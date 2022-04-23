Генсек ООН Гутерріш приїде до України
На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Візит запланований на 28 квітня.
Планується, що під час візиту Гутерріш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Також планується зустріч зі співробітниками агентства ООН для обговорення питання розширення гуманітарної допомоги Україні.
Топ коментарі
+12 Claudia Smith
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+8 Владимир Сухов #378743
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+6 Микола Мазуренко
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чи ти тільки росії здатен підлизувати? і за африканців стурбовуватися.
досіть ООН СІДИТИ в США , нехай будують комплекс в Маріуполі і все вумникі до нього переїжджають
1. УКРАЇНЦІ НЕ СІДЯТЬ НА ШІІ КРАІН , які їх приймають . Українці шукають собі работу
2. УКРАЇНЦІ не обсирають вокруг себе простір , як це роблять біженці з інших краін
3. МУЖЧІНИ УКРАЇНЦІ НЕ ВИЇХАЛИ З УКРАЇНИ , крім винятків
Біженці з краін Азії і Африці - це молоді хлопці , які не збираються боронити своі країни - фото усі бачили мігрантів із Сіріі.
ЦЕ про заяви гуттереша та папи Франціска щодо расізму ( с кацапських шпаргалок) ‼️‼️‼️
Нова система світової безпеки, що народжується на руїнах Маріуполя і Бучі, Тростянця і Чернігова, Харкова і Ірпеня, буде базуватись на двох наріжних каміннях: штатівському ВПК та артилерійських підрозділах ЗСУ!