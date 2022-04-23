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Залізничне сполучення Сум із Києвом відновлено, - голова ОВА Живицький

харьков,вокзал

Відновлено залізничне сполучення Сум із Києвом.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Але на ніч (а для когось зранку) мають бути та гарні новини. Відновили залізничне сполучення зі столицею! Поки з пересадкою в Ніжині, але ж", - йдеться в повідомлені.

Також читайте: Ворог завдав трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі, 5 осіб поранено, – Дніпропетровська ОВА

Автор: 

залізниця (1508) Суми (888) Живицький Дмитро (466)


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