За знищення російського крейсера "Москва" українським військовим подарували автомобіль. ФОТО

Президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко подарував автомобіль Dodge Challenger українським військовим, які підбили російський ракетний крейсер "Москва".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

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