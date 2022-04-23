Залізничне сполучення Сум із Києвом відновлено, - голова ОВА Живицький
Відновлено залізничне сполучення Сум із Києвом.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Але на ніч (а для когось зранку) мають бути та гарні новини. Відновили залізничне сполучення зі столицею! Поки з пересадкою в Ніжині, але ж", - йдеться в повідомлені.
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