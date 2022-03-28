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ООН вивчить можливість гуманітарного перемир'я в Україні, - генсек ООН Гутерріш

оон

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш доручив розглянути можливість гуманітарного перемир'я в Україні. Він заявив, що це питання необхідно вивчити "із зацікавленими сторонами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я доручив своєму заступнику Мартіну Гріффітсу вивчити із зацікавленими сторонами можливість гуманітарного припинення вогню в Україні", - сказав генсек ООН журналістам.

Своєю чергою Гутерріш закликав до негайного гуманітарного припинення вогню, "щоб забезпечити прогрес у серйозних політичних переговорах, спрямованих на досягнення мирної угоди, що базується на принципах статуту Організації Об'єднаних Націй".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скільки ще Маріуполів має бути зруйновано, аби це припинилося? - генсек ООН Гутерріш

Автор: 

ООН (3342) гуманітарна катастрофа (92) перемир’я (892) Гутерріш Антоніу (388)


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Топ коментарі
+16
У Югославії ООН довго вивчали...поки НАТО не вдарило і все стало на свої місця.
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28.03.2022 19:46
+15
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28.03.2022 19:54
+13
может, оон стоит начать проводить выездные заседания в Чернигове, Мариуполе, Харькове, Сумах, Киеве, Херсоне?...
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28.03.2022 19:49
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ООН решили озаботиться переговорами с короновирусом, для этих целей создана специальная группа и будет выделен них#вый бюджет.
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28.03.2022 19:46 Відповісти
У Югославії ООН довго вивчали...поки НАТО не вдарило і все стало на свої місця.
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28.03.2022 19:46 Відповісти
Хай цей Гутерріш, організує виключення рашки з членів ООН, або хай іде слідом за "русскім воєнним корабльом" і там що собі вивчає в дупі *****.
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28.03.2022 21:20 Відповісти
"Я доручив своєму заступнику ... вивчити із зацікавленими сторонами можливість гуманітарного припинення вогню в Україні"

Дослідники хрєнові
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28.03.2022 19:46 Відповісти
Треба перемир'я, щоб орки могли завезти снаряди, зробити ротацію.
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28.03.2022 20:07 Відповісти
Той ще більш наївний, ніж Зєлєнскій. Гуманітарне перемир'я? Кого з ким? Для кацапів - перепочинок і можливість відновити сили? То ідея недалеких ідіотів.
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28.03.2022 19:46 Відповісти
Не наївний, а лицемір. Що не одне й те ж.
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28.03.2022 19:50 Відповісти
Не має там ніякої наївності!!! паРаша проплатила!!
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28.03.2022 20:06 Відповісти
Ще один занепокоэнний...
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28.03.2022 19:48 Відповісти


Операторы связи РФ предупредили о грядущих проблемах из-за санкций

Из-за западных санкций, ухода зарубежных поставщиков и обвала рубля качество услуг связи в России может ухудшиться уже этим летом, https://www.kommersant.ru/doc/5281224 сообщает «Коммерсант». Об этом изданию рассказали в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT.

В эту комиссию входят МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «ЭР-Телеком», GS Group, ОАО РЖД. Источники «Коммерсанта» уточнили, что оставшегося оборудования «хватит максимум на полгода», а сбои начнутся уже летом - «с июля-августа». В связи с этим комиссия подготовила аналитический документ, который планируется передать российскому правительству. В нем говорится, что стоимость телеком-оборудования в России уже выросла на 40% и может увеличиться еще на 80%.

Капитальные затраты крупнейших операторов связи вырастут с 390 млрд руб. в прошлом году до 450 млрд руб. в 2022 году даже при сокращении инвестпрограмм. Также, если в экономике ничего не изменится, в течение полугода отрасль может потерять до 30% высококвалифицированных специалистов, а ухудшение финансового положения вынудит операторов сократить штат в целом на 15-20% к концу текущего года.

Чтобы поддержать компании, комиссия предлагает помимо уже одобренных мер снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли. При этом в Минцифры причин для сбоев в сетях не видят и подчеркивают, что их работа зависит не только от господдержки. «Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки, - сообщили там. - Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий».

Проблемы также могут коснуться технологических сетей связи железнодорожного транспорта и ТЭКа, сообщает издание. «Единственным способом сохранения работоспособности инфраструктуры является сворачивание всех планов развития и использование ранее закупленного оборудования исключительно в целях поддержания устойчивости сети», - сказано в заключении комиссии.

Ранее TRT на русском https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.trtrussian.com%2fnovosti%2fv%2drossii%2dpredskazali%2dnehvatku%2dserverov%2ddlya%2dgossektora%2d8249968&umid=DE1FAF6F-DB44-AB05-ADB0-16CB4266A903&auth=493b6a49cdde690089a32ac6e078e2b1fe2a6364-42ddcf5cb2b7dec5289f82ede6b21a8eee0898be писал о том, что из-за событий в Украине российские власти в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой вычислительных мощностей и серверов. Сообщалось, что «ситуация оказалась крайне серьезной» и «никто не ожидал, но реально существующих мощностей госсектору хватит максимум на полтора месяца работы». Все федеральные и региональные органы власти остались без возможности закупить оборудование.
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28.03.2022 19:48 Відповісти
В ОРДЛИЩЕ уже нагуманитарили и намиротворили на восемь лет.

