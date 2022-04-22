Окупанти заздалегідь планували вбивати, ґвалтувати та катувати українців, - Венедіктова

Є велика кількість випадків, коли російські військові вбивали українців лише через те, що вони їм не подобаються.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Я думаю, що це стратегія їхнього головнокомандувача, тому що ми бачимо таку ж стратегію в інших країнах.

У них є план А: міста повинні капітулювати, якщо місто не капітулює, це означає план Б: максимально налякати це населення. Вбивати, ґвалтувати, катувати та інші жорстокі речі", - пояснила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія втягує українських дітей у війну. Зафіксовано вже 8 випадків, - Венедіктова