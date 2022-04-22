За знищення російського крейсера "Москва" українським військовим подарували автомобіль. ФОТО
Президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко подарував автомобіль Dodge Challenger українським військовим, які підбили російський ракетний крейсер "Москва".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
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+29 Дмитрий Иванов #466733
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1. Пального (бензин) жере багато.
2. Сісти тільки 2 людини можуть комфортно.
3. На ґрунтовці легко грузне.
4. Низка, чіпляє часто пузом.
5. Запчастини не дешеві та дефіцит.
молодцы, парни - поздравляю и завидую белой завистью!
Прям бальзам на душу...
Нашим Пацанам - подарунки, а ватнорилим - поліетиленові пакунки.
Ватна наволоч, більше сріть в топі... Ваша заздрість для нас стимул.