ООН вивчить можливість гуманітарного перемир'я в Україні, - генсек ООН Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш доручив розглянути можливість гуманітарного перемир'я в Україні. Він заявив, що це питання необхідно вивчити "із зацікавленими сторонами".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я доручив своєму заступнику Мартіну Гріффітсу вивчити із зацікавленими сторонами можливість гуманітарного припинення вогню в Україні", - сказав генсек ООН журналістам.
Своєю чергою Гутерріш закликав до негайного гуманітарного припинення вогню, "щоб забезпечити прогрес у серйозних політичних переговорах, спрямованих на досягнення мирної угоди, що базується на принципах статуту Організації Об'єднаних Націй".
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Дослідники хрєнові
Операторы связи РФ предупредили о грядущих проблемах из-за санкций
Из-за западных санкций, ухода зарубежных поставщиков и обвала рубля качество услуг связи в России может ухудшиться уже этим летом, https://www.kommersant.ru/doc/5281224 сообщает «Коммерсант». Об этом изданию рассказали в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT.
В эту комиссию входят МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «ЭР-Телеком», GS Group, ОАО РЖД. Источники «Коммерсанта» уточнили, что оставшегося оборудования «хватит максимум на полгода», а сбои начнутся уже летом - «с июля-августа». В связи с этим комиссия подготовила аналитический документ, который планируется передать российскому правительству. В нем говорится, что стоимость телеком-оборудования в России уже выросла на 40% и может увеличиться еще на 80%.
Капитальные затраты крупнейших операторов связи вырастут с 390 млрд руб. в прошлом году до 450 млрд руб. в 2022 году даже при сокращении инвестпрограмм. Также, если в экономике ничего не изменится, в течение полугода отрасль может потерять до 30% высококвалифицированных специалистов, а ухудшение финансового положения вынудит операторов сократить штат в целом на 15-20% к концу текущего года.
Чтобы поддержать компании, комиссия предлагает помимо уже одобренных мер снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли. При этом в Минцифры причин для сбоев в сетях не видят и подчеркивают, что их работа зависит не только от господдержки. «Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки, - сообщили там. - Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий».
Проблемы также могут коснуться технологических сетей связи железнодорожного транспорта и ТЭКа, сообщает издание. «Единственным способом сохранения работоспособности инфраструктуры является сворачивание всех планов развития и использование ранее закупленного оборудования исключительно в целях поддержания устойчивости сети», - сказано в заключении комиссии.
Ранее TRT на русском https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.trtrussian.com%2fnovosti%2fv%2drossii%2dpredskazali%2dnehvatku%2dserverov%2ddlya%2dgossektora%2d8249968&umid=DE1FAF6F-DB44-AB05-ADB0-16CB4266A903&auth=493b6a49cdde690089a32ac6e078e2b1fe2a6364-42ddcf5cb2b7dec5289f82ede6b21a8eee0898be писал о том, что из-за событий в Украине российские власти в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой вычислительных мощностей и серверов. Сообщалось, что «ситуация оказалась крайне серьезной» и «никто не ожидал, но реально существующих мощностей госсектору хватит максимум на полтора месяца работы». Все федеральные и региональные органы власти остались без возможности закупить оборудование.
НАКУЙ, за рассейским кораблем!!!
Ця організація себе дискредитувала цілком й повністю.
Это сразу передишка врагу для подтягивания резервов и горючки и по новой нам на месяца проблем !Никаких перемирий только гумкоридоры для выхода мирного населения.
Каменяр
@kameniar_ua
·
https://twitter.com/kameniar_ua/status/1508181959935209480 20 ч
Русня діє на Зеленського як лакмус Як пляшка на алкоголіка. Як доза на наркомана
Тільки починає з русньою говорити і відразу вилазить з нього ото малороське, меншовартісне
*******
Якби ця організація дійсно працювала, нам давно мали б допомагати "блакитні шоломи" - вибивати кацапню з України. Як це було, наприклад в Кореї. Колись.
Ця організація себе дискредитувала цілком й повністю.
Импотентная организация, которая кроме грантоедства более не на что неспособна. Точнее устраивает аукционы "невиданной щедрости" для той стороны, которая больше заплатит.