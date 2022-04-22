Окупанти заздалегідь планували вбивати, ґвалтувати та катувати українців, - Венедіктова
Є велика кількість випадків, коли російські військові вбивали українців лише через те, що вони їм не подобаються.
Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Я думаю, що це стратегія їхнього головнокомандувача, тому що ми бачимо таку ж стратегію в інших країнах.
У них є план А: міста повинні капітулювати, якщо місто не капітулює, це означає план Б: максимально налякати це населення. Вбивати, ґвалтувати, катувати та інші жорстокі речі", - пояснила вона.
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"Вчені України виявили ген, відповідальний за існування, розвиток і процвітання корупції. Це Ген-прокурор"
скрепа + зайва хромосома = генетічний код орка.
інакше вже давно би замочили того карліка
Ви ж знали вже в грудні, що буде напад. Ви:
- провели приховану мобілізацію для доукомплектування ЗСУ?
- створили підрозділи ТрО на місцях?
- посилили Північний і Південний напрямки?
- забезпечили посилення інженерно-захісних споруд на виході з Криму?
- замінували мости по можливих напрямках наступу противника?
Тобі ще відповідати і відповідати на ці питання...
Сигізмунд Герберштейн, німецький дипломат у 1517-1526 рр., писав про московитів: «Становище жінок найжалюгідніше. Бо вони жодну жінку не вважають чесною, якщо вона не живе під замком і якщо її не стережуть так, що вона ніколи не з'являється на публіку. Вони вважають розпусною ту жінку, яку бачить хтось сторонній.
У Московії є один німець, коваль на ім'я Іордан, який одружився на московитці. Поживши трохи з чоловіком, дружина одного дня сказала йому ласкаво: "Чому ти, найдорожчий, не любиш мене"? Чоловік відповів: "Навпаки, дуже я люблю тебе". "Чому тоді мене не бив на знак твоєї любові"? - запитала вона. Згодом чоловік жорстоко її побив і признавався мені, що після цього дружина стала любити його значно більше. Це він повторював потім дуже часто і нарешті зламав їй шию і коліна».
Побут московитів досліджував Микола Костомаров, що дало йому змогу пізніше написати працю, в якій довів велику різницю між московитами і українцями: «Обращение мужьев с женами было таково: по обыкновению у мужа висела плеть, исключительно назначенная для жены и называемая дурак; за ничтожную вину муж таскал жену за волосы, раздевал донага, привязывал веревками и сек дураком до крови - это называлось учить жену; у иных мужьев вместо плети играли ту же роль розги, и жену секли как маленького ребенка, а у других, напротив, дубина - и жену били как скотину. Такого рода обращение не только не казалось предосудительным, но еще вменялось мужу в нравственную обязанность. Кто не бил жены, о том благочестивые люди говорили, что он дом свой не строит и о своей душе не радеет, и сам погублен будет и в сем веце и в будущем, и дом свой погубит».
Не диво, що московити виростали змалку садистами.
Зневага до жіноцтва вросла в московитський побут і в психологію. Ось що писав М. Костомаров: «Нередко случалось, что господин насиловал своих рабынь не обращая внимания на их мужей, растлевал девиц; случалось, что убивал до смерти людей из своей дворни, - все ему сходило с рук. Самые слуги не имели понятия, чтобы могло быть иначе и не оскорблялись побоями и увечьями: за всяким тычком не угоняешься, гласит пословица; рабу все равно было, справедливо или несправедливо его били: господин сыщет вину, коли захочет ударить - говорили они».
Англійський посол в Московії Флетчер у 1588 р. писав про Московію: «Уся країна наповнена всілякими гріхами цього роду. Петрей (шведський дипломат) каже, що не раз був свідком, як хто-небудь незаможний міг сам пропонувати свою дружину багатієві за кілька рублів і навіть сам стояв на варті під час любовного побачення, поки дружина не віддасть йому отриману плату».