Франція передасть Україні САУ Caesar і протитанкові ракети Milan, - Макрон
Франція поставить Україні партію протитанкових ракет Milan і самохідні артилерійські установки Caesar.
Про це сказав президент Франції Емманюель Макрон інтерв'ю Ouest-France, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
На питання про те, чи нарікають критики на недоліки в постачанні озброєнь Німеччиною та Францією, Макрон відповів, що позавчора говорив на цю тему з канцлером Олафом Шольцем.
"Ми, як і раніше, поставляємо значну кількість обладнання, від Milan до Caesar, у тому числі кілька видів зброї. Я думаю, що ми повинні продовжувати йти цим шляхом. Але при цьому є червона лінія, яка полягає у тому, щоб не вступати у війну", - сказав він.
Досі Франція мовчала про зміст своїх військових поставок Україні. Що стосується ракет Milan, то раніше про можливість їх постачання говорили окремі французькі політики, а ось інформація про постачання САУ Caesar з'явилася вперше.
Ці самохідні установки можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину. Обсяг цього постачання Макрон не уточнив. Відомо лише, що Франція хоче придбати 109 Caesar у 2025 році.
За даними Ouest-France, 12 гармат буде вилучено з армійських запасів для передачі Україні.
Будь ласка, зачекайте...
незабаром можна відривати виставку "Зброя народів світу" в Україні
А на счёт вступать в войну или нет - не парьтесь...
Те кто тут был нужен из французов - уже тут, справимся.
Понятно, - хочется всего и сразу, но арта 155мм в первейшем приоритете!
А з другой стороны, у меня вопрос, хавер шели. Ейфа хаизра меИсраель? Хаисзра ктана леУкраина ги ра леигуди гаолам!.
Vive la France!
putin *****!
Ca ira!
Довели, плять, страну зеленые, шо нужно побираться...
і 25.04 все зміниться
/Макрон/.
Именно поэтому Зеленского нельзя доверять на сто процентов!
это смотря какой снаряд.
если обычный - да, долетит за 40 км.
только точность будет не ахти.
круговое вероятное отклонение (КВО) у американских 155-мм снарядов - до 300 метров.
Интересно дадут ли натовцы на пробу активно-реактивные снаряды, типа Excalibur? Их КВО - проверенно в Ираке - 4 метра!!!
знову мутять німчатські кремлефіли.
Украина взамен могла бы подсолн.масло,зерно ПЕРЕДАТЬ.