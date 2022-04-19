Гутерріш запропонував встановити в Україні "великоднє перемир'я"
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш закликав встановити в Україні "великоднє перемир'я". На його думку, бойові дії слід припинити на чотири дні, починаючи з 21 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гутерріша.
За його словами, необхідно з 21 квітня оголосити чотириденне гуманітарне припинення вогню в Україні. "Я закликаю до чотириденної гуманітарної паузи у зв'язку зі Страсним тижнем, починаючи з Великого четверга і до неділі", - сказав Гутерріш.
Генсек додав, що ООН готова направити гуманітарну допомогу в постраждалі від російського вторгнення українські міста. Він уточнив, що йдеться про Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ. Гутерріш підкреслив, що це можливо тільки в тому випадку, якщо перемир'я набуде чинності.
Нагадаємо, раніше заступник генсека ООН з гуманітарних справ Мартін Гріффітс виключив можливість припинення вогню в Україні найближчими днями.
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в самьіх разньіх позах
за москвою слідом?
такий провтик ...
йди за москвою до крабів
ми тобі марку на воду замість букета кинемо.
ушльопок
По данным «Коммерсанта» , компания увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослала уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.
GM, как отмечает издание, станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала военных действий в Украине.
А Ви питаєте, чому агресор, який до того ж ніколи не подавав заявку на вступ в ООН, сидить в Радбезі!
Слава Героям !!!🇺🇦
Яке Великоднє перемир'я? Про що ви? Там нічого святого.
Понавибирають притирків в усілякі установи, попризначають ідіотів та імпотентів, а вони потім "керують".
У них на глазах идёт полномасштабная война, геноцид,
а они ведут себя как бесполезные беззубые сцыкливые импотенты.
пойди потом разбери как средства по линии оон пошли на пользу или нет
если он не решает ничего из-за эксклюзивного право вето постоянного члена
раз уж сам постоянный член совбеза!!! является участником конфликта (мягко говоря
будем применять эту дурацкую дипломатическую лексику)
то он не может ее применять
его вето должно игнирироваться
или голоса большенства должны решать
хотя все равно совбез оон за 2 месяца почти ничего даже важного не пытался решить
допомогати білим українцям, коли їх вбивають - це ж расизм. Всі ці авторитетні міжнародні організації прямо про це кажуть. Он, і Ватикан, і ВООЗ не дадуть збрехати. Вони ж прямо сказали. Тобто, вони прямо сказали, що нас треба винищити - бо ми білі. Ото всі ваші організації. Що ще кому не ясно?
(Леммі)