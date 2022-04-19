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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Гутерріш запропонував встановити в Україні "великоднє перемир'я"

гутерріш

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш закликав встановити в Україні "великоднє перемир'я". На його думку, бойові дії слід припинити на чотири дні, починаючи з 21 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гутерріша.

За його словами, необхідно з 21 квітня оголосити чотириденне гуманітарне припинення вогню в Україні. "Я закликаю до чотириденної гуманітарної паузи у зв'язку зі Страсним тижнем, починаючи з Великого четверга і до неділі", - сказав Гутерріш.

Читайте також: Папа Римський закликав Україну та Росію до Великоднього перемир'я

Генсек додав, що ООН готова направити гуманітарну допомогу в постраждалі від російського вторгнення українські міста. Він уточнив, що йдеться про Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ. Гутерріш підкреслив, що це можливо тільки в тому випадку, якщо перемир'я набуде чинності.

Нагадаємо, раніше заступник генсека ООН з гуманітарних справ Мартін Гріффітс виключив можливість припинення вогню в Україні найближчими днями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН вивчить можливість гуманітарного перемир'я в Україні, - генсек ООН Гутерріш

Автор: 

ООН (3347) перемир’я (942) Гутерріш Антоніу (389)


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Топ коментарі
+56
Гуттеріш йди за кораблем. На Донбасі вже було таке, нехай кацапи складуть зброю і вйобують додому
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19.04.2022 19:44
+43
при перемир'ї з кацапами загине ще більше людей, ніж під час бойових дій
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19.04.2022 19:44
+43
Пошел на хрен, ничтожество! Война показала, что место вашей ООН на помойке! Самораспускайтесь, если совесть имеете!
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19.04.2022 19:46
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Еще один озабоченый
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19.04.2022 19:43 Відповісти
при перемир'ї з кацапами загине ще більше людей, ніж під час бойових дій
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19.04.2022 19:44 Відповісти
Гуттеріш йди за кораблем. На Донбасі вже було таке, нехай кацапи складуть зброю і вйобують додому
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19.04.2022 19:44 Відповісти
Предлагать пасхальное перемирие русским сатанистам....это уже старческий маразм.
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19.04.2022 19:44 Відповісти
Так ему кацапы этот текст и написали - хотят логистику подтянуть
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19.04.2022 20:44 Відповісти
таким як він - аби відзначитися. так би мовити, поставити галочку. типу - ми ж думаємо, щось говоримо (бо робити - то все треба щось реально думати і вміти)
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19.04.2022 19:45 Відповісти
длбйб...
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19.04.2022 19:46 Відповісти
Пошел на хрен, ничтожество! Война показала, что место вашей ООН на помойке! Самораспускайтесь, если совесть имеете!
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19.04.2022 19:46 Відповісти
к сожалению, свою совесть они имеют
в самьіх разньіх позах
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19.04.2022 19:51 Відповісти
Так вже було: Ліга Націй була перед ООН. Як на мене, то дуже показово, що НАТО сформувався в 1946 році, а Ліга Націй, навпаки, припинила своє існування.
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19.04.2022 20:48 Відповісти
Португальсккий долбойоб....Не для того орки полізли в Україну,,щоби встановлювати перемиря.
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19.04.2022 19:47 Відповісти
Ставай у чергу ти не перший.
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19.04.2022 19:47 Відповісти
Пропонує вважати в Україні слово "гутерріш" непристойним матюком на кшталт "їбанько".
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19.04.2022 19:48 Відповісти
🤣🤣🤣
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19.04.2022 20:45 Відповісти
ой, його ще нікуди не послали?
за москвою слідом?
такий провтик ...

йди за москвою до крабів

ми тобі марку на воду замість букета кинемо.

ушльопок
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19.04.2022 19:49 Відповісти
Да согласен нужно оттянуть немного время. Для санкций нужно время, они окажут эффект на российскую экономику где то в середине июня. Путин спешит потому что время играет против него. Лучше если это будет мирное время. Воинам со зрадой нужно обратить внимание на Ермака и Демченко. Португалец прав.
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19.04.2022 19:51 Відповісти
❗️ General Motors уходит из России

По данным «Коммерсанта» , компания увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослала уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.

