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Генсек ООН Гутерріш приїде до України

гутерріш

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Візит запланований на 28 квітня.

Планується, що під час візиту Гутерріш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Також планується зустріч зі співробітниками агентства ООН для обговорення питання розширення гуманітарної допомоги Україні.

Також читайте: Генсек ООН Гутерріш зустрінеться з Путіним 26 квітня

Автор: 

візит (1591) Гутерріш Антоніу (389)


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Топ коментарі
+12
гуттеріш, маріупольці не доживуть! їдь зараз, їдь в маріуполь, організовуй гуманітарний кордор! повинна ж бути від тебе якась користь.
чи ти тільки росії здатен підлизувати? і за африканців стурбовуватися.
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23.04.2022 06:45
+8
Нαχερ οн здесь нужен?
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23.04.2022 06:44
+6
До Бучі його, може щось зрозуміє
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23.04.2022 06:49
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Нαχερ οн здесь нужен?
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23.04.2022 06:44 Відповісти
гуттеріш, маріупольці не доживуть! їдь зараз, їдь в маріуполь, організовуй гуманітарний кордор! повинна ж бути від тебе якась користь.
чи ти тільки росії здатен підлизувати? і за африканців стурбовуватися.
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23.04.2022 06:45 Відповісти
До Бучі його, може щось зрозуміє
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23.04.2022 06:49 Відповісти
Він до Бучі побоїться їхати
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23.04.2022 07:48 Відповісти
Навіщо? Щоб він продемонстрував свою імпотентність наочно?
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23.04.2022 06:53 Відповісти
Дедушке Гутеришу оно надо? Сидел спокойно считал свою крипту от кацапов и китайцев, ел пирожные бо виагру уже нельзя, а тут летай, изображай... пристали к дидуганчику
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23.04.2022 06:59 Відповісти
Всі в руслі моди
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23.04.2022 07:39 Відповісти
Зачем здесь этот импотент
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23.04.2022 07:42 Відповісти
Україна змінює світ .

досіть ООН СІДИТИ в США , нехай будують комплекс в Маріуполі і все вумникі до нього переїжджають
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23.04.2022 07:50 Відповісти
Кулеба має пояснити у Бучі і бородянціцьому гуттерешу , ЩО присутність раши в Совбезе - це позор ООН ‼️
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23.04.2022 07:52 Відповісти
Вибачте, але у вас мова як у Королевської(французьки слова по турецьки)
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23.04.2022 08:09 Відповісти
ВАЖЛИВЕ ДЛЯ КУЛЕБІ. Пояснить гуттерешу чім відрізняються українці від інших мігрантів і чому украінцам з радістю допомагають
1. УКРАЇНЦІ НЕ СІДЯТЬ НА ШІІ КРАІН , які їх приймають . Українці шукають собі работу
2. УКРАЇНЦІ не обсирають вокруг себе простір , як це роблять біженці з інших краін
3. МУЖЧІНИ УКРАЇНЦІ НЕ ВИЇХАЛИ З УКРАЇНИ , крім винятків
Біженці з краін Азії і Африці - це молоді хлопці , які не збираються боронити своі країни - фото усі бачили мігрантів із Сіріі.

ЦЕ про заяви гуттереша та папи Франціска щодо расізму ( с кацапських шпаргалок) ‼️‼️‼️
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23.04.2022 08:03 Відповісти
Їде чи не їде а ООН нікчема яку треба розпускати.
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23.04.2022 08:07 Відповісти
ООН ВМЕРЛА!
Нова система світової безпеки, що народжується на руїнах Маріуполя і Бучі, Тростянця і Чернігова, Харкова і Ірпеня, буде базуватись на двох наріжних каміннях: штатівському ВПК та артилерійських підрозділах ЗСУ!
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23.04.2022 08:12 Відповісти
если бы ООН очнулась еще во время войны в Сирии, когда рашка с веселым гиканьем также бомбила дома, рынки, больницы и школы, то, возможно, этой войны бы не было..., а ООН в это время хорошо, если успевала выражать какую- то озабоченность..., смысла в этой организации и полезности для сохранения и обеспечения мира - 0,0...
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23.04.2022 08:13 Відповісти
Це після по€6лі з ******? Не до, а після? Тобто, буде передавати Зе умови капітуляції, які вимагає *****.
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23.04.2022 09:19 Відповісти
Гутєріш, доганяй узкій ваєнний карабль! Тобі і твоїй організації обєспакоєних націй з ним явно по дорозі!
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23.04.2022 11:08 Відповісти
 
 