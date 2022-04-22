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Новини
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Бельгія і далі постачатиме зброю Україні

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Бельгія продовжить постачати озброєння українській армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF із посиланням на джерела, знайомі з матеріалами засідання урядового комітету.

Як зазначається, на засіданні йшлося про необхідність розсудливості в питанні того, що саме постачається, в якій кількості і на яких умовах. За даними джерела, новий бельгійський вантаж для України міститиме протитанкове озброєння.

Згідно з наявною інформацією, йдеться про 5000 автоматів виробництва FN Herstal та про 200 одиниць протитанкової зброї, а також про 3800 тонн пального і засоби захисту.

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У четвер у другій половині дня під час виступу у бельгійському парламенті прем’єр-міністр Александр Де Кроо оцінив загальну бельгійську військову допомогу Україні в 76 мільйонів євро, включаючи всі поставки зброї українській армії з 24 лютого.

Раніше у березні бельгійський уряд схвалив придбання для України зброї (летальної та нелетальної, а також засобів захисту та нічного бачення) на суму 11 млн євро.

Також читайте: Франція передасть Україні САУ Caesar і протитанкові ракети Milan, - Макрон

Автор: 

Бельгія (412) зброя (7468)


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Топ коментарі
+26
Бельгійцям-черговий респект...Серливим німцям читати обов'яково...
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22.04.2022 19:30
+15
Дякуємо.
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22.04.2022 19:32
+9
Бельгія постачає зброю, а німці все бояться..
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22.04.2022 19:36
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Бельгійцям-черговий респект...Серливим німцям читати обов'яково...
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22.04.2022 19:30 Відповісти
Дякуємо.
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22.04.2022 19:32 Відповісти
Спасибо фламандцам! Из всего этого и получаем общий котел средств для уничтожения варваров.
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22.04.2022 19:34 Відповісти
Бельгія постачає зброю, а німці все бояться..
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22.04.2022 19:36 Відповісти
кЇк, як то кажуть у нас... німці найобісраніша нація світу... хоча французи можуть позмагатися з ними
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22.04.2022 19:43 Відповісти
після другоі світовоі німці весь час були винні всім. я іх не виправдовую, але іх в деякому сенсі підкормила таж сама рашка. не кожного німця окремо, а правлячу верхівку. кого налякала, кого підкупила от вам ірезультат.
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22.04.2022 20:16 Відповісти
да не боятся немцы просто руководство куплено с потрохами
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22.04.2022 22:12 Відповісти
Дремучий рабский кровавый бесчеловечный ********* должен быть разрушен и построено нормальное человеческое демократическое общество с дружественными риторикой и отношением к странам мира. Как и положено XXI веку.
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22.04.2022 19:43 Відповісти
САМА КЛАССНАЯ СТРАНА ЕС !!!
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22.04.2022 19:52 Відповісти
Там тої Бельгії - кіт наплакав, у порівнянні з Німеччиною.

Але вони не серуни, як фріци!
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22.04.2022 20:09 Відповісти
Я замітив один нюанс на цензорів. В повідомленнях де є про зброю чи допомогу для України коментаторів набагато менше ніж там де щось про захоплені території чи референдуми пишеться. Там зразу купа панікерів і зрадойобів появляється. Таке враження що вони тільки паніку хочуть сіяти серед людей.
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22.04.2022 20:11 Відповісти
а разве это не зрада была перед началом войны https://www.youtube.com/watch?v=M8yyYKRBrxA
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22.04.2022 22:14 Відповісти
Маленька Бельгія вносить свою лепту у захист демократії і свободи для усієї Європи і світу!
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22.04.2022 20:11 Відповісти
На початку Першої світової війни, кайзерівська Німеччина наступала на західному фронті.
Німці вимагали від нейтральної Бельгії, пропустити їх війська, що рухались на Францію.
При цьому, вони гарантували суверенітет Бельгії.
Але маленька країна, послала німців, разом з їх гарантіями!
І сьогодні, як і 108 років потому, Бельгия зневажає нахабних тиранів.
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22.04.2022 21:30 Відповісти
Бельгії.
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22.04.2022 21:31 Відповісти
 
 