GM, как отмечает издание, станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала военных действий в Украине.
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19.04.2022 19:51 Відповісти
Які ще на хрен санкції тп перемир'я?! Кацапи за уралом все життя живуть як в санкціях. Будь-яке перемир'я ця наволоч використає для перегруперування і дальшого наступу. так вже було в Грузії і в Чечні. А цей португальський невіглас нехай затне свою пельку разом зі своєю імпотентною організацією.
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19.04.2022 20:11 Відповісти
При условии если ВСУ в этом нуждается.
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20.04.2022 00:14 Відповісти
Воно чи їбануте, чи прикидається..
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19.04.2022 19:52 Відповісти
Два в одному
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19.04.2022 20:46 Відповісти
Шо, опять?!
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19.04.2022 19:52 Відповісти
Щоб орки більше з Далекого сходу встигли підтягнути за цей час і отару поповнити.Розумне рішення.
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19.04.2022 19:55 Відповісти
ООН- пустая говорильня, 50 уничтожают людей в Украине , а он обеспокоины и предлагают сделать перерыв в этом побоище.
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19.04.2022 19:58 Відповісти
перерив - для українців. Бо для кацапів ті "перерви" до одного місця
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19.04.2022 23:03 Відповісти
Капец, никчемность проснулась.
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19.04.2022 19:59 Відповісти
Він головою стукнувся мабуть... А люди в окупації яких катують мають чекати звільнення довше на 4 дні? То нехай піде і сам їм про це скаже...
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19.04.2022 20:00 Відповісти
а їх хтось звільняє?
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19.04.2022 20:25 Відповісти
кожного дня, кожен вбитий касап наближає звільнення. ви не хочете, щоб касапів вбивали? - значить ви не хочете звільнення
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19.04.2022 23:05 Відповісти
кого лиш пуцін не використовує для озвучування своїх вказівок....
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19.04.2022 20:00 Відповісти
Твари ООН овские
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19.04.2022 20:01 Відповісти
ше один папа ромський
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19.04.2022 20:01 Відповісти
Ой, а шо, так можно было?
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19.04.2022 20:01 Відповісти
оно опомнилось ...
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19.04.2022 20:02 Відповісти
І ні слова цей Гутерріш не сказав за москальських нелюдів.
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19.04.2022 20:02 Відповісти
Хоч про расизм не бовкнуло, як римський святоша і ефіопський дебіл. "Прогрес".
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19.04.2022 20:39 Відповісти
Підтримую! Тільки,ти із своїми помічниками і своїми родинами, очолюєте ці колони!!
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19.04.2022 20:04 Відповісти
Ага чтобы нас захватили и было нарушенное перемирие
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19.04.2022 20:04 Відповісти
Тепер Ви все зрозуміліи? ООН керують люди, які живуть в якомусь паралельному світі, який ажніяк не дотичить з реальніст'ю.

А Ви питаєте, чому агресор, який до того ж ніколи не подавав заявку на вступ в ООН, сидить в Радбезі!
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19.04.2022 20:05 Відповісти
Все на шо здатний це недолуге ОО
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19.04.2022 20:07 Відповісти
Цей дідусь уже деменцією страждає
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19.04.2022 20:08 Відповісти
Мабуть росія не встига побудувати ударне угруповування тому запрпонувала цьому пану пиз*онуть про перемиря.
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19.04.2022 20:08 Відповісти
Ця фігня під назвою ООН взагалі нідочого
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19.04.2022 20:10 Відповісти
Гуттеріш , нацистська курва - пішов ***** . Смерть російським оккупантам та їх прихвостням .
Слава Героям !!!🇺🇦
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19.04.2022 20:11 Відповісти
Кацапи на пасці малюють фашистькі символи.
Яке Великоднє перемир'я? Про що ви? Там нічого святого.
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19.04.2022 20:11 Відповісти
ООН - Организация Озабоченых Нытиков
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19.04.2022 20:12 Відповісти
Пора закривать акционерное общество
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19.04.2022 20:14 Відповісти
Якесь воно придурковате. Разом з тим ООН.
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19.04.2022 20:17 Відповісти
ПНХ, чмир, 0,5 6:00!
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19.04.2022 20:19 Відповісти
яке перемир'я, якщо у нас тут геноцид... скажіть шершням не вбивати бджіл на Великодень...
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19.04.2022 20:21 Відповісти
Йди за кораблем!
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19.04.2022 20:27 Відповісти
,,,ПОСТРАЖДАЛІ МІСТА -ДОНЕЦЬК І ЛУГАНСЬК (!!!) ЦЯ **** ЩО,ГЛУМИТЬСЯ НАД НАМИ ???
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19.04.2022 20:30 Відповісти
Гуттеріш, приїдь розкажи про це москалям. Чи це знов в односторонньому порядку з боку України? Поділись своїми фантазіями із кацапською "переговорною групою". Та й відвідай Україну, бо тобі там погано видно, що тут коїться.
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19.04.2022 20:32 Відповісти
Нема проблем, "діяч". Підняв п'яту точку і пошурував в Україну: в Харків, Миколаїв, в Запорізьку, Донецьку чи Луганську область. І побачиш ціну своїх дебільних пропозицій.

