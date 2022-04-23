Генсек ООН Гутерріш приїде до України

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Візит запланований на 28 квітня.

Планується, що під час візиту Гутерріш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Також планується зустріч зі співробітниками агентства ООН для обговорення питання розширення гуманітарної допомоги Україні.

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