому працювати, не зважаючи на сакції?!
Хоча у нас на Банковій окупаційна адмінісрація з 2019 року і тупо зливає країну ворогу.
ОПЗЖ розмінувала мости й дороги з Криму?
Діючі колаборанти серуть мудрому наріду у вуха - а той і довольний у своєму праведному гніві на медведчука...
Навіщо "створювати паніку" та евакуювати людей? Хай їх кацапи поріжуть...
Як вони відреагували? Сказали, що ці розвідки просто фейкомети, а готуватись треба не до оборони, а до шашликів.
Так що кров та смерті українців на їх руках не в меншій мірі, ніж у ОПЗЖ та росіян.
Чому про це ніхто ннее говорить?
но то что подготовки к войне не было, ракет не делали, дороги не минировали и бабло пилили просто ударными темпами все кому не лень таки факт. результат ожидаемый и предсказуемый.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy 16 хв ·
Наступ Росії на Донбасі: ворог просувається тільки через дефіцит снарядів у нашої артилерії, який має бути подолано найближчим часом
Я побував у всіх великих містах Донбасу, в тому числі на позиціях багатьох наших частин, і на передовій і в сірій зоні, є у різних людей багато питань щодо того, чи вдасться зупинити російський наступ.
Російське командування визначило на усьому фронті на Донбасі вузькі ділянки, де зосереджуються сили для створення переваги та прориву. Ворог зазнав великих втрат, і просувається дуже повільно, від швидких проривів українська армія росіян відучила.
Після захоплення Кремінної на Луганщині російські війська намагаються продавити нашу оборону на Ямпіль та на Рубіжне.
Ворог штурмує Попасну, намагається захопити повністю місто.
Також під ударом Новотошківське.
На Донбасі великими силами росіяни намагаються пробитись під Донецьком та у Маріуполі.
На напрямку Ізюму російські війска намагаються пробитись на Слов'янськ та Барвінкове.
Важкі бої йдуть на напрямках Гуляй-поле та Велика Новосілка.
Чому ворог в деяких місцях просувається і чи вдасться його зупинити?
Наші воїни переважають ворога у мотивації, у нас менше техніки, але більше бійців, наше командування в цілому зберігає управління, наші воїни вміють завдавати ворогу великі втрати. Російські війська подібної стійкості не показують, швидко виводяться з бою, а українські підрозділи вперто б'ються тиждень за тижнем.
Але неможливо тривалий час втримувати рубіж оборони через нестачу снарядів для власної артилерії.
Противник просувається там, де бачить, що ньому немає точної корегованої та постійної роботи артилерії.
Там, де йдуть контактні бої, українська армія має перевагу. Там, де у боях ми можемо застосувати хоча б кілька десятків снарядів на гармату, українська армія має перевагу, і ворога відбивають.
Але коли ліміти на стрільбу менші за потреби для пристрілки - важко втримати позиції, і там росіянам подекуди вдається продавити нашу оборону. Бо коли б'є ворог, але по ньому б'ють у відповідь, люди витримують. Не витримують, коли тривалий час по визначених цілях нема чим завдати удар. Але наші бійці відходять та чипляються за новий рубіж, стійкість та боєздатність українських військ попри усі втрати просто вражає.
Важко навіть словами описати масовий героїзм, який проявляють українські війська на фронті. Якщо підрозділ має досвід, злагодженість та управління, вони не здають без жорстокого бою жодного опорного пункту. Так, інколи бійці відходять, так, трапляються проблеми в управлінні - але кожен раз це відбувається під сильним вогнем, і кожну можливість для повернення позицій намагаються використати.
Але ******* війна - це передуім логістика, логістика та логистика. Логістика це означає не просто мати потрібні речі взагалі десь, а мати їх вчасно у тому місці, де найтяжкіше становище. Для всіх і всюди не вистачить, але важливо, щоб вистачило саме там, де ворог намагається прорватись.
Не можна висувати претензій до піхоти, якщо на її підтримку не уражаються видимі цілі, якщо на це не вистачає снарядів. Розсідуваннями це не покращити, піхота робить все можливе і неможливе, і тримає фронт в таких умовах, в яких російска армія втікає.
На напрямках головних ударів російських військ потрібні **********, і як тільки це станеться, другий наступ Путіна на Донбасі буде зупинено.
У нас достатньо людей, достатньо професійних воїнів, але нам треба більше снарядів, набагато більше, нам потрібні дрони для корегування та професійна організація бойвої роботи у кожній ланці.
На Донбасі наші артилеристи мріють, щоб нові гармати, які нам почали постачати наші союзники, отримали в першу чергу кадрові артилерийські частини з досвідченими та злагодженими розрахунками, які не треба довго навчати. У комплексі з дронами та засобами корегування це не тільки зупинить російський наступ - це дозволить його розгромити.
Наша армія впевнена у нашій перемозі. Тепер справа в тому, як швидко снаряди та системи корегування опиняться на найважливіших ділянках.
На мою думку, російський наступ на Донбасі буде зупинено, і сили для цього у нас вже є, треба покращувати логістику, своїм героїзмом українська армія та народ виграли час, і тепер все залежить від швидкості розгортання т якості застосуван
І скільки кілометрів так званої стіни можна було зробити?
Хера лысого,кто забудет преступления совершенные зетварью и его командой.
ОПЗЖ виновны,но степень их вины меньше.
ОПЗЖ - це саме та сила, яка мала розвалити Україну зсередини за гроші москви.
А в опоблоці там більше представники бізнесу. Вони навіть в ВР не пройшли, бо не змогли тягатися в популізмі з ОПЗЖ. Відвертий совок і вата проголосували саме за ОПЗЖ.
Мабуть розстріляють...так само як і інших зрадників- комуняк з кравчуком, і 'регітналів' з шуфричами і єрмаками-татаровими-бенедіктовими...
Але ні, стоп- нарід же їх всіх сам обирав- значить вийде що самі дурні!
А тому і політикам все завжди прощається.
Так буде і цього разу- скажуть що це всьо рашка, а ми нє зналі, а нас обманулі...