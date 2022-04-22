УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10154 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 266 24

Мрія окупантів - вкрасти унітаз та померти, - Зеленський

рф,росія,окупанти,арміярф

Російські окупанти приходять до України, щоб вкрасти хоч щось, що нагадує нормальне життя.

Про це у вечірньому зверненні повідомив глава держави Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з посиланням на російських військових було розповсюджено новину, що нібито їхнім завданням є встановленні контролю над півднем України і вихід до кордону Молдови. Нібито там у Молдові порушуються права російськомовних. Хоча, якщо бути чесним, територія на якій Росії варто б попіклуватись про права російськомовних - це сама Росія. Де немає свободи слова, свободи вибору, просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте.

Аж на стільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну. Щоб вкрасти собі хоч щось. Хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію. Побачити Париж і померти. Від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія - вкрасти унітаз та померти", - зазначив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисники блискуче виконують свої завдання, але на перемогу має також працювати кожен громадянин, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23913)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
22.04.2022 23:11
+8
ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ УКРАИНЫ. Огромный военный склад в самопровозглашенной "Приднестровской республике" находится в селе Колбасна, примерно в 500 метрах от границы приднестровского региона с Украиной. Здесь хранятся запасы 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР, а также оружие и боеприпасы, вывезенные из ГДР и Чехословакии после вывода советских войск.
Склад считается одним из крупнейших в Восточной Европе. Его охраняют оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье на базе 14-й армии, а также местные военные. По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в селе Колбасна хватит на десятилетия войны. ЗАБЕРИТЕ пока его не использовали орки
показати весь коментар
22.04.2022 23:17
+7
Тим часом депутати райради від СН
показати весь коментар
22.04.2022 23:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свої чиновники з унітазами, проте без хабарів не працюють, судді взагалі - окрема тема
показати весь коментар
22.04.2022 23:01 Відповісти
Тим часом депутати райради від СН
показати весь коментар
22.04.2022 23:04 Відповісти
если правда -то пусть на панель идёт на половину..
показати весь коментар
22.04.2022 23:36 Відповісти
ще один зедолбой....б!
показати весь коментар
23.04.2022 09:49 Відповісти
Бьем убиваем палим -- все до единого --- все должны сдохнуть свинособаки бешеные
показати весь коментар
23.04.2022 04:58 Відповісти
чем думают , то и воруют
показати весь коментар
22.04.2022 23:04 Відповісти
Цього гнусавого пєрзєдєнта неможлвио більше чути! Гнида криворізька малороська!
показати весь коментар
22.04.2022 23:05 Відповісти
злб пнх. ты сам гнида которая прям щас занимается договорняками с куйлом
показати весь коментар
22.04.2022 23:05 Відповісти
для бурята ця фраза як для Українця...
трахнути королеву і померти.....
показати весь коментар
22.04.2022 23:05 Відповісти
Ти, падло, саме їм подарувало південь України. Як ви до оборони підготувались, такий трешняк ми і маєм. Ображений хлопчик- перекладач відповідальності. Ще пукни, що НАТО винно.
показати весь коментар
22.04.2022 23:10 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2022 23:11 Відповісти
только Нупулеон БоНеВтик к этому не имеет никакого отношения...
показати весь коментар
22.04.2022 23:14 Відповісти
ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ УКРАИНЫ. Огромный военный склад в самопровозглашенной "Приднестровской республике" находится в селе Колбасна, примерно в 500 метрах от границы приднестровского региона с Украиной. Здесь хранятся запасы 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР, а также оружие и боеприпасы, вывезенные из ГДР и Чехословакии после вывода советских войск.
Склад считается одним из крупнейших в Восточной Европе. Его охраняют оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье на базе 14-й армии, а также местные военные. По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в селе Колбасна хватит на десятилетия войны. ЗАБЕРИТЕ пока его не использовали орки
показати весь коментар
22.04.2022 23:17 Відповісти
арахамії та єрмаки ...проти експроприації.....
показати весь коментар
22.04.2022 23:32 Відповісти
Знаючи орків там уже все давно розпилено,одні муляжі залишились
показати весь коментар
22.04.2022 23:35 Відповісти
Генацвале, не нагнетай в каждой теме эти склады ... Знают про них, знают...
показати весь коментар
22.04.2022 23:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=h9C_ZautoIk Д*билы и *ополизы, кто вас так воевать учил через одно место?! ГИРКИН РАЗМАЗАЛ ШОЙГУ И НЕДОГЕНЕРАЛОВ
показати весь коментар
22.04.2022 23:22 Відповісти
Тож варто заснувати бравим ішаківцям-шойгувцям нагородну відзнаку "ЗА МУЖНЄ МАРОДЕРСТВО", бажано, за традицією, 3-х ступенів: 1) авта (які не можуть завести, не знаючи про кнопку окрім ключа), ТВ плазмовий (не знаючи, що він не має кнопок, тому вмикається пультами управління); 2) осідлання корів, конів, свиней та іншої худоби для шашликів, в яких зрештою летять українські кульові приправи; 3) захват у бою світлофорів, птахоферм, сковородок, блєндерів, а також стратегічної нижньої жіночої білізни, навіть тої, що на ганку, є недосхола після прання.
показати весь коментар
22.04.2022 23:25 Відповісти
З ранку хочеться не кави
показати весь коментар
22.04.2022 23:39 Відповісти
зачем им унитаз, если нет канализации
показати весь коментар
22.04.2022 23:44 Відповісти
В точку, поставлять десь щоб було , "для красоты".
показати весь коментар
23.04.2022 04:34 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
23.04.2022 04:44 Відповісти
 
 