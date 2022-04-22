Бельгія і далі постачатиме зброю Україні

Бельгія продовжить постачати озброєння українській армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF із посиланням на джерела, знайомі з матеріалами засідання урядового комітету.

Як зазначається, на засіданні йшлося про необхідність розсудливості в питанні того, що саме постачається, в якій кількості і на яких умовах. За даними джерела, новий бельгійський вантаж для України міститиме протитанкове озброєння.

Згідно з наявною інформацією, йдеться про 5000 автоматів виробництва FN Herstal та про 200 одиниць протитанкової зброї, а також про 3800 тонн пального і засоби захисту.

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У четвер у другій половині дня під час виступу у бельгійському парламенті прем’єр-міністр Александр Де Кроо оцінив загальну бельгійську військову допомогу Україні в 76 мільйонів євро, включаючи всі поставки зброї українській армії з 24 лютого.

Раніше у березні бельгійський уряд схвалив придбання для України зброї (летальної та нелетальної, а також засобів захисту та нічного бачення) на суму 11 млн євро.

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