Понавибирають притирків в усілякі установи, попризначають ідіотів та імпотентів, а вони потім "керують".
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19.04.2022 20:34 Відповісти
іди *****, старий підар
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19.04.2022 20:37 Відповісти
Тварюки живуть в паралельному світі, поки тут вбивають та гвалтують вони просто відвертаються, час відчасу гавкаючи про расизм.
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19.04.2022 20:45 Відповісти
допомогати білим українцям, коли їх вбивають - це расизм. Вони ж прямо сказали. Тобто, вони прямо сказали, що нас треба винищити - бо ми білі. Ото всі ваші організації
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19.04.2022 23:07 Відповісти
****************************...
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19.04.2022 20:51 Відповісти
тваюмаит!!! помощь Луганску і Данєцку!!! нєт словввв
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19.04.2022 20:54 Відповісти
*йптвмть, памощнік
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19.04.2022 20:56 Відповісти
Та пошел ты в жопу, перемирятель хренов. Бить тварей до зеленых соплей. Восемь лет перемиряемся.
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19.04.2022 20:54 Відповісти
Ви ***** всі там в бірюльки граєтесь. Палєзниє ідіоти вічностурбовані. Або допомагай, або не тринди.
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19.04.2022 20:55 Відповісти
ООН давно надо распустить, и тогда никакая Россия не будет ничего ветировать в Совете Безопасности.
У них на глазах идёт полномасштабная война, геноцид,
а они ведут себя как бесполезные беззубые сцыкливые импотенты.
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19.04.2022 20:57 Відповісти
Gutterish Dump
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19.04.2022 20:58 Відповісти
Великодня організація закликантів та пропозиціонерів?
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19.04.2022 21:11 Відповісти
Нах..я ця організація!
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19.04.2022 21:13 Відповісти
Куди корабель пішов це ПАДЛО пам'тає... От за тією ж картою... ВТОПИСЯ бидло промоскальське!
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19.04.2022 21:17 Відповісти
Спасає Путлера !
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19.04.2022 21:18 Відповісти
Дядя живёт в альтернативной реальности видимо. Да собсна и ООН оказалась совершенно импотентной организацией увы.
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19.04.2022 21:28 Відповісти
а как же организовывать всякие международные "благотварительные фонды"?
пойди потом разбери как средства по линии оон пошли на пользу или нет
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19.04.2022 21:35 Відповісти
какой смысл в совбезе оон
если он не решает ничего из-за эксклюзивного право вето постоянного члена

раз уж сам постоянный член совбеза!!! является участником конфликта (мягко говоря
будем применять эту дурацкую дипломатическую лексику)
то он не может ее применять
его вето должно игнирироваться
или голоса большенства должны решать

хотя все равно совбез оон за 2 месяца почти ничего даже важного не пытался решить
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19.04.2022 21:34 Відповісти
Точно ! А ще нехай запропонує нам вітатися з орками "Христос Воскрес !" і цілуватися з ними в засос ! А якщо орки будуть стріляти, то підставити другу щоку ! ІДІОТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.04.2022 21:52 Відповісти
иди на ***
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19.04.2022 21:53 Відповісти
Що цей, що гебре... шось там з ВООЗ - дві говорящі дупи
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19.04.2022 22:16 Відповісти
В общем, единогласно
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19.04.2022 22:21 Відповісти
Больной на голову? ОН, что не понимает, что у нас ВОЙНА???? Россия воюет против Украине. Х. Кто- нибудь объясните ему, "озабоченному".
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19.04.2022 22:28 Відповісти
він все прекрасно розуміє. просто хоче, щоби Українців загинуло якнайбільше й тому підіграє рашці
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19.04.2022 23:20 Відповісти
а то ШТО??? путину пальчиком будешь грозить... или заглядывать в ***, иская мир ?
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19.04.2022 22:56 Відповісти
Донецьк та Луганськ???? з якого це дива терористам допомога? дебілізм так званої оон зашкалює)
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19.04.2022 23:04 Відповісти
він все прекрасно розуміє. просто хоче, щоби Українців загинуло якнайбільше й тому підігрує рашці, на пару з "червоним хрестом" й іншими.
допомогати білим українцям, коли їх вбивають - це ж расизм. Всі ці авторитетні міжнародні організації прямо про це кажуть. Он, і Ватикан, і ВООЗ не дадуть збрехати. Вони ж прямо сказали. Тобто, вони прямо сказали, що нас треба винищити - бо ми білі. Ото всі ваші організації. Що ще кому не ясно?
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19.04.2022 23:23 Відповісти
"Єдине, що цікаво в релігії - скільки людей вона відправить на забій".
(Леммі)
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19.04.2022 23:37 Відповісти
Какие они все таки убогие..... И мы, которые 8 лет делали эти "перемирия".... Вместо реального развития армии и реальных действий. Сейчас получаем результат.
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20.04.2022 04:00 Відповісти
 
 