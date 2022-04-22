Мрія окупантів - вкрасти унітаз та померти, - Зеленський

Російські окупанти приходять до України, щоб вкрасти хоч щось, що нагадує нормальне життя.

Про це у вечірньому зверненні повідомив глава держави Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з посиланням на російських військових було розповсюджено новину, що нібито їхнім завданням є встановленні контролю над півднем України і вихід до кордону Молдови. Нібито там у Молдові порушуються права російськомовних. Хоча, якщо бути чесним, територія на якій Росії варто б попіклуватись про права російськомовних - це сама Росія. Де немає свободи слова, свободи вибору, просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте.

Аж на стільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну. Щоб вкрасти собі хоч щось. Хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію. Побачити Париж і померти. Від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія - вкрасти унітаз та померти", - зазначив президент.

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