Гутерріш запропонував встановити в Україні "великоднє перемир'я"

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш закликав встановити в Україні "великоднє перемир'я". На його думку, бойові дії слід припинити на чотири дні, починаючи з 21 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гутерріша.

За його словами, необхідно з 21 квітня оголосити чотириденне гуманітарне припинення вогню в Україні. "Я закликаю до чотириденної гуманітарної паузи у зв'язку зі Страсним тижнем, починаючи з Великого четверга і до неділі", - сказав Гутерріш.

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Генсек додав, що ООН готова направити гуманітарну допомогу в постраждалі від російського вторгнення українські міста. Він уточнив, що йдеться про Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ. Гутерріш підкреслив, що це можливо тільки в тому випадку, якщо перемир'я набуде чинності.

Нагадаємо, раніше заступник генсека ООН з гуманітарних справ Мартін Гріффітс виключив можливість припинення вогню в Україні найближчими днями.

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