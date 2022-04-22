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Новини Війна
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Окупанти заздалегідь планували вбивати, ґвалтувати та катувати українців, - Венедіктова

буча

Є велика кількість випадків, коли російські військові вбивали українців лише через те, що вони їм не подобаються.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Я думаю, що це стратегія їхнього головнокомандувача, тому що ми бачимо таку ж стратегію в інших країнах.

У них є план А: міста повинні капітулювати, якщо місто не капітулює, це означає план Б: максимально налякати це населення. Вбивати, ґвалтувати, катувати та інші жорстокі речі", - пояснила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія втягує українських дітей у війну. Зафіксовано вже 8 випадків, - Венедіктова

Автор: 

зґвалтування (385) катування (599) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+27
Появилась информация, что 64 омсбр, та самая которая была в Буче встретилась сегодня в Харьковской области с 93 бригадой. Последняя устроила страстную пятницу этим тварям.
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22.04.2022 20:44
+23
Венядиктова, хто злив операцію по вагнерівцям?
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22.04.2022 20:44
+17
То чому ви ніфіга не зробили, що б не допустити такого жаху. Часу було достатньо. Кров вбитих і закатованих людей, і на ваших кривих руках. Кров моїх близьких, яких закатували в Гостомелі і на ваших руках теж. Можна було людей попередити про небезпеку і евакуювати, можна було підготувати кордон, щоб вони не добрались за пів дня до Києва і це б зберегло тисячі життів. Бездіяльність- співучасть у вбивстві. Ненавиджу вас всіх, телепні, які тільки про рейтинги і набивання своїх карманів переживаєте.
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22.04.2022 20:59
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Появилась информация, что 64 омсбр, та самая которая была в Буче встретилась сегодня в Харьковской области с 93 бригадой. Последняя устроила страстную пятницу этим тварям.
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22.04.2022 20:44 Відповісти
Венядиктова, хто злив операцію по вагнерівцям?
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22.04.2022 20:44 Відповісти
а суркісян з годинниками тебе хренодіктова не цікавить?
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22.04.2022 20:52 Відповісти
Ти кого питаєш??

"Вчені України виявили ген, відповідальний за існування, розвиток і процвітання корупції. Це Ген-прокурор"
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22.04.2022 20:53 Відповісти
В Донецьку їх мало не з хлібом і сіллю зустрічали в 14-му, і щось це не допомогло уникнути розбою, згвалтувань, знущань і вбивства цивільних. Їх навіть і бомбили, щоб звинуватити Україну. Бо таке тільки садисти роблять. А садистам глибоко начхати кого і за що катувати, аби тільки за це не нести відповідальності, вони одне одного вбють і не замисляться. Окуповане місто для них те що треба. Тому вбивають навіть тих, хто завжди був за "русскій мир".
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22.04.2022 20:48 Відповісти
в них з моменту народждення та скрепа, на вбивство, гвалтування, знущання, крадівництво, мародерство - вже втикнута.
скрепа + зайва хромосома = генетічний код орка.
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22.04.2022 20:51 Відповісти
"У них є план А: міста повинні капітулювати, якщо місто не капітулює, це означає план Б: максимально налякати це населення. Вбивати, ґвалтувати, катувати та інші жорстокі речі", - пояснила вона." - тобто, якщо ви не хочете, щоб вас вбивали, гвалтували, катували - капітулюйте.
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22.04.2022 20:52 Відповісти
То чому ви ніфіга не зробили, що б не допустити такого жаху. Часу було достатньо. Кров вбитих і закатованих людей, і на ваших кривих руках. Кров моїх близьких, яких закатували в Гостомелі і на ваших руках теж. Можна було людей попередити про небезпеку і евакуювати, можна було підготувати кордон, щоб вони не добрались за пів дня до Києва і це б зберегло тисячі життів. Бездіяльність- співучасть у вбивстві. Ненавиджу вас всіх, телепні, які тільки про рейтинги і набивання своїх карманів переживаєте.
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22.04.2022 20:59 Відповісти
Ніколи їй було,вона саме Татарова відмазувала.
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22.04.2022 21:30 Відповісти
+++++++++
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22.04.2022 21:58 Відповісти
Мені здається що це була тактика зупиняти ворога не на природних перешкодах на кшталт тої ж Бучанки чи Ірпінки, а в населених пунктах на міських вулицях. То ж маємо розбите вщент довкілля та трупи місцевого населення. Сам з Ірпіня, першу третину березня бачив це зсередини. Потім повезло і вийшли.
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22.04.2022 22:05 Відповісти
Если бы все убивали тех кто им не нравится, русни уже на свете бы давно не было))) Козломордые всему миру не нравятся)))
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22.04.2022 21:03 Відповісти
Та ти шо? А автопробіги, хто в твоїй німеччині дозволяє?
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22.04.2022 22:07 Відповісти
Вони це все робили сотні років.
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22.04.2022 21:04 Відповісти
тільки на цьому весь мордор і тримається,
інакше вже давно би замочили того карліка
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22.04.2022 21:04 Відповісти
Бєнєдіктова, а ви заздалегідь планували обороняти Україну?
Ви ж знали вже в грудні, що буде напад. Ви:
- провели приховану мобілізацію для доукомплектування ЗСУ?
- створили підрозділи ТрО на місцях?
- посилили Північний і Південний напрямки?
- забезпечили посилення інженерно-захісних споруд на виході з Криму?
- замінували мости по можливих напрямках наступу противника?

