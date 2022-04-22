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оружие (10031) Франция (3354) Макрон (1173)

Франция передаст Украине САУ Caesar и противотанковые ракеты Milan, - Макрон

сау,caesar

Франция поставит Украине партию противотанковых ракет Milan и самоходные артиллерийские установки Caesar.

Об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон интервью Ouest-France, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

На вопрос о том, сетуют ли критики на недостатки в снабжении вооружений Германией и Францией, Макрон ответил, что позавчера говорил на эту тему с канцлером Олафом Шольцем.

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"Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от Milan до Caesar, в том числе несколько видов оружия. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Но при этом есть красная линия, которая заключается в том, чтобы не вступать в войну", - сказал он.

До этого Франция молчала о содержании своих военных поставок Украине. Что касается ракет Milan, то раньше о возможности их поставки говорили отдельные французские политики, а вот информация о поставках САУ Caesar появилась впервые.

Эти самоходные установки могут запускать 155 мм снаряды на расстоянии 40 км со скоростью от шести до восьми выстрелов в минуту. Объем этой поставки Макрон не уточнил. Известно только, что Франция хочет приобрести 109 Caesar в 2025 году.

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По данным Ouest-France, 12 орудий будут изъяты из армейских запасов для передачи Украине.
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Топ комментарии
+59
САУ "Богдана". Своя, отечественная. 155 мм. На СВОЁМ КРАЗе. Но увы. С 2019 года бабло на них осело в ЗЕлёных карманах бородатой бабушки.
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22.04.2022 16:16
+38
Круто! Що відповість на це Лєпєн? Передасть батальон бойових **********?
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22.04.2022 15:54
+37
Арты много не бывает. А если учесть, что натовские 155мм снаряды мощнее, точнее, то на позициях кацапов будет ад.
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22.04.2022 15:58
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ой як лизнуло не соромно?
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22.04.2022 22:13 Ответить
А лысый шольц всё долдонит про "обязательства перед НАТО". Двадцать лет их партия на эти обязательства клала прибор, а тепреь вдруг "вспомнили".
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22.04.2022 16:58 Ответить
Це все добре але нам треба дальнобійні ракети, реактивна артилерія.
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22.04.2022 16:30 Ответить
Кстати,крутые ракеты
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22.04.2022 16:42 Ответить
несподівано...
незабаром можна відривати виставку "Зброя народів світу" в Україні
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22.04.2022 16:42 Ответить
За Зброю спасибо!
А на счёт вступать в войну или нет - не парьтесь...
Те кто тут был нужен из французов - уже тут, справимся.
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22.04.2022 16:54 Ответить
Благодарить будешь когда передадут.
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22.04.2022 17:23 Ответить
Вот что выборы животворящие делают...
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22.04.2022 17:13 Ответить
Відверто кажучи вже дістали оті всі новини в майбутньому часі. Коли вже буде в минулому - надали, передали, надіслали, отримали?
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22.04.2022 17:20 Ответить
Шо лягушатники , испугались голодных негров и арабов , ход мысли правильный , однако , это надо было делать в начале марта А сейчас ситуация такая , что если хотите посевную осенью , то надо включаться в войну и помогать Украине побыстрее загнать орков обратно в болота . Одних гаубиц уже мало Нужны Миражи с пилотами
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22.04.2022 17:36 Ответить
Зачем Миражи? Гаубицы нужны чтобы выбивать русское говно из степей Украины, а нах Миражи?
Понятно, - хочется всего и сразу, но арта 155мм в первейшем приоритете!
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22.04.2022 18:46 Ответить
Ну Израиль и патронов не дал
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22.04.2022 21:58 Ответить
Ну Израиль и патрона не дал пока чт
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22.04.2022 21:59 Ответить
Не надо, и "лягушатников" не надо. Надо сказать "Merci beaucoup pour votre aide" и всё. Они помогли, позно но помогли. Хотя помогать не обязанны.
А з другой стороны, у меня вопрос, хавер шели. Ейфа хаизра меИсраель? Хаисзра ктана леУкраина ги ра леигуди гаолам!.
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22.04.2022 22:00 Ответить
французы не евреи чтоб арабов боятся
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23.04.2022 00:10 Ответить
ces't manifique!
Vive la France!
putin *****!
Ca ira!
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22.04.2022 18:44 Ответить
12 гаубиц - это скорее на испытания боем дают. На будущую рекламу работают. Но, все-равно, спасибо. С Макрона хоть шерсти клок.
Довели, плять, страну зеленые, шо нужно побираться...
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22.04.2022 18:48 Ответить
Можливо передвиборний треш...
і 25.04 все зміниться
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22.04.2022 19:41 Ответить
Від паршивої вівці хоч шерсті жмут.
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22.04.2022 20:56 Ответить
Отлично, только больше надо!
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22.04.2022 20:58 Ответить
"Коли перевозиш презервативи, червона лінія полягає в тому, щоб нікого не трахнути".
/Макрон/.
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22.04.2022 21:09 Ответить
За Зеленским и его командой должен быть постоянный контроль со стороны патриотически настроенной общественности и не давать ему расслабиться . Нельзя впадать в крайность , перестать носить его на руках по каждому незначительной победе , как это было с медвечуком . Нельзя верить каждому слову со стороны оп. Арестович постоянно втирает украинцам , что коррупция это норма . Такие вещи не должны происходить во время войны !
Именно поэтому Зеленского нельзя доверять на сто процентов!
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22.04.2022 21:44 Ответить
Зеленскому и его ЗЕшобле нельзя доверять ВОБЩЕ!!!
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22.04.2022 21:56 Ответить
Будем надеяться после выборов будет больше
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22.04.2022 21:56 Ответить
могут запускать 155 мм снаряды на расстоянии 40 км...
это смотря какой снаряд.
если обычный - да, долетит за 40 км.
только точность будет не ахти.
круговое вероятное отклонение (КВО) у американских 155-мм снарядов - до 300 метров.
Интересно дадут ли натовцы на пробу активно-реактивные снаряды, типа Excalibur? Их КВО - проверенно в Ираке - 4 метра!!!
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22.04.2022 23:26 Ответить
Німеччина та взагалі була проти передачі зброї Україні,
знову мутять німчатські кремлефіли.
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22.04.2022 23:41 Ответить
У Швеции тоже нужно САУ просить.
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23.04.2022 03:41 Ответить
Передадут это подарят я так понимаю.
Украина взамен могла бы подсолн.масло,зерно ПЕРЕДАТЬ.
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23.04.2022 07:18 Ответить
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