НАКУЙ, за рассейским кораблем!!!
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28.03.2022 19:48 Відповісти
может, оон стоит начать проводить выездные заседания в Чернигове, Мариуполе, Харькове, Сумах, Киеве, Херсоне?...
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28.03.2022 19:49 Відповісти
А колись була пропозиція перенести ООН у Київ. Чув, принаймні.
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28.03.2022 20:08 Відповісти
Штаб-квартиру ООН в Маріуполь, негайно. А вже там цей слимак Гутерріш хай щось вивчає.
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28.03.2022 21:23 Відповісти
ООН в пролете,их чиновники просто прожирали финансы.
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28.03.2022 19:50 Відповісти
А не пора ли вас, уродов, распустить?
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28.03.2022 19:51 Відповісти
Як тільки ЗСУ почало наносити важкі контрудари козломордим, роздуплилося ООН з гуманітарним перемир'ям. Весь жах з вбитими дітьми ковровими бомбардуваннями і атаками на ядерні об'єкти до цього моменту то нічого. Ще і Червоний Хрест приєднався, в Ростові центр відкрили.
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28.03.2022 19:51 Відповісти
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28.03.2022 19:54 Відповісти
Распустите себя ап стену!!! Уроды!!!
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28.03.2022 19:54 Відповісти
Кстати, а что там за история с тем, что суд ООН принял постановление о прекращении боевых действий? Дальше будет что-то, или главное постановить?
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28.03.2022 19:55 Відповісти
Якби ця організація дійсно працювала, нам давно мали б допомагати "блакитні шоломи" - вибивати кацапню з України. Як це було, наприклад в Кореї. Колись.
Ця організація себе дискредитувала цілком й повністю.
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28.03.2022 20:10 Відповісти
Цей Гутерріш,наших військових рівняє до москалів,мовляв це дві сторони воює,а не загарбники і ті хто відбивається.Вже задовбали ці організації-підстилки,тільки й хочуть,щоб за гроші поцілувати в зад москалів.
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28.03.2022 19:59 Відповісти
Любое перемирие и затишье на данной этапе войны недопустимо !
Это сразу передишка врагу для подтягивания резервов и горючки и по новой нам на месяца проблем !Никаких перемирий только гумкоридоры для выхода мирного населения.
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28.03.2022 20:01 Відповісти
все правильно - русьне потрібно підтягнути резерви та налагодити логістику

Каменяр


@kameniar_ua

·
https://twitter.com/kameniar_ua/status/1508181959935209480 20 ч



Русня діє на Зеленського як лакмус Як пляшка на алкоголіка. Як доза на наркомана

Тільки починає з русньою говорити і відразу вилазить з нього ото малороське, меншовартісне

*******
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28.03.2022 20:02 Відповісти
Російсько -Україньська війна чітко показала всьому світу ,що існуюча світобудова неефективна,назкріз корумпована ,інфантильна, не зацікавлена у будь якій конструктивній роботі на благо миру і розвитку у всіх напрямках.І тому Байдена сказав ,що 21ст .буде іншим.Хочеться вірити і на власні очі побачити суттєві ,позитивні зміни у Світі!
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28.03.2022 20:02 Відповісти
Хай це кляте, імпотентне, сповнене блюзнірства ООН, йде до дупи зі своїм "гуманітарним перемір'ям", котре Росія грала на х"ю.
Якби ця організація дійсно працювала, нам давно мали б допомагати "блакитні шоломи" - вибивати кацапню з України. Як це було, наприклад в Кореї. Колись.
Ця організація себе дискредитувала цілком й повністю.
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28.03.2022 20:08 Відповісти
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28.03.2022 20:23 Відповісти
Час ООН пройшов, треба розпускати цю контору.
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28.03.2022 20:27 Відповісти
Просто охеренна організація. Озабочується, вміє рахувати біженців, вбитих, внутрішнєпереміщених людей, щось там десь вивчати.
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28.03.2022 20:29 Відповісти
ПІШЛИ вИ бл*ді за російським кораблем...
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28.03.2022 20:37 Відповісти
Интересно, что он подразумевал под "гуманитарным перемирием"? Выдать воюющим сторонам по шоколадке и усадить их в тени деревьев отдохнуть и перекусить?
Импотентная организация, которая кроме грантоедства более не на что неспособна. Точнее устраивает аукционы "невиданной щедрости" для той стороны, которая больше заплатит.
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28.03.2022 20:41 Відповісти
нехай ООН чухає дупу - це рівень їхньої компетенції
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28.03.2022 20:44 Відповісти
ООН - банда дармоедов с одним козлом отпущения, на которого всё сваливают - мол ничего не дает делать, и благодяря чему можно ничего не делать получая хорошие зарплаты. Мрази.
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28.03.2022 21:01 Відповісти
Імпотентна ООН. - кому вона взагалі потрібна
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28.03.2022 21:58 Відповісти
Gut erres, pnh
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28.03.2022 22:10 Відповісти
 
 