Тобі ще відповідати і відповідати на ці питання...
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22.04.2022 21:04 Відповісти
все що ви перерахували, зроблено навпаки
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22.04.2022 22:17 Відповісти
Ой бянедіктова, а хто ці вбивства і згвалтування у прикордонних областях зробив разом? Може це та сама зе-команда, яка три місяці до вторгення нічого не робила для посилення захисту країни, завчасної евакуації мирних жителів. Може кримінальні справи спочатку треба завести на тих довпойопів, які ржали з даних розвідок країн НАТО?
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22.04.2022 21:22 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/13178 из ватных пабликов : Они, (диванные) - реально рады войне в Украине, рады её жертвам. Более того - у Z-фашистов за Земле есть ещё 7,9 миллиардов врагов, зачем-то говорящих на непонятных языках. Они планируют их всех уничтожить, закопать в мешках. Хотят разобраться с ними после Украины.
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22.04.2022 22:15 Відповісти
Статья - Московити гірше орди.


Сигізмунд Герберштейн, німецький дипломат у 1517-1526 рр., писав про московитів: «Становище жінок найжалюгідніше. Бо вони жодну жінку не вважають чесною, якщо вона не живе під замком і якщо її не стережуть так, що вона ніколи не з'являється на публіку. Вони вважають розпусною ту жінку, яку бачить хтось сторонній.

У Московії є один німець, коваль на ім'я Іордан, який одружився на московитці. Поживши трохи з чоловіком, дружина одного дня сказала йому ласкаво: "Чому ти, найдорожчий, не любиш мене"? Чоловік відповів: "Навпаки, дуже я люблю тебе". "Чому тоді мене не бив на знак твоєї любові"? - запитала вона. Згодом чоловік жорстоко її побив і признавався мені, що після цього дружина стала любити його значно більше. Це він повторював потім дуже часто і нарешті зламав їй шию і коліна».

Побут московитів досліджував Микола Костомаров, що дало йому змогу пізніше написати працю, в якій довів велику різницю між московитами і українцями: «Обращение мужьев с женами было таково: по обыкновению у мужа висела плеть, исключительно назначенная для жены и называемая дурак; за ничтожную вину муж таскал жену за волосы, раздевал донага, привязывал веревками и сек дураком до крови - это называлось учить жену; у иных мужьев вместо плети играли ту же роль розги, и жену секли как маленького ребенка, а у других, напротив, дубина - и жену били как скотину. Такого рода обращение не только не казалось предосудительным, но еще вменялось мужу в нравственную обязанность. Кто не бил жены, о том благочестивые люди говорили, что он дом свой не строит и о своей душе не радеет, и сам погублен будет и в сем веце и в будущем, и дом свой погубит».

Не диво, що московити виростали змалку садистами.

Зневага до жіноцтва вросла в московитський побут і в психологію. Ось що писав М. Костомаров: «Нередко случалось, что господин насиловал своих рабынь не обращая внимания на их мужей, растлевал девиц; случалось, что убивал до смерти людей из своей дворни, - все ему сходило с рук. Самые слуги не имели понятия, чтобы могло быть иначе и не оскорблялись побоями и увечьями: за всяким тычком не угоняешься, гласит пословица; рабу все равно было, справедливо или несправедливо его били: господин сыщет вину, коли захочет ударить - говорили они».

Англійський посол в Московії Флетчер у 1588 р. писав про Московію: «Уся країна наповнена всілякими гріхами цього роду. Петрей (шведський дипломат) каже, що не раз був свідком, як хто-небудь незаможний міг сам пропонувати свою дружину багатієві за кілька рублів і навіть сам стояв на варті під час любовного побачення, поки дружина не віддасть йому отриману плату».

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22.04.2022 22:45 Відповісти
"Окупанти заздалегідь планували вбивати, ґвалтувати та катувати українців ", а ви заздалегідь планували шашлики та дерібан на "великому крадівницьтві". Розплатилися як завжди українці, а ви тепер борцуни з рашистами.
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22.04.2022 23:20 Відповісти
Московские нацисты хуже гитлеровских. Гитлеровские почти не насиловали. Им запрещалось не только изнасилование, но и вообще сексуальные отношения с оккупированными.
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23.04.2022 00:17 Відповісти
 
 