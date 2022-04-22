Генсек ООН Гутерріш зустрінеться з Путіним 26 квітня
Президент РФ Володимир Путін прийме генсека ООН Антоніу Гутерріша, який 26 квітня прибуде до Москви.
Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У вівторок, 26 квітня, до Москви для переговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим прибуде генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Його також прийме президент Росії Володимир Путін", - повідомив представник Кремля.
Нагадаємо, раніше Гутерріш запросив зустріч з президентами України та РФ.
Топ коментарі
+13 botoks
показати весь коментар22.04.2022 19:35
+13 Микола Мазуренко
показати весь коментар22.04.2022 19:37
+12 Reception Office
показати весь коментар22.04.2022 19:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется -
Вот и весь, вот и весь разговор...
Нова система світової безпеки, що народжується на руїнах Маріуполя і Бучі, Тростянця і Чернігова, Харкова і Ірпеня, буде базуватись на двох наріжних каміннях: штатівський ВПК та артилерійські частини ЗСУ!
Валері Жискар деСтен колись цілувався в засос з Жаком Бокасо ...
Нема вже давно Валері , Бокасо вже років 30 тому зіжрав останніє в його житті ребришко людятини ... , а фльор гидотний залишився й досі !
Чтобы потом как ПАПА ФРАНЦИСК начать убеждать мир , шо украинцы и кацапы братья, а бандеровцы и азовцы - террристы??????
він продажна нездаль (соціаліст)