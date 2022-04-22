Бельгія і далі постачатиме зброю Україні
Бельгія продовжить постачати озброєння українській армії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF із посиланням на джерела, знайомі з матеріалами засідання урядового комітету.
Як зазначається, на засіданні йшлося про необхідність розсудливості в питанні того, що саме постачається, в якій кількості і на яких умовах. За даними джерела, новий бельгійський вантаж для України міститиме протитанкове озброєння.
Згідно з наявною інформацією, йдеться про 5000 автоматів виробництва FN Herstal та про 200 одиниць протитанкової зброї, а також про 3800 тонн пального і засоби захисту.
У четвер у другій половині дня під час виступу у бельгійському парламенті прем’єр-міністр Александр Де Кроо оцінив загальну бельгійську військову допомогу Україні в 76 мільйонів євро, включаючи всі поставки зброї українській армії з 24 лютого.
Раніше у березні бельгійський уряд схвалив придбання для України зброї (летальної та нелетальної, а також засобів захисту та нічного бачення) на суму 11 млн євро.
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Але вони не серуни, як фріци!
Німці вимагали від нейтральної Бельгії, пропустити їх війська, що рухались на Францію.
При цьому, вони гарантували суверенітет Бельгії.
Але маленька країна, послала німців, разом з їх гарантіями!
І сьогодні, як і 108 років потому, Бельгия зневажає нахабних тиранів.