Франция передаст Украине САУ Caesar и противотанковые ракеты Milan, - Макрон
Франция поставит Украине партию противотанковых ракет Milan и самоходные артиллерийские установки Caesar.
Об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон интервью Ouest-France, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
На вопрос о том, сетуют ли критики на недостатки в снабжении вооружений Германией и Францией, Макрон ответил, что позавчера говорил на эту тему с канцлером Олафом Шольцем.
"Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от Milan до Caesar, в том числе несколько видов оружия. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Но при этом есть красная линия, которая заключается в том, чтобы не вступать в войну", - сказал он.
До этого Франция молчала о содержании своих военных поставок Украине. Что касается ракет Milan, то раньше о возможности их поставки говорили отдельные французские политики, а вот информация о поставках САУ Caesar появилась впервые.
Эти самоходные установки могут запускать 155 мм снаряды на расстоянии 40 км со скоростью от шести до восьми выстрелов в минуту. Объем этой поставки Макрон не уточнил. Известно только, что Франция хочет приобрести 109 Caesar в 2025 году.
По данным Ouest-France, 12 орудий будут изъяты из армейских запасов для передачи Украине.
Пожалуйста, подождите...
незабаром можна відривати виставку "Зброя народів світу" в Україні
А на счёт вступать в войну или нет - не парьтесь...
Те кто тут был нужен из французов - уже тут, справимся.
Понятно, - хочется всего и сразу, но арта 155мм в первейшем приоритете!
А з другой стороны, у меня вопрос, хавер шели. Ейфа хаизра меИсраель? Хаисзра ктана леУкраина ги ра леигуди гаолам!.
Vive la France!
putin *****!
Ca ira!
Довели, плять, страну зеленые, шо нужно побираться...
і 25.04 все зміниться
/Макрон/.
Именно поэтому Зеленского нельзя доверять на сто процентов!
это смотря какой снаряд.
если обычный - да, долетит за 40 км.
только точность будет не ахти.
круговое вероятное отклонение (КВО) у американских 155-мм снарядов - до 300 метров.
Интересно дадут ли натовцы на пробу активно-реактивные снаряды, типа Excalibur? Их КВО - проверенно в Ираке - 4 метра!!!
знову мутять німчатські кремлефіли.
Украина взамен могла бы подсолн.масло,зерно ПЕРЕДАТЬ.