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Франція передасть Україні САУ Caesar і протитанкові ракети Milan, - Макрон

сау,caesar

Франція поставить Україні партію протитанкових ракет Milan і самохідні артилерійські установки Caesar.

Про це сказав президент Франції Емманюель Макрон інтерв'ю Ouest-France, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На питання про те, чи нарікають критики на недоліки в постачанні озброєнь Німеччиною та Францією, Макрон відповів, що позавчора говорив на цю тему з канцлером Олафом Шольцем.

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"Ми, як і раніше, поставляємо значну кількість обладнання, від Milan до Caesar, у тому числі кілька видів зброї. Я думаю, що ми повинні продовжувати йти цим шляхом. Але при цьому є червона лінія, яка полягає у тому, щоб не вступати у війну", - сказав він.

Досі Франція мовчала про зміст своїх військових поставок Україні. Що стосується ракет Milan, то раніше про можливість їх постачання говорили окремі французькі політики, а ось інформація про постачання САУ Caesar з'явилася вперше.

Ці самохідні установки можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину. Обсяг цього постачання Макрон не уточнив. Відомо лише, що Франція хоче придбати 109 Caesar у 2025 році.

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За даними Ouest-France, 12 гармат буде вилучено з армійських запасів для передачі Україні.

Автор: 
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Топ коментарі
+59
САУ "Богдана". Своя, отечественная. 155 мм. На СВОЁМ КРАЗе. Но увы. С 2019 года бабло на них осело в ЗЕлёных карманах бородатой бабушки.
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22.04.2022 16:16
+38
Круто! Що відповість на це Лєпєн? Передасть батальон бойових **********?
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22.04.2022 15:54
+37
Арты много не бывает. А если учесть, что натовские 155мм снаряды мощнее, точнее, то на позициях кацапов будет ад.
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22.04.2022 15:58
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ой як лизнуло не соромно?
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22.04.2022 22:13 Відповісти
А лысый шольц всё долдонит про "обязательства перед НАТО". Двадцать лет их партия на эти обязательства клала прибор, а тепреь вдруг "вспомнили".
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22.04.2022 16:58 Відповісти
Це все добре але нам треба дальнобійні ракети, реактивна артилерія.
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22.04.2022 16:30 Відповісти
Кстати,крутые ракеты
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22.04.2022 16:42 Відповісти
несподівано...
незабаром можна відривати виставку "Зброя народів світу" в Україні
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22.04.2022 16:42 Відповісти
За Зброю спасибо!
А на счёт вступать в войну или нет - не парьтесь...
Те кто тут был нужен из французов - уже тут, справимся.
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22.04.2022 16:54 Відповісти
Благодарить будешь когда передадут.
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22.04.2022 17:23 Відповісти
Вот что выборы животворящие делают...
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22.04.2022 17:13 Відповісти
Відверто кажучи вже дістали оті всі новини в майбутньому часі. Коли вже буде в минулому - надали, передали, надіслали, отримали?
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22.04.2022 17:20 Відповісти
Шо лягушатники , испугались голодных негров и арабов , ход мысли правильный , однако , это надо было делать в начале марта А сейчас ситуация такая , что если хотите посевную осенью , то надо включаться в войну и помогать Украине побыстрее загнать орков обратно в болота . Одних гаубиц уже мало Нужны Миражи с пилотами
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22.04.2022 17:36 Відповісти
Зачем Миражи? Гаубицы нужны чтобы выбивать русское говно из степей Украины, а нах Миражи?
Понятно, - хочется всего и сразу, но арта 155мм в первейшем приоритете!
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22.04.2022 18:46 Відповісти
Ну Израиль и патронов не дал
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22.04.2022 21:58 Відповісти
Ну Израиль и патрона не дал пока чт
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22.04.2022 21:59 Відповісти
Не надо, и "лягушатников" не надо. Надо сказать "Merci beaucoup pour votre aide" и всё. Они помогли, позно но помогли. Хотя помогать не обязанны.
А з другой стороны, у меня вопрос, хавер шели. Ейфа хаизра меИсраель? Хаисзра ктана леУкраина ги ра леигуди гаолам!.
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22.04.2022 22:00 Відповісти
французы не евреи чтоб арабов боятся
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23.04.2022 00:10 Відповісти
ces't manifique!
Vive la France!
putin *****!
Ca ira!
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22.04.2022 18:44 Відповісти
12 гаубиц - это скорее на испытания боем дают. На будущую рекламу работают. Но, все-равно, спасибо. С Макрона хоть шерсти клок.
Довели, плять, страну зеленые, шо нужно побираться...
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22.04.2022 18:48 Відповісти
Можливо передвиборний треш...
і 25.04 все зміниться
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22.04.2022 19:41 Відповісти
Від паршивої вівці хоч шерсті жмут.
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22.04.2022 20:56 Відповісти
Отлично, только больше надо!
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22.04.2022 20:58 Відповісти
"Коли перевозиш презервативи, червона лінія полягає в тому, щоб нікого не трахнути".
/Макрон/.
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22.04.2022 21:09 Відповісти
За Зеленским и его командой должен быть постоянный контроль со стороны патриотически настроенной общественности и не давать ему расслабиться . Нельзя впадать в крайность , перестать носить его на руках по каждому незначительной победе , как это было с медвечуком . Нельзя верить каждому слову со стороны оп. Арестович постоянно втирает украинцам , что коррупция это норма . Такие вещи не должны происходить во время войны !
Именно поэтому Зеленского нельзя доверять на сто процентов!
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22.04.2022 21:44 Відповісти
Зеленскому и его ЗЕшобле нельзя доверять ВОБЩЕ!!!
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22.04.2022 21:56 Відповісти
Будем надеяться после выборов будет больше
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22.04.2022 21:56 Відповісти
могут запускать 155 мм снаряды на расстоянии 40 км...
это смотря какой снаряд.
если обычный - да, долетит за 40 км.
только точность будет не ахти.
круговое вероятное отклонение (КВО) у американских 155-мм снарядов - до 300 метров.
Интересно дадут ли натовцы на пробу активно-реактивные снаряды, типа Excalibur? Их КВО - проверенно в Ираке - 4 метра!!!
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22.04.2022 23:26 Відповісти
Німеччина та взагалі була проти передачі зброї Україні,
знову мутять німчатські кремлефіли.
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22.04.2022 23:41 Відповісти
У Швеции тоже нужно САУ просить.
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23.04.2022 03:41 Відповісти
Передадут это подарят я так понимаю.
Украина взамен могла бы подсолн.масло,зерно ПЕРЕДАТЬ.
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23.04.2022 07:18 Відповісти
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