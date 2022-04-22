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Новини Війна
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За знищення російського крейсера "Москва" українським військовим подарували автомобіль. ФОТО

Президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко подарував автомобіль Dodge Challenger українським військовим, які підбили російський ракетний крейсер "Москва".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

За знищення російського крейсера Москва українським військовим подарували автомобіль 01За знищення російського крейсера Москва українським військовим подарували автомобіль 02

Також читайте: Фахівці визначили ймовірні координати крейсера "Москва" на дні Чорного моря. КАРТА

Автор: 

авто (6176) Чорноморський флот рф (624) ЗСУ (7564)


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Топ коментарі
+29
Хозяин авто решил понтонуться и пиарнуться заодно. Лучше бы целой группе участников этой операции по хорошей премии дали, ценнее было бы
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22.04.2022 23:39
+21
ну и зачем про это писать, теперь по марке автомобиля вычислят.
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22.04.2022 23:36
+15
Дебилизм какой-то и понты. Деньги на карточку надо перечислить и всё.
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22.04.2022 23:37
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ну и зачем про это писать, теперь по марке автомобиля вычислят.
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22.04.2022 23:36 Відповісти
Хозяин авто решил понтонуться и пиарнуться заодно. Лучше бы целой группе участников этой операции по хорошей премии дали, ценнее было бы
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22.04.2022 23:39 Відповісти
А разве война это не общее дело? Разве другие парни которые на передке подбивают орков и другую их технику не такие как те, который подбили крейсер? Почему этим что-то давать, машины, премии, а к примеру тем парням которые в аду Мариуполя нет?
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22.04.2022 23:48 Відповісти
Ну если у тебя есть что предложить-предложи.
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23.04.2022 00:12 Відповісти
На війні воїнам дають нагороди і звання.а не якісь подарунки.Запам'ятайте це творці які навали адміністрацію президента. офіс
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23.04.2022 00:20 Відповісти
анекдот. спілкуються 2 військових, один американський, а другий наш. Наш питає американця - а яку нагороду отримуєш, якщо зробиш подвиг. А. відповідає - 1000 000 премії, будинок і підвищення звання. Н. питає, а якщо простійший подвиг, А. відповідає 100 000 доларів, і будинок, і підвищення звання. Н. питає, а якщо зовсім простий подвиг, А. відпповідає - або 100 000 доларів або будинок і звання, Н. каже - зрозумів, про грамоти ви ніфіга не знаєте.
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23.04.2022 18:10 Відповісти
Може зробиш це? Засуджувати легше...
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23.04.2022 00:23 Відповісти
Москалі, або на людську мову перейдіть, або їбальніки заваліть. Мовою агресора не говоріть
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23.04.2022 10:44 Відповісти
Емм, ви думаєте, цей Додж така велика рідкість? Та їх купу з США завезли за останні роки... На авторіа зараз у продажу понад 80 таких машин!
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22.04.2022 23:44 Відповісти
буде ще одна.....бо то реально ризик
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23.04.2022 00:11 Відповісти
Молодец, что подарил.
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23.04.2022 07:55 Відповісти
Можете ща суддів перебити, бо нажаль інших варіантів не залишилося, а держава повинна розвиватися?
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22.04.2022 23:37 Відповісти
ділити як будуть?
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22.04.2022 23:37 Відповісти
Продадуть, а гроші поділять
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23.04.2022 00:04 Відповісти
Сынок генерала с проститутками кататься будет.... А бойцам - грамоты..
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23.04.2022 11:03 Відповісти
Дебилизм какой-то и понты. Деньги на карточку надо перечислить и всё.
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22.04.2022 23:37 Відповісти
А вы думаете этого не сделали? Машина это просто бонус
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22.04.2022 23:39 Відповісти
Я думаю, что не сделали. Можете доказать обратное. Не можете. Найдите в фейсбуке обращение 95 бригады по выплате зарплаты - *******.
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23.04.2022 01:28 Відповісти
Ну так перечисли и все. Небось и на ссаный запорожец не расщедрился бы зато трындишь
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23.04.2022 00:01 Відповісти
Цікаво, а навищо така машина?
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22.04.2022 23:37 Відповісти
Для понтів й хвастовства, більше ні на що непридатна - повне лайно.
1. Пального (бензин) жере багато.
2. Сісти тільки 2 людини можуть комфортно.
3. На ґрунтовці легко грузне.
4. Низка, чіпляє часто пузом.
5. Запчастини не дешеві та дефіцит.
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23.04.2022 11:03 Відповісти
за мацква, автомобиль сша
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22.04.2022 23:37 Відповісти
Євробояху за 2к?
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22.04.2022 23:38 Відповісти
ніт , "біток" за 20 куе..ще й купе...
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22.04.2022 23:53 Відповісти
c расходом топлива как у грузовика? будет на стоянке стоять ..
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23.04.2022 06:15 Відповісти
Тепер до того автомобіля треба цистерну бензину на місяць.
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22.04.2022 23:40 Відповісти
куясе! масл!
молодцы, парни - поздравляю и завидую белой завистью!
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22.04.2022 23:40 Відповісти
Там 5,7 мотор
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23.04.2022 00:33 Відповісти
По перше вони як гуртом на ній їздити будуть?По друге якщо в воєнному плані то це смішно ?І по третє хтось вирішив попіариться і включити дурня?Допомогти ЗСУ?броніки купи або пораненим або інше що потрібно.Ну от до чого це авто війсковим що це за маячня?Доросла людина !
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22.04.2022 23:41 Відповісти
Кто кому выпишет доверенность ?
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22.04.2022 23:42 Відповісти
Вогонь по москалях!

