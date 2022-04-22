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Генсек ООН Гутерріш зустрінеться з Путіним 26 квітня

гутерріш

Президент РФ Володимир Путін прийме генсека ООН Антоніу Гутерріша, який 26 квітня прибуде до Москви.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У вівторок, 26 квітня, до Москви для переговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим прибуде генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Його також прийме президент Росії Володимир Путін", - повідомив представник Кремля.

Нагадаємо, раніше Гутерріш запросив зустріч з президентами України та РФ.

Також читайте: Гутерріш запропонував встановити в Україні "великоднє перемир'я"

Автор: 

ООН (3354) Пєсков Дмитро (1638) путін володимир (23846) Гутерріш Антоніу (389)


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Топ коментарі
+13
..уйло воспримет это как слабость
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22.04.2022 19:35
+13
Продажна ООН зустрінеться з путіним. Теж сенсація, її давно треба розінати як пропутінську. Організація підтримки терорризму ***.
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22.04.2022 19:37
+12
Імпотент з ООН поїде до імпотента на мокшандію достоїнствами мірятись. Навішо годувать ********** гординю і піднімать його значимість напрошуючись на зустріч. Ізолюйте його швидше, а не в рот заглядаєте, це нічого не дасть.
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22.04.2022 19:39
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..уйло воспримет это как слабость
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22.04.2022 19:35 Відповісти
М"яко сказано:зустрінеться.Побачить в моніторі
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22.04.2022 19:36 Відповісти
Толку. Может и не встречаться . Импотент и психопат.
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22.04.2022 19:36 Відповісти
Дед еще не хочет на пенсию. Надо же ему хот что-то делать. А то одни комиссии собирает из вышедших в тираж африканских лидеров.
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22.04.2022 19:42 Відповісти
макрона з собою візьми
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22.04.2022 20:57 Відповісти
Продажна ООН зустрінеться з путіним. Теж сенсація, її давно треба розінати як пропутінську. Організація підтримки терорризму ***.
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22.04.2022 19:37 Відповісти
СИРИЮ проглотили , Украиной они подавятся
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22.04.2022 20:46 Відповісти
Ну все. Кінець війні. І бакс знов по 5.
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22.04.2022 19:39 Відповісти
Імпотент з ООН поїде до імпотента на мокшандію достоїнствами мірятись. Навішо годувать ********** гординю і піднімать його значимість напрошуючись на зустріч. Ізолюйте його швидше, а не в рот заглядаєте, це нічого не дасть.
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22.04.2022 19:39 Відповісти
Їдуть до ***** на поклон.Це означає,що такі керманичі,підстилки.
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22.04.2022 19:40 Відповісти
біда в тому що і наш зебіл хоче ярлик на князювання отримати тим же способом
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22.04.2022 19:41 Відповісти
Відправ петра.
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22.04.2022 19:48 Відповісти
зедлбб пёрднул... ну тупэ...
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22.04.2022 20:02 Відповісти
не переводи стрелки - твой Нупулеон БоНеВтик хочет личной встречи...
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22.04.2022 20:31 Відповісти
Стол будет длиной 12 метров. И тут без переводчика не обойдутся, Пуйло не знает английского.
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22.04.2022 19:41 Відповісти
идиот
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22.04.2022 19:41 Відповісти
Могу посоветовать Гутерришу взять с собой какого ни будь Новичка.
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22.04.2022 19:41 Відповісти
ще один....захотів путіну "пасматрєть в глаз ...і увідєть....мір......"
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22.04.2022 19:43 Відповісти
а встигне?
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22.04.2022 19:47 Відповісти
звездец. не они к нему, а он к ним. ****** засчитает, что весь мир прогнулся под него со всеми вытекающими последствиями.
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22.04.2022 19:48 Відповісти
після другої світової..ще були політики...зараз соплежуї
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22.04.2022 19:50 Відповісти
Как там пел Кикабидзе:

Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется -
Вот и весь, вот и весь разговор...
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22.04.2022 19:50 Відповісти
ООН ВМЕРЛА!
Нова система світової безпеки, що народжується на руїнах Маріуполя і Бучі, Тростянця і Чернігова, Харкова і Ірпеня, буде базуватись на двох наріжних каміннях: штатівський ВПК та артилерійські частини ЗСУ!
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22.04.2022 19:59 Відповісти
Поедет за зарплатой, а то переводы на карточку с россии затруднительны.
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22.04.2022 19:59 Відповісти
Відбудеться розмова глухого із сліпим
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22.04.2022 20:00 Відповісти
Дезінфекція до , дві дезінфекції після ...

Валері Жискар деСтен колись цілувався в засос з Жаком Бокасо ...
Нема вже давно Валері , Бокасо вже років 30 тому зіжрав останніє в його житті ребришко людятини ... , а фльор гидотний залишився й досі !
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22.04.2022 20:06 Відповісти
в жопу путина поцелует
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22.04.2022 20:09 Відповісти
Фірмачі, дибілоїди. Путлер з них лахає.
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22.04.2022 20:17 Відповісти
Ну да - Папе занесли, противникам Джонсона -занесли...ООН за баблом поехало...
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22.04.2022 20:28 Відповісти
Вы правы
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22.04.2022 20:45 Відповісти
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22.04.2022 20:28 Відповісти
Трясёт двух клоунов ( ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ) от Украины ????
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22.04.2022 20:44 Відповісти
Да КОМУ це «потрібно»???Окрім,звісно,Хуйла і цього ХРЕНСека,головки ПУСТОЇ «організації»???
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22.04.2022 20:41 Відповісти
‼️‼️А КАКОГО ФЕРА ГУТТЕРЕШ ЕДЕТ СНАЧАЛА В МАЦКВУ?
Чтобы потом как ПАПА ФРАНЦИСК начать убеждать мир , шо украинцы и кацапы братья, а бандеровцы и азовцы - террристы??????
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22.04.2022 20:43 Відповісти
от у цьому візиті уся гнила сутність нинішньої ООН: робить рекламу пуйлу замість вимагати викинути з РБ та силами ООН примусити пуйла вийти з України
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22.04.2022 20:55 Відповісти
генсек має шанс зупинити(придушити на місці) нового фюрера і всіх врятувати
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22.04.2022 20:56 Відповісти
Не встигне придушить,це ж прийдеться бігти вздовж всього стола.
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22.04.2022 21:53 Відповісти
Malchik
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22.04.2022 21:06 Відповісти
ООН організація, якій грош ціна.
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22.04.2022 21:43 Відповісти
гутереш - продажне чмо , коли був премєром в Португалії , вивіз в європу дорогоцінні камені (тіпа на виставку)
він продажна нездаль (соціаліст)
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22.04.2022 21:50 Відповісти
ещё один шольц, или орбан.
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22.04.2022 22:24 Відповісти
 
 