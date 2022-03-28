ООН вивчить можливість гуманітарного перемир'я в Україні, - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш доручив розглянути можливість гуманітарного перемир'я в Україні. Він заявив, що це питання необхідно вивчити "із зацікавленими сторонами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я доручив своєму заступнику Мартіну Гріффітсу вивчити із зацікавленими сторонами можливість гуманітарного припинення вогню в Україні", - сказав генсек ООН журналістам.

Своєю чергою Гутерріш закликав до негайного гуманітарного припинення вогню, "щоб забезпечити прогрес у серйозних політичних переговорах, спрямованих на досягнення мирної угоди, що базується на принципах статуту Організації Об'єднаних Націй".

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