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22.04.2022 23:44 Відповісти
Як на мене, адекватна людина, в якої, при тому, що вона живе в Україні, звідкись узявся такий автомобіль, його би продала, і на потреби ЗСУ перерахувала би гроші, причому набагато раніше і мовчки.
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22.04.2022 23:47 Відповісти
Можливо ви маєте рацію, а можливо цей дивний вчинок підніме моральний дух. Хлопцям окрім практичного, ще й радощі якісь потрібні. Вони самі вирішать, що з нею робити. Можливо награються , продадуть і куплять щось необхідне.
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22.04.2022 23:51 Відповісти
а мені видається, що на відпіну від рашистського непотрібу, в українця є інша мотивація аніж мустанги, лексуси, айхфони -- це гордість!..
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23.04.2022 00:15 Відповісти
редкий "биток" , ещё и купе... -""счастливчик" проживает по адресу..." ...
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22.04.2022 23:51 Відповісти
і за кожен наступний корабель буде така
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22.04.2022 23:54 Відповісти
ну таке... краже б коптерів купив....
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23.04.2022 00:13 Відповісти
к чему этот тупизм? они по очереди будут на ней кататься или что с ней теперь делать? Зачем скрывать лицо, если по марке можно будет понять кто ездит и кто подбил... Выход один - продам и поделить деньги и то, через третьих лиц!
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23.04.2022 00:16 Відповісти
Дурня. Я більш ніж впевнений що за мужиками зараз полюють. Дайте купу грошей і все.
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23.04.2022 00:42 Відповісти
А раша боти бісяться....
Прям бальзам на душу...
Нашим Пацанам - подарунки, а ватнорилим - поліетиленові пакунки.

Ватна наволоч, більше сріть в топі... Ваша заздрість для нас стимул.
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23.04.2022 00:43 Відповісти
За цим хто буде їздити в цьому авто почнеться полювання спецслужб РФ.Пропоную передарувати комусь з них-Єрмак,Арахамія,Подоляк,Арестович.
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23.04.2022 00:56 Відповісти
нет подоляки на таком говне не ездят
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23.04.2022 06:18 Відповісти
КОЛИ ця клоунада закінчиться
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23.04.2022 02:33 Відповісти
Нашим всім військовим треба квартири дарувати а не машини
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23.04.2022 05:05 Відповісти
я вас перепрошую... ХАМВІ броньований з кулеметом, от це було б завчасно
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23.04.2022 05:29 Відповісти
Вчасно а не завчасно
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23.04.2022 08:05 Відповісти
https://www.govplanet.com/for-sale/Humvees-AM-General-M1123-HMMWV-4-Door-w%2FTruck-Body-Georgia/6559727?h=5000%2Cc%7C3468%2Cm%7CAM+General%2Ct%7C9648%2Csm%7C0&rr=1&hitprm=&pnLink=yes
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23.04.2022 05:30 Відповісти
А откуда президенту экспедиторов известны имена и причастность этого человека к Нептуну?
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23.04.2022 06:38 Відповісти
мало ...за такий подвиг кожному по ляму баксів треба було дати
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23.04.2022 06:45 Відповісти
або 100 Ланосів подарували б
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23.04.2022 06:48 Відповісти
"деньги на карточку" та ще й інкогніто ? Це якось не по-нашому. Он навіть Ляшко по Києву носиться, як мій Бобик по двору, але далі першого ж блокпосту на фронт не рветься і "кровно зароблені" на армію не переводить. Петро Лєксєіч, той хоч селфі з бійцями знімає і бабусь якихось обнімає - обнадіює. Інших і не чути. Депутати до Києва з"іжджаються лиш на сесіі і тяжко трудяться по кілька годин "на оборону Неньки", а потім знов від війни подалі.
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23.04.2022 08:49 Відповісти
Досить волати про зраду! Цей автомобіль з написами розрахунку ПКР Нептун можна буде продати на аукціоні за великі гроші якомусь понтовику, що не дуже розуміється на автомобілях
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23.04.2022 09:59 Відповісти
Все понтовики уже там ,где такие машины стоят копейки.
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23.04.2022 16:09 Відповісти
Для армии такой корч с клиренсом 15 см нах не надо...
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23.04.2022 15:25 Відповісти
Зачем? Менее практичных машин почти нет.
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23.04.2022 16:07 Відповісти
Джохара Дудаєва вирахували саме по автомобілю, а потім в той автомобіль прилетіла ракета. Тут як кажуть " благімі намєрєніямі вистєлєна дорога в ад"
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24.04.2022 07:51 Відповісти
 
 