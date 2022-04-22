Генсек ООН Гутерріш зустрінеться з Путіним 26 квітня

Президент РФ Володимир Путін прийме генсека ООН Антоніу Гутерріша, який 26 квітня прибуде до Москви.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У вівторок, 26 квітня, до Москви для переговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим прибуде генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Його також прийме президент Росії Володимир Путін", - повідомив представник Кремля.

Нагадаємо, раніше Гутерріш запросив зустріч з президентами України та РФ.

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